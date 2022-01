Rostock

Bäume statt Büro, Artenvielfalt anstelle von Aktenstapeln: Jörg Harmuth arbeitet seit 30 Jahren im Dienst der Hansestadt – allerdings in einem der freiluft-reichsten Verwaltungsjobs, den es gibt: Harmuth ist Leiter des Stadtforstamtes und sitzt deshalb nicht im Rathaus, sondern in der Rostocker Heide.

„Sicher ist meine Arbeit nicht das, was man sich typischerweise unter Stadtverwaltung vorstellt. Aber die Tradition dieses Dienstpostens gibt es dafür schon sehr lange“, sagt er. Schließlich sei die Heide seit 1252 der Rostocker Stadtwald. Und 1792 habe es dann einen ersten Heidevogt gegeben. 

Zuständig für 6000 Hektar Wald

Für Jörg Harmuth war früh klar, dass es ihn in den Wald zieht. Vielleicht auch, weil sein Vater schon Förster war. „Ich habe das dann von der Pike auf gelernt – erst Forstfacharbeiter mit Abitur, dann ein Studium und mit 27 war ich schon Oberförster“, blickt der 60-Jährige, der aus Waren/Müritz stammt, zurück. Im Jahr 1989 sei er dann zum Rostocker Forst gekommen und hätte bei Gründung des entsprechenden Stadtamtes im Jahr 1992 direkt dessen Leitung übernommen.

Mit 21 Mitarbeitern habe er das kleinste Amt der Hansestadt – dafür aber mit 6000 Hektar den größten Bereich. „Wir sind mit weniger als einem Prozent des kommunalen Personals für ein Drittel der Rostocker Fläche zuständig“, veranschaulicht Harmuth. Und dafür, die Wünsche und Ansprüche vieler Menschen unter einen Hut zu bringen. Schließlich ist die Rostocker Heide ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen, lockt Spaziergänger, Reiter, Radfahrer, Pilzsammler und auch Jäger an und ist für zahlreiche Hansestädter auch die letzte Ruhestätte.

„Man kann nicht jeden Baum retten“

„Und natürlich geht es bei uns auch ums Holz. Viele wollen jeden einzelnen Baum vorm Fällen retten, aber auch die Bretter aus dem Baumarkt müssen irgendwoher kommen. Und wir nutzen dafür nicht mal die Hälfte dessen, was nachwächst“, sagt Harmuth. Eines habe er deshalb schon früh gelernt: „Man kann es in dieser Funktion nicht jedem recht machen.“ Dafür freue er sich über die Unterstützung aus dem Rathaus und der Stadtpolitik. „Man braucht die Rückendeckung des Waldbesitzers. Und in Rostock gibt es eine gute Gesinnung für die Heide“, bilanziert Harmuth, der in drei Jahrzehnten Dienst schon mit einigen Bürgermeistern, Senatoren und Kommunalpolitikern zusammengearbeitet hat.

Sein eigenes Team sei geprägt von Beständigkeit, die Fluktuation gering und die Zuständigkeiten der Revierförster, Waldarbeiter und derjeniger, die sich um die Forstverwaltung kümmern, klar vergeben. „Wichtig ist, den Menschen etwas zuzutrauen. Ich kann ihnen durch den Tarif vielleicht nicht mehr Geld geben, aber dafür im Rahmen ihrer Stelle Verantwortung und Entscheidungsgestaltung“, erzählt Harmuth. Da die Mitarbeiter viel Zeit auf Arbeit verbringen, je nach Anforderung auch mal an den Wochenenden ranmüssten, sei es umso wichtiger, dass sie sich mit den Rahmenbedingungen wohlfühlen. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist etwas, wofür wir Amtsleiter auch mit sorgen können.“

Kein Baum kann digital gefällt werden

Dass der Trend bei der Verwaltung immer mehr in Richtung Digitalisierung geht, begrüßt Harmuth. „Keiner will mehr zurück zum Schnurtelefon. Klar ist aber auch, dass ich in meinem Bereich auch auf Mitarbeiter angewiesen bin, die mit ihren Händen und den Maschinen arbeiten und etwas erledigen.“ Ein Baum könne eben nicht digital gefällt werden. „Aber natürlich nutzen wir auch die Möglichkeiten, die beispielsweise die digitale Kartierung bietet“, sagt der Forstamtsleiter. Damit arbeite er dann in den Stunden, die er am Schreibtisch verbringt. „Was in etwa die Hälfte der Zeit ist. Aber dafür habe ich das Privileg, immer mal zwischendurch in den Wald gehen zu können.“

Solche Arbeits-Ausflüge in die Heide genießt auch Dackel Caps. Der achtjährige Rüde gilt als Diensthund, musste auch die entsprechenden Nachweise ablegen. Dennoch gehört Caps untrennbar zum Privatmenschen Jörg Harmuth und nicht zum Posten des Amtsleiters. „Wenn wir, beispielsweise nach einer Jagd, gemeinsam im Unterholz unterwegs sind, dann entdecke ich auch Stellen der Heide, an denen ich vielleicht länger nicht mehr war. Und das dank des Hundes“, erzählt Harmuth, während er Caps den Kopf krault. Generell würde er aufgrund der langen Erfahrung aber schon behaupten, dass er jeden Winkel des Stadtwaldes kennt.

Dass er den Posten des Forstamtsleiters schon so lange machen darf, erfüllt den 60-Jährigen mit Dankbarkeit und Demut. Und motiviere auch für die Zukunft. „Der Dienst-Durchschnitt meiner Vorgänger lag bei 33 Jahren – und ich habe vor, das locker zu schaffen“, sagt Harmuth grinsend.

