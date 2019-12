Rostocks Stadt-Umland-Streit: „Es war ein erstes Treffen – mehr nicht“

Kessin

Es sollte eine Annäherung sein, aber bis zur Lösung des Stadt-Umland-Konfliktes ist es offenbar noch ein langer Weg: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und die Verwaltungschefs der 16 Umlandgemeinden sind am Donnerstag in Kessin zu einem Forum zusammengekommen. „Es war eine Aussprache und ein Kennenlernen“, sagt Gerd Schäde. Der Leiter des Amtes für Raumordnung und Landesplanung in der Region Rostock hatte zu dem Treffen hinter verschlossenen Türen eingeladen.

Die Beteiligten hoffen, dass ein Neustart in den Stadt-Umland-Beziehungen möglich ist. Schließlich sind nach den Kommunalwahlen sieben von 17 Verwaltungschefs neu im Amt – darunter auch OB Madsen. Der Däne hatte jedoch im Oktober für Wirbel gesorgt, als er im Streit um neue Wohngebiete Eingemeindungen ins Spiel brachte. Auch bekräftigte Madsen, die laufenden Klagen der Hansestadt gegen einzelne Gemeinden aufrechtzuerhalten. Dabei hat Rostock hier bereits vor dem Oberverwaltungsgericht ( OVG) Greifswald eine Schlappe im Eilverfahren einstecken müssen.

OVG-Urteil stärkt Position der Umlandgemeinden

Das OVG-Urteil hat die Position der Umlandgemeinden gestärkt. „Wir sehen das alles ganz gelassen und entspannt“, sagt zum Beispiel Rövershagens Bürgermeisterin Verena Schöne. Das neue Wohngebiet in ihrer Gemeinde sei längst erschlossen. „Die Häuser werden gebaut und die Leute ziehen ein.“ Kein Gericht werde sich mehr dagegenstellen, meint Schöne. „Für uns ist das Thema erledigt. Jetzt muss die Rostocker Bürgerschaft entscheiden, ob sie in die Verfahren weiter Geld reinstecken will.“

Laut Schäde sind sich beim Treffen in Kessin alle einig gewesen, „dass Rechtsstreitigkeiten nicht im Sinn einer nachhaltigen Stadt-Umland Entwicklung sein können“. In der Diskussion hätten die 16 Bürgermeister und Rostocks OB nun Wünsche und Erwartungen formuliert, wie die Zusammenarbeit künftig besser gestaltet werden kann. „Außerdem vereinbarten sie, bestehende Kommunikationsdefizite zeitnah zu beseitigen“, so Schäde weiter.

Oberbürgermeister Madsen äußert sich positiv: „Ich freue mich, dass nun ein erstes Gespräch zustande gekommen ist, bei dem auch viele neue Bürgermeister Teil der Runde waren. Dies war eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen und über Ziele und Vorstellungen im Stadt-Umland-Raum auszutauschen.“ Wie andere Sitzungsteilnehmer berichten, seien jedoch keinerlei Details besprochen worden. Öffentlich äußern will sich dazu kaum einer der Umland-Bürgermeister – Schäde hat sie um Diskretion gebeten. Nur Verena Schöne sagt auf OZ-Nachfrage: „Es war ein erstes Treffen. Mehr nicht.“

Kippt Rostocks Veto-Recht komplett?

Das Raumordnungsamt informierte auf der Sitzung auch über den Stand und die Umsetzung des Stadt-Umland-Rahmenplans im Wohnungsneubau 2017/18. Ergebnis: „Die erreichten Wohnungszuwächse im Berichtszeitraum liegen in den festgelegten Korridoren. Aber das Zubautempo insbesondere in Rostock ist weiter zu forcieren“, so Schäde.

Weil Rostock beim Wohnungsbau zu langsam ist, soll am Dienstag in der Versammlung des Planungsverbands das Veto-Recht der Hansestadt modifiziert werden. Dieses sieht bisher vor, dass Rostock erst seine Zustimmung geben muss, bevor eine Nachbargemeinde um mehr als drei Prozent wachsen will. Die Stadt hat für ihr Einverständnis allerdings zuletzt eine Entschädigungszahlung von den betroffenen Kommunen gefordert – was für Ärger und juristische Auseinandersetzungen gesorgt hat.

Mehrere Gemeinden sind in den vergangenen Jahren bereits von der Drei-Prozent-Regel ausgenommen worden. Nun könnte das Veto-Recht der Hansestadt komplett fallen. In der Versammlung reicht dafür am Dienstag eine einfache Mehrheit – und von den 30 gewählten Vertretern kommen nur zwölf aus der Rostocker Bürgerschaft.

