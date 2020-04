Rostocks Stadthallen-Chefin: „Lasst uns den Menschen Freude schenken“

Rostock

Die Sitzung der Rostocker Bürgerschaft in der Stadthalle – sie war die erste Veranstaltung seit 50 Tagen in der größten Arena an der Küste. Das historische Ereigbnis brachte sogar Stadthallen-Chefin Petra Burmeister wieder zum Lächeln. Sie nutzte die Gelegenheit für einen flammenden Appell an Politik und Behörden.

Burmeister : Brauchen eine Perspektive!

Burmeister forderte eine Perspektive für die Messe- und Stadthallen-Gesellschaft „in Rostock“ ein – auch in der Coronakrise: „Wir können Sportveranstaltungen, Konzerte, Messe auch mit deutlich weniger Zuschauern als bisher austragen – aber wir brauchen irgendeine Perspektive.“ Seit mehr als 30 Jahren führe sie die Stadthalle, nun sehe sie „ihr Lebenswerk“ in Gefahr.

Anzeige

Sie und auch die Veranstalter könnten nicht länger warten: Schon jetzt würden bis Jahresende alle Veranstaltungen in Gefahr sein. „Die Konzertveranstalter verhandeln mit uns schon über Ersatztermine bis 2022.“ Aber vor allem die Hansemesse könne nicht bis zum Herbst warten: „Wir brauchen vorher eine Ansage, wann und wie wir wieder öffnen dürfen.“

Weitere OZ+ Artikel

„Flair am Meer“ trotz Krise ?

Die Freiluft-Messe „Flair am Meer“ Ende Mai im Iga-Park habe Burmeister immer noch nicht abgesagt: „Wir können auch mit weniger Besuchern leben. Aber wir müssen den Menschen doch irgendwas bieten!“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Selbst für die Baumesse im Herbst habe sie schon Ideen: „Wir können den Besucherstrom so lenken, dass wir zu jederzeit nicht mehr Gäste in der Halle haben als ein Baumarkt.“ Burmeister: „Unser Kernauftrag ist es, den Menschen etwas Freude zu schenken – das ist in der Krise doch wichtiger denn je. Es muss weitergehen. Irgendwie.“

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer