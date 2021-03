Rostocks Oberbürgermeister bei Markus Lanz. Wir müssen alle aufeinander aufpassen

Rostock/Hamburg

Gerade einmal vier Wochen ist es her, dass Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in der Takshow von Markus Lanz über den Umgang Rostocks mit der Corona-Pandemie sprach. Die Hansestadt steht wegen ihrer niedrigen Fallzahlen bundesweit im Fokus. Am Donnerstagabend wurde Madsen erneut eingeladen.

Den Grund dafür formulierte Markus Lanz zu Beginn der Sendung so: „Am 3. Februar war er unser Gast. Es war ein Auftritt, über den hinterher sehr viel gesprochen wurde in unserem Land, weil er damals seine Corona-Strategie erläutert hat. Etwa 90 Prozent weniger Quote hat er in seiner Stadt als im Rest des Landes.“

Das Rostocker Öffnungskonzept und die anstehenden „Lockerungen“ waren ein Thema des Abends. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass am Montag Ostern, Pfingsten und Weihnachten auf einmal in Rostock ist – nicht nur für Rostocker“, so Madsen. „Heute hatte Rostock eine 21er-Inzidenz, um uns herum liegt sie bei knapp 100. Das wird sehr interessant.“ Er appellierte erneut an die Vernunft der Bürger. „Wir müssen alle aufeinander aufpassen, jeder trägt die Verantwortung.“

Pilotprojekt: Vom Baby zum Teenager

Das Rostocker Pilotprojekt sei ein „Baby“, das über Nacht zum Teenager geworden ist. „Das, was sich eigentlich in kleinen Schritten hätte entwickeln müssen, fängt am Montag an“, so der Däne. „Wenn wir einem Teenager sagen, er soll vorsichtig sein, müssen wir uns auf Einiges vorbereiten.“ Ihm sei klar, dass er bis Montagabend sehr wenig schlafen werde.

Wichtig sei wissensbasiertes Handeln. „Unsere Antwort auf den Lockdown ist Öffnen. Und auf Öffnen ist unsere Antwort Lockdown. Wenn da noch ein Lockdown kommt, sind wir weg.“ Es sei wichtig, aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen. „Wenn wir morgen starten und nichts von dem beachten, was wir gelernt haben, wird die Kurve steigen.“

Bürokratischer Aufwand meist sehr hoch

Man dürfe nicht nur über die Fehler der Vergangenheit reden. Das bringe niemanden voran. Durch die Pandemie müssen alle gemeinsam lernen. „Ich hätte in Rostock gern Zelte auf dem Marktplatz aufgebaut zum Testen.“ Der bürokratische Aufwand sei so groß - „ich hatte das Gefühl, bis das gelöst ist, ist Corona schon weg. Oder mein Nachfolger wundert sich über die ganzen Zelte auf dem Neuen Markt.“ Der Däne würde gern eine Task Force auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene errichten, die die bestehenden Gesetze und Regelungen genau unter die Lupe nimmt. „Wenn ich heute als Oberbürgermeister ein Projekt vorgestellt bekomme, entschiede ich im Prinzip schon für meinen Nachfolger.“

Kontaktverfolgung vereinfachen

Madsen warb auch für die „Luca App“. Der ein oder andere habe Angst um seine Daten. „Da muss man nur mal an den Sommer denken“, sagte Madsen. Damals hätten in Restaurants teilweise Listen offen ausgelegen. „Ich konnte sehen, welcher Fraktionsvorsitzender mit wem vor mir da war. Ob das ein besserer Datenschutz ist?“

Twitter-User sehen Madsen als Kanzler

Bereits der erste Auftritt Madsens bei Lanz vor einem Monat stieß bei den Zuschauern auf viel Lob und Anerkennung. Erneut sprachen sich viele für einen Bundeskanzler Madsen aus. „Fand den ersten Auftritt bei Lanz vom Rostocker OB schon sehr inspirierend und auch heute liefert er wieder einen guten Auftritt ab““, hieß es unter anderem bei Twitter.

Ein anderer User twitterte: „So sympathisch, so klug, so engagiert. Großartig. Wenn nur die Hälfte der Bundesregierung so drauf wäre, wären wir, glaube ich, um Welten besser dran und hätten nicht halb so viele Corona-Tote zu beklagen. Meine Meinung.“ Madsen scheine ein richtiger Pragmatiker zu sein – die Rostocker hätten einen sehr fähigen Mann zum OB gemacht.

Es gab jedoch auch kritische Stimmen: „Ansatz ist ja durchaus gut, aber ehrlichgesagt viel zu kompliziert. Da könnte man noch weniger planen, weil man auf dutzende Zahlen achten müsste.“

Von Katharina Ahlers