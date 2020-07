Rostock

Rostocks Traum von olympischen Segelwettbewerben an der Warnow – er droht wieder mal zu platzen. Und dieses Mal sind nicht die Konkurrenten Schuld, sondern das Coronavirus. Denn auch ein knappes halbes Jahr nach der Ankündigung, sich – als Partner des Ruhrgebietes – um das größte Sportereignis der Welt zu bewerben, ist nicht viel passiert. Land und Stadt hatten mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Doch nun wird die Zeit knapp. Und wohl auch das Geld.

Mitte Februar – da war das Coronavirus noch weit weg – hatte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Rostocks Hut in den Ring geworfen: Die eigentliche Spiele – so der Plan des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) – sollen in der Region Rhein-Ruhr stattfinden. Zwischen Köln und Dortmund. Nur die Segel- und Surf-Wettbewerbe sollen ausgelagert werden. An die Küste. Nach Rostock kündigten prompt auch Kiel und Lübeck Bewerbungen an.

Keine Gespräche, kein Plan

„ Rostock ist bereit, Gastgeber für die Sportler aus aller Welt zu werden“, hatte Madsen damals verkündet. „Die Hansestadt ist prädestiniert für so ein Sportereignis. Wir haben das beste Segelrevier und die touristische Infrastruktur.“ Wie schon seine Vorgänger im Amt war auch er Feuer und Flammen für Olympia.

Doch dann kam die Pandemie. Die Stadtverwaltung wechselte in den Krisenmodus, die Steuereinnahmen brechen ein. Selbst geplante Vorhaben stehen angesichts eines drohenden neuen Minus von bis 100 Millionen Euro in der Stadtkasse vor ungewisser Zukunft. Die Olympia-Idee – sie wurde zwar nicht offiziell beerdigt, verschwand aber ganz unten in den Schubladen des Rathauses.

OB Madsen und das neu geschaffene Amt für Sport und Vereine tun sich schwer, auf die Frage zu antworten, ob denn überhaupt schon irgendwelche Planungen unternommen wurden: „Für die Erarbeitung einer Bewerbung kann auf einen großen Erfahrungsschatz aus den vergangenen Bewerbungen zurückgegriffen werden“, schreibt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Das ist weder ein „Ja“, noch ein klares „Nein“. Immerhin: „Mit der Landesregierung gab es bereits Kontakte auf Arbeitsebene.“

Schwerin hatte andere Sorgen

Deutlicher klingt das beim wichtigsten Partner für eine Bewerbung, dem Schweriner Sportministerium. Das räumt nämlich freimütig ein, dass es zuletzt andere Sorgen als Rostocks Olympia-Bewerbung gehabt habe: „Über Olympia haben Corona-bedingt in den vergangenen Wochen weder der DOSB noch die Stadt oder das Sportministerium gesprochen. Im Sportbereich ging und geht es darum, sportliche Aktivitäten wieder zu ermöglichen, die Strukturen irgendwie zu erhalten, einen Schutzfonds für die Sportvereine zu spannen und unseren Spitzenvereinen in größter wirtschaftlicher Not seitens der Landesregierung zu helfen“, sagt Alexander Kujat, der Sprecher von Ministerin Stefanie Drese ( SPD).

Dem Sport in Rostock überhaupt eine Perspektive zu ermöglichen, darum sei es gegangen: „So ist es gelungen, die auf der Kippe stehenden Bundesstützpunkte Segeln und Wasserspringen in Rostock mindestens bis Ende 2022 zu halten. Und es werden etwa zwei Millionen Euro für die Spitzenvereine aus MV zur Verfügung gestellt. In Rostock kommt das dem FC Hansa, den Seawolves, dem HC Empor, den Griffins und dem SV Warnemünde zu Gute“, so Kujat.

Madsen will Erfahrungen sammeln

Ob er an der Bewerbung festhalten will? Ja, sagt Madsen. Zumindest indirekt: Er will, dass Rostock zunächst mal Erfahrungen sammelt. Erfahrungen mit großen Sportevents. „ Rostock wird sich in den kommenden Jahren um verschiedene Veranstaltungen in unterschiedlichen Sportarten bemühen. Die Sportstadt kann so zeigen, dass sie in der Lage ist, große Sportwettbewerbe ausrichten zu können“, sagt Madsen. Das Amt für Sport und Vereine soll nun gezielt Spitzenveranstaltungen an die Warnow holen.

Der Landessportbund indes will an einer Bewerbung festhalten: „Wir sollten es wieder versuchen“, sagt Geschäftsführer Torsten Haverland. „Dabei sein ist alles – das gilt auch für die Bewerbungsphase.“ Die vorherigen, leider erfolglosen Kampagnen in Rostock hätten immer auch etwas Positives gebracht – sei es, dass in die Sport-Infrastruktur investiert wurde oder einfach wieder Interesse am Segeln entfacht wurde. „Eine Bewerbung setzt immer auch Kräfte frei.“ Und: Mit dem Neubau der Landessportschule auf der Mittelmole bauen Stadt und Sportbund bereits die perfekte Infrastruktur für die olympischen Segler.

