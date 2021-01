Rostock

Noch ziehen „Daisy“, „Pepe“, „Lotte“ und Co. ganz entspannt ihre Bahnen im Wasser. Doch in diesem Jahr steht für Rostocks Robben ein Umzug an. Bis zum Herbst werden Seehunde und Seebären in neue Quartiere vermittelt. Schließlich plant der Zoo für rund sieben Millionen Euro den Bau einer neuen Robben-Anlage, an der sich auch die Stadt und das Land finanziell beteiligen.

Eigentlich sollte schon im Frühjahr Baustart sein, doch die Pandemie hat den Ablauf ein bisschen verzögert. „Wir sind derzeit dabei, den Generalplaner auszuschreiben und hoffen, dass wir den bis Mai haben“, sagt Kuratorin Antje Angeli. Laufen die anschließenden Genehmigungsverfahren trotz Corona gut, könnte im Herbst der Abriss der aktuellen Anlage starten. Und der ist nach gut 30 Jahren ohne Sanierung zwingend nötig. „Gerade die mangelnde Dichte der Becken war ja ein Grund für den Neubau“, so Angeli.

Eröffnung für 2022 vorgesehen

Rund ein Jahr Bauzeit ist für das Projekt eingeplant, sodass sich Tiere, Mitarbeiter und Besucher ab 2022 auf verbesserte Bedingungen freuen können. Wie gewohnt soll es auch künftig zwei große Becken geben – je eines für Seehunde und Seebären. „Weil die Tiere zwar oft im Wasser sind, aber auch gern an Land schlafen, wollen wir dort auch einen attraktiveren Aufenthaltsbereich für sie schaffen. Wie gewohnt naturalistisch und artgerecht“, erklärt die Kuratorin. Erste Skizzen von der neuen Anlage gibt es bereits. „Abgesehen von der Fläche, deren Größe begrenzt ist, kann es aber – je nach Ideen der Architekten – ein paar kleine gestalterische Änderungen geben“, sagt Antje Angeli.

Unverändert bleibe dagegen der bestehende kleine Stall im Hinterland der Anlage. „Dort werden beispielsweise Tiere behandelt, wenn sie krank sind oder aus unterschiedlichen Gründen einen Rückzugsort brauchen.“

So könnte die neue Robbenanlage im Rostocker Zoo aussehen. 2022 ist die Eröffnung geplant – mit besseren Bedingungen für Tiere, Mitarbeiter und Besucher. Quelle: Zoo Rostock

Die Besucher sollen nach der Fertigstellung besseren Einblick in die Becken bekommen. „Uns schwebt da eine Lösung mit Traversen vor, also so, wie mit den erhöhten Sitzreihen an unserem Veranstaltungsplatz“, erklärt sie. Große Scheiben sollen – neben klarerem Wasser durch neue Filteranlagen – zusätzliche Sicht auf die Tiere bieten. Eine eigens angefertigte Überdachung bietet Schutz bei Regen und Schnee und sorgt für eine teilweise Verschattung der Anlage, die aktuell je nach Tageszeit in der prallen Sonne liegt.

Und natürlich wird auch an Informationsvermittlung gedacht. „Wie bei allen unseren Neubauten geht es um Edutainment – also die Verbindung von Unterhaltung und Wissen“, sagt die Kuratorin.

Nicht immer Leihverträge möglich

Wohin die Rostocker Tiere umziehen, wird derzeit verhandelt. „Was die vier Seehunde betrifft, bin ich mit einem anderen deutschen Zoo im Gespräch, der sie übernehmen würde“, sagt Antje Angeli. Südafrikanische Seebären, von denen Rostock derzeit drei hat, würden generell eher selten gehalten und seien deswegen noch begehrter. Aktuell geht die Kuratorin davon aus, dass nach Fertigstellung auch neue Tiere auf der Anlage einziehen. „Leihverträge sind nicht immer möglich. Wir müssen uns da ja auch nach den Partnern richten“, sagt sie.

So sah die Robbenanlage im Rostocker Zoo in den 50er Jahren aus. Die aktuelle stammt von Anfang der 1990er. Quelle: Archiv

Die Umzugslogistik sei weniger kompliziert und vor allem trockener als vermutet. „Es gibt spezielle Transportboxen für die Tiere. Und da Robben ja gewohnt sind, auch mal längere Zeit an Land zu sein, müssen sie nicht im Wasser schwimmend umziehen“, so Antje Angeli. Natürlich gelte es aber, das Tierwohl zu beachten. „Je nach Außentemperatur und Entfernung werden dann Pausen gemacht, die Tiere kühl und feucht gehalten und zwischendurch abgeduscht“, erklärt sie.

Abschied von den Lieblingstieren

Für Antje Angeli geht es in den nächsten Wochen darum, den Um- oder vielmehr Auszug der Robben zeitlich besonders gut zu planen. „Denn natürlich wollen wir keinen langen Leerstand auf der Anlage“, sagt sie. Vielmehr sei es das Ziel, dass sich die Zoobesucher auch noch gebührend von ihren Lieblingen verabschieden können. „Nicht nur deshalb hoffen alle darauf, dass sich die Beschränkungen bald wieder locker können“, sagt die Kuratorin.

Von Claudia Labude-Gericke