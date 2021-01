Rostock

Wenn der Emir von Dubai morgens sein Frühstückstoast isst, dann genießt er sehr wahrscheinlich auch ein Stück MV. Und wer sich zum Feierabend einen Whiskey aus den USA gönnt, dürfte auch ein bisschen Heimat herausschmecken: Spitzen-Getreide aus MV ist weltweit so gefragt wie noch nie. Davon profitiert auch Deutschlands größter Ostseehafen: Der Rostocker Seehafen konnte 2020 trotz der Pandemie und ihrer Folgen den Umschlag in vielen Bereichen sogar noch steigern.

Getreide aus MV gefragt wie nie

„2020 war trotz allem ein richtig gutes Jahr“, sagt Karsten Lentz, Geschäftsführer von Euroports Germany. Die meisten Flächen und Kai-Anlagen im Seehafen gehören dem stadteigenen Hafenbetreiber Rostock Port, die Arbeit aber – den Umschlag – macht größtenteils Euroports. Insgesamt 25,1 Millionen Tonnen gingen 2020 über die Kai-Kanten. Nur zwei Prozent weniger als im Vorjahr.

Doch vor allem mit dem, was auf den Feldern in MV wächst, haben Lentz und sein Team immer mehr zu tun: „Wir sind jetzt Deutschlands größter Exporthafen für Getreide“, sagt er. Erstmals wurden in Rostock drei Millionen Tonnen umgeschlagen – eine Million Tonnen mehr als im Vorjahr. „60 Prozent macht Weizen aus, knapp 40 Prozent sind Gerste“, erklärt Jacob Lubig, Geschäftsführer des Getreideterminals Rostock. „Der größte Teil stammt aus einem 200-Kilometer-Umkreis rund um Rostock. Aber auch aus Schleswig-Holstein, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kommt Getreide zu uns.“

Whiskey made mit MV

Auf dem Weltmarkt punktet MV mit höchster Qualität: „Wir haben jedes Jahr große Frachter, die mit Roggen aus MV nach Nordamerika gehen“, so Euroports-Chef Lentz. Denn die Destillen dort brauchen den allerbesten Roggen, um daraus Whiskey zu machen. In welcher Marke genau ein Stück MV steckt, weiß er Lentz nicht: „Wir haben ja nur mit den Zwischenhändlern zu tun.“ Zu den bekanntesten US-Marken unter den Roggen-Whiskeys zählt aber zum Beispiel Jim Beam.

Und auch in Japan ist Getreide aus dem Nordosten gefragt – Spitzengerste als Futter für die berühmtesten Rinder der Welt. „Die berühmten Kōbe-Rinder werden mit Getreide aus MV gefüttert.“ Das Fleisch der japanischen Edeltiere gilt als das beste der Welt, ein Steak kann mehrere Hundert Euro kosten. Die Briten hingegen kaufen Zehntausende Tonnen Weizen pro Jahr in Rostock ein: „Den brauchen sie für ihre geliebten Tiefkühlpizzen. Da nehmen sie nur das Beste.“

Futter für die Kamele

Hauptabnehmer sind aber nach wie vor die Staaten im nördlichen Afrika sowie auf der arabischen Halbinsel. Ein neuer Rostock-Kunde ist Pakistan. „Die brauchen das Getreide, um daraus Mehl zu machen“, so Lenz. Aber auch Tierfutter ist gefragt: „Die Kamele in Saudi-Arabien bekommen Gerste aus MV.“ Die größten Frachter, die Rostock anlaufen, fassen bis zu 65 000 Tonnen Getreide. Wert einer kompletten Ladung bei den aktuellen Weltmarktpreisen: rund 15 Millionen Euro.

Braugerste für das Bier aus MV wird allerdings größtenteils aus Skandinavien importiert: „Das können die besser als wir“, sagt Lentz.

Chance für die Landwirte

„Unser Getreide hat gerade enorme Chancen in aller Welt“, sagt auch Detlev Kurreck, Präsident des Landesbauernverbandes. Chinas Hunger sei ungestillt, doch mit dem bisherigen Hauptlieferanten Australien gibt es Handelsstreit. Russland droht zudem einen Export-Stopp für Getreide zu verhängen, in Frankreich und England waren die Ernten nicht gut. „Jetzt sind wir gefragt.“

Auch Windkraft boomt

Gut lief im Hafen auch das Geschäft mit der Windkraft: Aus Rostock wurden mehr Fundamente, Maschinenhäuser und Rotorblätter denn je verschifft. Allein aus den Nordex-Werken waren es zusammen rund 200 000 Tonnen. Und: Zehntausende Tonnen verbranntes Holz aus den Wäldern rund um Lübtheen gingen nach Skandinavien – als Feuerholz.

Deutliche Rückgänge gab es vor allem im Fährgeschäft: Gerade mal 1,3 Millionen Menschen gingen 2020 in Rostock an Bord der Schiff nach Skandinavien. 2019 waren es noch doppelt so viele. Das Kreuzfahrtgeschäft war ein Totalausfall – mit nur einem statt 207 geplanten Anläufen. Weil das Kraftwerk im Seehafen monatelang stillstand, gibt es auch ein Minus im Kohlegeschäft. Und auch der Papierumschlag schwächelt – beispielsweise weil Ikea keine Kataloge mehr druckt. Allein durch fehlen in Rostock 15 000 Tonnen.

Für 2021 hoffen die Chefs von Rostock Port, Gernot Tesch und Jens Scharner, auf einen Neustart der Kreuzfahrt – zunächst aber wohl nur mit den deutschen Reedereien Aida Cruises und TUI Cruises. Zudem soll in diesem Jahr die Vertiefung des Seekanals auf 16,5 Meter starten.

Von Andreas Meyer