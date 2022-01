Zivilfahnder haben in Rostock einen Verdächtigen gefasst, der in den vergangenen Wochen 18-mal Frauen mit Flüssigkeiten oder Knüppeln angegriffen haben soll. Wer der Mann ist, was die Chefin der Kripo bisher sagen kann und wie viele Taten die Ermittler dem Rostocker anlasten.