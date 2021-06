Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen begleitet am Wochenende (12. und 13. Juni 2021) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seines offiziellen Besuchs in Dänemark. Im Mittelpunkt der Reise stehen die Teilnahme gemeinsam mit Ihrer Majestät Königin Margrethe II. von Dänemark und Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der deutsch-dänischen Grenzziehung 1920.

Madsen freut sich nach eigenen Angaben über die große Ehre, als erster Oberbürgermeister Deutschlands mit dänischer Staatsangehörigkeit durch den Bundespräsidenten eingeladen worden zu sein. Er erwarte die Gespräche mit großer Spannung und Vorfreude. „Der Bundespräsident gibt uns damit auch die Chance, neben der engen Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg zu Dänemark auch die Verbindungen direkt über die Ostsee noch enger zu knüpfen“, sagte er.

In der Mitte zwischen Kopenhagen und Berlin liege Rostock. „Bei der Nutzung von Wasserstofftechnologien, bei der Digitalisierung unserer Verwaltungen und vielen weiteren Zukunftsprojekten können wir auch heute viel voneinander lernen. Dänemark und Deutschland verbinden so viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass beide Nachbarn noch viel mehr voneinander profitieren können“, so Madsen weiter.

Auf der Königsschanze in Düppel findet der erste Teil der Feierlichkeiten in Anwesenheit von Königin Margrethe II., der Ministerpräsidentin sowie der deutschen Gäste statt. Der offizielle Festakt zum 100-jährigen Jubiläum der friedlichen dänisch-deutschen Grenzziehung folgt anschließend im Kulturzentrum Alsion in Sønderborg. Der Besuch endet mit einem Abendessen auf Einladung von Königin Margrethe II.

Zwei Partnerstädte in Dänemark

Rostock hat mit Aarhus und Guldborgsund gleich zwei dänische Partnerkommunen. Aarhus ist mit knapp 350 000 Einwohnenden die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Guldborgsund ist Dänemarks südlichste Gemeinde und von Rostock nur durch die an dieser Stelle etwa 45 Kilometer breite Ostsee getrennt. Neben Schulpartnerschaften und regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen werden auch von der Europäischen Union und der Union der Ostseestädte (UBC) unterstützte Projekte zusammen umgesetzt.

Von OZ