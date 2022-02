Rostocks Stadionsprecher „Struppi“ macht nach 30 Jahren Schluss – doch er bleibt Hansa treu

Rostock

30 Jahre lang ertönte die Stimme von Klaus-Jürgen Strupp alias „Struppi“ aus den Lautsprechern des Ostseestadions. Der 60-Jährige hat den FC Hansa Rostock zehn Jahre lang in der 1. Bundesliga begleitet, bei Auf- und Abstiegen mitgefiebert und viele Trainer- und Spielerwechsel miterlebt. Nach drei Jahrzehnten endet eine Stadionsprecher-Ära.

Am 15. Mai ruft „Struppi“ zum letzten Mal ins Hansa-Mikro. Es ist das Spiel von Hansa gegen den Hamburger SV. Struppis Markenzeichen, das rollende R, heizt die Zuschauer ein letztes Mal an und sorgt für Stimmung. Die Fans werden ihn vermissen. Viele hätten sich bei ihm gemeldet. „Ich habe ausschließlich positives Feedback in persönlichen Gesprächen, aber auch auf meinem Facebook-Account bekommen. Sie bedauern, dass ich gehe. Meine Stimme wird ihnen fehlen.“

Hansa-Spielplan bestimmte „Struppis“ Urlaub

Bis zu 18 Wochenenden im Jahr war er für den FC Hansa Rostock da. Der über 1,90 Meter große Mann plante die Urlaube mit seiner Frau ausschließlich nach dem Spielplan des Vereins. Das sei nun vorbei. Er sei ab jetzt freier, was Wochenendtermine angeht, erklärt Strupp, der zusätzlich bis 2016 noch Hallensprecher beim HC Empor Rostock war.

Es ginge bei dem Job aber nicht nur darum, Spaßmacher im Stadion zu sein, sondern in erster Linie um die Sicherheit der Menschen, erklärt der Audi-Autohaus-Unternehmer. Wenn Panik ausbrechen sollte, müsse der Sprecher die Zuschauer wieder unter Kontrolle bringen beziehungsweise erst gar keine Panik entstehen lassen. „Man muss also immer wachsam sein, das Tore-Ansagen ist dabei einer schöner Nebeneffekt.“

Er bleibt Hansa als Zuschauer treu

Die Entscheidung, nicht mehr als Stadionsprecher zu arbeiten, war lange beschlossen. Er habe das mit dem Hansa-Vorstandsvorsitzenden Robert Marien besprochen und ihn darum gebeten, die aktuelle Saison noch beenden zu dürfen. „Es ist ja ersichtlich, ich bin nicht mehr der Jüngste und ich möchte nun gerne den Jüngeren den Vortritt lassen“, erzählt Klaus-Jürgen Strupp live im neuen OZ-Studio.

Dem FC Hansa bleibt er treu und wird die Spiele weiterhin besuchen. „Dann aber nur noch als Zuschauer auf der Tribüne – mit Stadionbockwurst und Bier“. Der Fußball-Fan bleibt Hansa-Mitglied und steht dem Verein auch weiter zur Verfügung. „Wenn mal Not am Mann sein sollte, kann ich auch mal einspringen“, versichert der Rostocker, der seine Funktion als IHK-Präsident im Ehrenamt ausübt. In der konstituierenden Sitzung am 15. März tritt er zum wiederholten Mal als IHK-Präsident zu Rostock an. „Ich möchte noch einmal Präsident werden.“ Wenn er es nicht werde, gebe es auch noch genügend andere Aufgaben bei der Industrie- und Handelskammer.

Wer wird „Struppis“ Nachfolger?

Robert Marien hat bereits Gespräche mit potenziellen neuen Stadionsprechern geführt. Eine Entscheidung sei bereits gefallen. Darüber sprechen wollte Strupp allerdings nicht. „Das zu verkünden, ist Aufgabe des Vereins.“

Zur Wende 1990 war Strupp als erfolgreicher Bühnen- und Rundfunkmoderator unterwegs und hat die Gäste auf Veranstaltungen unterhalten. Durch einen sehr guten Freund, der viel zu früh verstorben sei, kam er zum Fußball und war dann plötzlich Stadionsprecher. „Du gehst super mit dem Publikum um, du kannst das.“ Strupp war kein aktiver Fußballer und damals auch kein Fußball-Fan. In seiner Jugend war Ruderer. „Ich gebe ehrlich zu, ich bin nicht der Flinkeste“, erzählt Struppi lachend, der in einer Hansa-Traditionsmannschaft unterwegs ist.

„Struppis“ letztes Spiel ist Hansa gegen Hamburg

Angefangen hat er im alten Stadion und saß zunächst in einer kleinen Kabine, ein alter Kabuff. Das war ihm nichts. Vor 30 Jahren hatte er das erste Funkmikro in der Hand. Als er an den Spielfeldrand ging, stellte er fest: „Oh, das sind doch echt viele Menschen.“ Da wurde ihm doch ein wenig mulmig. Damals passten 24 000 Menschen ins Stadion, heute knapp 30 000.

Ob „Struppis“ letzter Tag als Stadionsprecher ein guter oder schlechter wird, entscheidet das Spielergebnis am 15. Mai. Bleibt die Mannschaft in der 2. Liga werde es tolle Party geben und der Abschied ordentlich begossen. „Ein rauschendes Fest“, sagt Klaus-Jürgen Strupp.

Von Luisa Schröder