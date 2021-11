Rostock

Erst hat er sein ganzes Leben lang darauf gewartet – nun passiert es gleich zum zweiten Mal in einem Jahr: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) trifft am heutigen Mittwoch ‚seine‘ dänische Königin, Margrethe II. Nach der ersten Begegnung im Juni, die in Dänemark stattfand, gibt es nun ein Wiedersehen auf deutschem Boden.

Denn die dänische Regentin kommt auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zusammen mit ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, für vier Tage zum Staatsbesuch nach Berlin und München. Bei den Terminen in der Bundeshauptstadt wird auch Claus Ruhe Madsen dabei sein.

Auch Angela Merkel ist dabei

Und das Programm ist voll: Zusammen mit vier dänischen Ministerinnen und Ministern sowie einer großen Wirtschaftsdelegation treffen die royalen Gäste unter anderem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Mittagessen und den Regierenden Berliner Bürgermeister, Michael Müller, bei einem Besuch am Brandenburger Tor, wo auch die Öffentlichkeit einen Blick auf die Königin und den Kronprinzen werfen kann. Zudem ist ein Besuch im neu eröffneten Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung geplant. Der Fokus des gesamten Besuchs liegt auf dem Thema innovative Wirtschaft und Impulse für die Kultur.

Madsens Selfie mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (r.): Weil sie den Zeitplan nicht im Blick hatten, gab es dafür mahnende Worte der Protokollabteilung. Quelle: Hansestadt Rostock/Bundespräsidialamt

Natürlich ist in der Hauptstadt aber auch ein abendlicher Empfang geplant, an dem Madsen teilnehmen wird. Mit solchen Staatsbanketten hat Rostocks OB schon Erfahrung. Bei dem ersten Treffen im Juni durfte er bereits mit der Königin speisen. Damals hatte er sich mit einem Friseurbesuch und der Auswahl diverser schicker Anzüge auf das langersehnte Treffen vorbereitet. Und noch etwas hat Madsen bei seinem ersten royalen Termin lernen müssen: Der Zeitplan bei solchen Staatsbesuchen ist so eng, dass Abweichungen nicht geduldet werden. Weil er noch Selfies mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) gemacht hatte, gab es damals ernste Worte der Protokollabteilung.

Claus Ruhe Madsen ist beim aktuellen Königsbesuch aber nicht vorrangig als erster dänischer Bürgermeister einer deutschen Großstadt, sondern noch in einer anderen Funktion geladen: Er wird an einer internationalen Diskussionsrunde zur Anwendung von digitalen Lösungen im Gesundheitssystem teilnehmen. „Es ist mir eine Ehre, als Speaker zu dem High Level Round Table eingeladen worden zu sein. Umso schöner ist es, dass er im Rahmen des Staatsbesuchs der Königin eingebettet ist“, so der Däne.

Rostock als Innovationsstandort präsentieren

Vom wirtschaftlichen und auch kulturellen Austausch zwischen Dänemark und Deutschland könne die Hansestadt stark profitieren. „Das Zusammenkommen bietet die einmalige Möglichkeit, die Vorzüge der Hansestadt als attraktiver Innovationsstandort in MV zu präsentieren, Kooperationen zu fördern und das Kontaktnetzwerk zu nutzen. Der Standort Rostock birgt mit dem sich weiterentwickelnden Energiehafen, der Nutzung neuer Wasserstofftechnologien, dem Ocean Technology Campus für Unterwasserforschung oder der Medizintechnik viele weitere Schätze in sich, die wir aktiv einbringen und entwickeln wollen“, sagt das Stadtoberhaupt.

Während Madsen nach zwei Tagen in Berlin wieder zurück nach Rostock reist, geht der Deutschland-Besuch für Margrethe II. und ihren Sohn Frederik noch weiter. Ab dem 12. November wird die Regentin in München erwartet. Dort wird sie vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) empfangen und abends an einem offiziellen Bankett in der Residenz München teilnehmen.

Von Claudia Labude-Gericke