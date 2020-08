Rostocks OB Madsen über erstes Amtsjahr: „Es ist ein Wahnsinnskampf“

Rostock

Beim Blick auf das erste Amtsjahr bricht es irgendwann aus dem sonst eher ruhigen Oberbürgermeister Rostocks, Claus Ruhe Madsen, heraus: „Es ist ein Wahnsinnskampf.“ Als Unternehmer war der Däne, der als erster Ausländer eine deutsche Großstadt führt, am 1. September 2019 mit viel Vorschusslorbeeren und einem Sack voller Wünsche ins Rathaus der mit 208.000 Einwohnern größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns eingezogen. Die ersten hundert Tage waren kaum vorbei, da war von Verändern oder Kassensturz keine Rede mehr. Die Corona-Pandemie hatte Europa erreicht.

„Ich musste Schulen schließen, ein Konzert mit 5000 Gästen wenige Stunden vor Beginn genauso absagen wie die 30. Hanse Sail“, blickt Madsen, dessen schwarzer Vollbart deutlich grauer geworden ist, zurück. Gänsehaut bekommt er beim Gedanken, dass die städtische Eishalle für das Aufbewahren von Corona-Toten gedacht war. Für internationales Aufsehen sorgte Madsen am 23. April, als er Rostock für „corona-frei“ erklärte. „Das war kein PR-Gag“, betont er.

Anzeige

Madsen: Rostock vor stärkstem Wirtschaftseinbruch

Jetzt stehe die Stadt vor dem stärksten Wirtschaftseinbruch, den sie je erlebt hat. Klar ist für Madsen, der an diesem Donnerstag 48 Jahre alt wird: „ Rostock wird ein neues Gesicht bekommen.“ Wie sich die Pandemie und damit auch die Stadt weiter entwickle, könne keiner sagen. „Manchmal ist Unwissenheit ein glücklicher Zustand.“ Aktuell sei er zufrieden: „ Rostock geht es gut. Wir haben erstklassige Arbeit geliefert und sind, was die Gesundheit angeht, bislang gut durch die Krise gekommen.“

Weitere OZ+ Artikel

So sieht das auch der grüne Fraktionschef in der Bürgerschaft, Uwe Flachsmeyer. „Madsen bringt viel frischen Wind in Stadtverwaltung und Politik hinein.“ Er hebt die kreative Art hervor, mit der der OB die Probleme angehe. Auf seinen Ansatz, an die Dinge anders heranzugehen, müsste sich die Stadtverwaltung einstellen. „Es ist gut, dass er 20 Jahre alte Bräuche hinterfragt.“

Lange Wunschliste zu Madsens Amtsantritt

Die Chefin der Linken-Bürgerschaftsfraktion, Eva-Maria Kröger, ist eher skeptisch: „Madsen hatte angekündigt, einen Kassensturz zu machen, um zu schauen, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt realisierbar sind.“ Der fehle noch. Madsen gebe sich zu viel Mühe, beliebt zu sein oder gar prominent zu werden. „Als OB ist es seine Aufgabe, seinen Pflichten als Chef der Verwaltung nachzukommen. Da ist Luft nach oben.“ Das gelte auch für sein Versprechen, mehr mit allen Beteiligten, der Bürgerschaft und auch dem Personal zu reden.

Die Wunschliste beim Amtsantritt war lang: Neuer Politikstil, Investitionen in Infrastruktur, Straßen, Ampelschaltungen oder Sauberkeit. Madsen, der im Wahlkampf viele Probleme angesprochen hat, sagt heute fast trotzig, dass es richtig war, diese Berufsentscheidung getroffen zu haben. Er möchte alte Dinge aufbrechen, aber: „Es tut weh, die richtige Entscheidung zu treffen.“

Lesen Sie auch: Madsen im Interview: Wovon er noch seinen Enkeln erzählen wird

Madsens Probleme mit der Förderpolitik

Ein besonderer Dorn im Auge sei die Förderpolitik, in der Millionen Euro nach Kriterien verteilt werden, die er nicht teilen kann. Hart scheinen die Diskussionen zu sein, die er führt: „Die Landesregierung, die Verwaltung und die 170.000 Bürgermeister, die hier leben – alle wissen, wie es geht.“

So gebe es ein Landesprogramm, bei dem wie er sagt acht Millionen Euro bereitstehen, um Wohnblöcke zu bauen. „Wir haben kein Problem mit zu wenig bezahlbarem Wohnraum.“ Er wolle das Geld lieber für alternative Wohnformen für Studenten oder ein Sportforum benutzen. „So kann ich das Leben von Tausenden Menschen verbessern und nicht nur von 100.“ Aber er dürfe keine „echte Stadtentwicklung“ machen.

Lesen Sie auch: Streit um Wohnungsbau in Rostock: Madsen sucht Gespräch mit Initiative

Auch sei er gezwungen, einen Rathausanbau zu errichten. „Kein Bürger wünscht sich das. Aber das Geld ist da, der Wohnblock schon leergezogen“, macht er einen der Konflikte deutlich, die er mit Verwaltungsstrukturen hat. „Man kann nicht gut Freund mit jedem sein, das gilt auch für die Landesregierung.“

Schwesig : Rostock als wirtschaftliches Herz von MV

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sieht kein großes Konfliktpotenzial: Die Zusammenarbeit zwischen Land und Stadt sei professionell und menschlich sehr angenehm. „ Rostock ist das wirtschaftliche Herz des Landes. Es liegt deshalb im Interesse des gesamten Landes, dass sich die Stadt weiter gut entwickelt.“

Lesen Sie auch: Warum Oberbürgermeister Madsen eine Abmahnung droht

Madsen will auch an geplanten Großinvestitionen wie Bundesgartenschau 2025 oder Neubau des Volkstheaters festhalten. „Wir müssen jetzt den Mut haben, Projekte anzugehen, bauen und reparieren. Es nicht zu tun, kostet noch viel mehr Geld. Sonst haben wir noch mehr Firmenpleiten.“

Von RND/dpa