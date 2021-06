Rostock

Es gab Hummer und dänischen „Bock“, Kaffee und Cointreau mit Ihrer Majestät – und den Abend seines Lebens für Claus Ruhe Madsen: Für Rostocks Oberbürgermeister ist ein Kindheitstraum wahr geworden. Am Sonntag traf er endlich „seine“ Königin, Margrethe II. von Dänemark. „Es wird echt schwer das noch zu toppen“, so der Rathaus-Chef nach der Begegnung.

Das ganze Wochenende hatte Madsen in der Heimat verbracht – gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Von Berlin aus war der Rostocker OB im Regierungsflieger nach Billund aufgebrochen, zwei Tage Festakt zum 100. Jahrestag der friedlichen Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark standen auf dem Programm.

Auf Du und Du mit dem Präsidenten

Wenn Madsen über die 48 Stunden spricht, kommt er aus dem Schwärmen kaum heraus: „Mit dem Bundespräsidenten bin ich jetzt per Du“, erzählt er stolz. Mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) war er stets zusammen in einem Wagen unterwegs. „Ein wirklich netter und cooler Typ. Wir wollen uns weiter austauschen – vor allem zum Thema Digitalisierung.“

Zur Galerie Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist Däne. Am Sonntag ging für ihn ein Lebenswunsch in Erfüllung: Er traf Dänemarks Königin Margrethe II. Vor Aufregung machte er in der Nacht davor kaum ein Auge zu. Madsen gehörte zur deutschen Delegation, die am Wochenende – angeführt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – nach Dänemark reiste, um an die friedliche Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland vor 100 Jahren erinnerte.

Beide verstanden sich so gut, dass sie sogar zusammen Ärger bekamen: „Das Protokoll bei solchen Reisen ist sehr streng, der Zeitplan muss minutiös eingehalten werden.“ Günther und Madsen wollten aber noch ein paar Selfies machen – und bekamen prompt einen Rüffel.

Schon am ersten Abend saß er mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf dem Sofa, schaut das dänische Auftaktspiel bei der Europameisterschaft – und bangt gemeinsam mit der Regierungschefin um Spieler Christian Eriksen. „Das hat ganz Dänemark schockiert“, so Madsen.

Hummer auf der Königsyacht

Madsen – bekannt für seine lockeren Outfits und dafür, dass er auch mal mit Kapuzenpulli zur Arbeit kommt - hatte sich auf den Staatsbesuch bestens vorbereitet: Vor der Reise noch zum Friseur. „Ich hatte alles doppelt dabei: Für jeden Anlass zwei Paar Schuhe, zwei Anzüge, zwei Krawatten. Sicher ist sicher.“ Und in der Nacht vor dem Höhepunkt der Reise habe er kaum geschlafen: Am Sonntag durfte er an Bord der königlichen Yacht „Dannebrog“ mit der Königin speisen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe vorher mit dem Chef der Leibwache gesprochen – damit ich ja nichts falsch mache.“ Den Kopf neigen, nicht den ganzen Körper. Nicht die Hand ausstrecken, nicht das Gespräch beginnen. Erst antworten, wenn die Königin einen direkt angesprochen hat. „Total aufregend!“, so Madsen.

Als Vorspeise gab es Hummer („Von silbernen Teller mit Silberbesteck!“, so Madsen), dann dänischen Bock – Wild – und als Nachspeise Schokoladenkuchen. „Das Beste waren die dänischen Kartoffeln! Das sind die besten auf der Welt“, schwärmt Madsen. Für alle, die auch mal zu einem solchen Dinner eingeladen werden, hat er einen Tipp: „Gehen Sie nicht hungrig zu einem solchen Essen!“ Die Portionen seien – naja – nicht allzu groß. „Und vor der Königin lädt man sich den Teller ja auch nicht voll.“

Kaffee mit der Königin

Nach dem Dinner durfte er mit einigen wenigen handverlesenen Gästen mit der Königin im Salon der Yacht den Abend verbringen – bei Kaffee, Cointreau und Zigaretten. Margerethe II. gilt als bekannteste Raucherin des Königreichs. „Ich wollte als junger Mann eigentlich zur Leibgarde der Königin gehen“, sagt Madsen. Dann zog es ihn aber doch ins Ausland. Bis heute. Das alles hat sich rumgesprochen – bis zur Königin. „Der Bundespräsident hat mich vorgestellt – als einzigen dänischen OB Deutschlands.“

„Sie war total interessiert, wie ich mich als Däne im Ausland fühle“, so Madsen. Er durfte neben der Majestät sitzen, zeigt ihr Bilder aus Rostock auf seinem Handy. „So dicht durfte ich ihr kommen!“, schwärmt er und sagt: „Da hatte ich schon eine Träne im Auge.“ So viele Jahre sei er schon weg aus Dänemark, aber: „In dem Moment spürst Du diese dänische DNA wieder in Dir.“ Vom Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock habe er ihr zählt. Schließlich war das von Margrethes Vorfahrin Margrethe I. gegründet worden. „Das wusste sie natürlich.“

Kommt die Königin jetzt nach Rostock?

Zu toppen wäre das Ganze für Madsen nur, wenn die Königin zu ihm kommen würde – zu Besuch in „seine“ Hansestadt. „Mal sehen“, sagt er und lacht. Was nach OZ-Informationen bereits konkret geplant ist: MV möchte Dänemarks Ministerpräsidentin an die Warnow einladen. Mette Frederiksen soll 2022 die Hansesail eröffnen. Madsen schweigt zu solchen Plänen.

Und was hat sein Besuch in der Heimat für Rostock gebracht? „Ich habe viele neue Kontakte knüpfen können – auch für die Hansestadt.“ So plant er jetzt „Rostock Nights“ in Kopenhagen. „Wir wollen uns, unsere Wirtschaft, unsere Ideen und unsere Wissenschaft in der dänischen Hauptstadt präsentieren.“

Von Andreas Meyer