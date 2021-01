Rostock

Wie geht es weiter beim Rewe in Rostocks City? Der beliebte Supermarkt am Friedhofsweg war im vergangenen Sommer wegen Umbauarbeiten geschlossen worden. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für November 2020 geplant. Ein Brand machte den Plan zunichte.

Ende vergangenen Jahres mussten die Bauarbeiten gestoppt werden. Im Oktober war auf der Baustelle ein Feuer ausgebrochen. Ein Unbekannter hatte es gelegt. Beim Brand und den anschließenden Löscharbeiten war die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Fußboden wurde so schwer beschädigt, dass er teilweise erneuert werden musste.

Wiedereröffnung im ersten Halbjahr 2021 geplant

Die durch das Feuer entstandenen Schäden im Gebäude seien bis Weihnachten beseitigt worden, teilt Stephanie Behrens, die für die Region Ost zuständige Sprecherin der Rewe-Group, mit. Anschließend haben Reinigungsarbeiten stattgefunden. Ab Februar wird nun der Supermarkt-Umbau fortgesetzt.

Bis sie am Friedhofsweg wieder Lebensmittel und Non-Food-Artikel, müssen sich Rewe-Kunden weiter gedulden. „Wir arbeiten an einer schnellstmöglichen Wiedereröffnung im ersten Halbjahr 2021“, sagt Stephanie Behrens. Einen konkreten Termin nennt sie nicht. Auf der Rewe-Homepage heißt es, der Markt sei bis 30. Juni geschlossen.

Viele neue Angebote für Kunden geplant

Zunächst finden Bodenarbeiten statt, in Teilbereichen werden Fliesen verlegt. Dann gehe es an die Montage der Kälteanlagen, Elektro- und Haustechnik wird installiert, nach Malerarbeiten werden Regale und Kühlmöbel aufgebaut, so die Sprecherin der Rewe-Group.

Der Rewe im Rostocker Friedhofsweg wird derzeit umgebaut. Quelle: Ove Arscholl

Der Rewe am Friedhofsweg ist beliebt – auch weil er von 7 bis 23.30 Uhr geöffnet hat. Durch den Umbau will die Rewe-Gruppe den Supermarkt den veränderten Einkaufsgewohnheiten ihrer Kundschaft anpassen. So soll dem in den vergangenen Jahren stark gewachsenen ­Frischesortiment mit Obst und ­Gemüse, regionalen Produkten, Convenience-Artikeln zum sofortigen Verzehr sowie Bio-Lebensmitteln mehr Platz eingeräumt werden.

Ebenfalls geplant sind breitere Gänge und niedrigere Regale für mehr Übersicht im Markt. Insgesamt soll die Verkaufsfläche des Rewe von 1500 auf 1900 Quadratmeter wachsen. Platz für weitere Extras: „Die Kundinnen und Kunden können sich auf Neuheiten wie eine Sushi-Bar, das Bistro ,deli am Markt’ und erweiterte Bedientheken freuen. Wir arbeiten an einer schnellstmöglichen Wiedereröffnung im ersten Halbjahr 2021“, sagt Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens.

Von Antje Bernstein