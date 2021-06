Ob als Gast in TV-Shows oder vor großem Livepublikum: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wirkt stets cool und ist selten um einen lässigen Spruch verlegen. Doch nun trifft der gebürtige Däne eine echte Majestät: die dänische Königin Margrethe II. Was dahinter steckt und was jetzt Madsens Sorge ist.