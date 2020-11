Rostock-Südstadt

Rostocks Südstadt hat den Ruf eines „Rentnerbezirkes“. Tatsächlich leben die ältesten Hansestädter in Rostocks Ostseebad Warnemünde: Dort liegt das Durchschnittsalter bei 55,3 Jahren. Die Südstädter sind im Schnitt 49,1 Jahre alt.

In einem Punkt lässt sich das Vorurteil „Rentnerbezirk“ aber bestätigen: In der Südstadt wohnen besonders viele Menschen, die 75 Jahre oder älter sind.

Treue Südstädterin

Zu ihnen gehört die 79-jährige Rosita Ahrens. Bereits zur Entstehungszeit der Südstadt in den 60er Jahren zog sie hierher. Damals war sie 22 Jahre jung. Bis heute ist Rosita Ahrens der Südstadt treugeblieben, wohnt noch immer in der Zwei-Zimmer-Wohnung, in die sie damals zog und in der ihre Kinder aufwuchsen.

Zu ihrer Freude kommen diese – und inzwischen auch die Enkelkinder – immer gern zu ihr zu Besuch. Auch ihr Sohn lebt noch in Rostock: Er und seine Familie sind im Osten der Stadt, in Dierkow, zu Hause.

Kinder fehlen

Der Südstadt fehlt Nachwuchs. Das beobachtet zumindest Rosita Ahrens: „Man sieht hier meistens nur Hundebesitzer oder Ältere mit Rollatoren.“ Trotzdem: Für sie sei die Südstadt schon immer der beste Stadtteil Rostocks gewesen. „Wo ist es sonst so schön grün wie hier?“, fragt sie.

Besonders im Kringelgrabenpark halte sie sich gern auf: „Es ist wunderschön hier.“ Auch an Einkaufsmöglichkeiten und einer guten Verkehrsanbindung mangele es der Südstadt nicht. „Hier haben wir alles, was man braucht“, resümiert Rosita Ahrens.

Kosmos und Südstadtcenter

Dazu gehört zum Beispiel das Südstadtcenter. Zusammen mit dem Kosmos, einem Hyparschalenbau wie der Teepott in Warnemünde, das zu DDR-Zeiten eine Gaststätte war, ist das Center ein wichtiges Stück Infrastruktur im Stadtteil.

Ein zentraler Treffpunkt: Das Kosmos mit angrenzendem Südstadt Center. Quelle: Kira Müller

Das Südstadtcenter wurde 1993 eröffnet. Geschäfte – vom Bäcker über den Optiker bis zur Drogerie und Apotheke, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen sowie verschiedenen Dienstleistern – sind hier ansässig.

Südstadt statt KTV

Natürlich trifft man in der Südstadt auch auf jüngere Menschen wie Melanie Krebs. Ihr Traumstadtteil sei anfangs die KTV gewesen, gibt die Erzieherin zu. „Nach 17 Jahren in Berlin wollte und brauchte ich schon auch ein bisschen Graffiti“, so die 40-Jährige.

Weil die KTV dann aber nicht ins Budget passte, zog es Melanie Krebs in die Südstadt. Trotz des „Rentner-Klischees“ fand sie Gefallen an ihrem jetzigen Lebensort: „Es ist hier voll cool, sogar besser als in der KTV.“

Melanie Krebs schwärmt ebenfalls vom Kringelgrabenpark. „In den habe ich mich sofort verliebt“, sagt sie lächelnd.

Uni-Campus Südstadt

Auch Studenten verjüngen das Stadtviertel: Ein Teil des Campusgeländes der Universität Rostock ist in der Südstadt gelegen, wie die große Mensa, die Uni-Bibliothek, die Fachbereiche Biologie und Chemie oder das Rechenzentrum. In mehreren Studentenwohnheimen leben Studierende aller Nationen zusammen. Treffenderweise tragen die meisten Straßen der Südstadt Namen von Wissenschaftlern.

Die Universitätsbibliothek Rostock hat derzeit einen Gesamtbestand von 2,2 Millionen Bänden und wurde im Jahr 1569 gegründet. Quelle: Kira Müller

Zum Studentenleben gehört natürlich auch ein Club. In der Südstadt ist das der „Zwischenbau“ direkt auf dem Uni-Campus, der Partyvolk und Kulturinteressierte aus allen Teilen Rostocks anzieht: www.zwischenbau.com.

Der Süden der Stadt Die Südstadt wurde zwischen 1960 und 1965 als erster Rostocker Stadtbereich in einheitlicher Großplattenbauweise errichtet. Insgesamt wohnen knapp 15 ooo Menschen in der Südstadt. Insgesamt sind 62 Prozent aller Haushalte in der Südstadt Singlehaushalte. Durch die Nähe zur Universität und die Studentenwohnheime zieht es immer mehr junge Leute in die Südstadt. Rostocks Hauptbahnhof, der größte Personenbahnhof in MV, streckt seine Südseite der Südstadt entgegen, von der Stadthalle kann man ihn fußläufig in wenigen Minuten erreichen. Neben dem Südportal des Bahnhofs liegt Rostocks Zentraler Omnibus-Bahnhof. 2003 wurde das Straßenbahnnetz Rostocks bis in die Südstadt erweitert. Seit Januar 1992 hat das Fraunhofer Institut IGD seinen Standort in der Rostocker Südstadt. Die ForscherInnen entwickeln Softwarelösungen für maritime Wirtschaft, Maschinen- und Anlagenbau und Informationstechnologie. Einer der drei Standorte der Rostocker Berufsfeuerwehr liegt in der Südstadt – die Feuerwache 1. Dort werden Einsätze durch die Leitstelle koordiniert. Drei Mitarbeiter regeln die Einsätze von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankentransport im 12-Stunden-Schichtsystem. Zentrale Punkte sind auch die „Pumpe“ und das „Heizhaus“, die das Stadtteil- und Begegnungszentrum Südstadt/Biestow bilden. „Alt und Jung in einem Boot“ ist das Motto bei generationsübergreifenden Projekten. (Quellen: sbz-rostock.de; Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“ Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de; igd.fraunhofer.de; feuerwehr-hro.de)

Die Stadthalle

Aber auch Stars und Sternchen oder Vertreter aus Politik und Wirtschaft kommen in die Südstadt: in die Stadthalle an der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes. Seit 1979 eine Institution in Rostock, zeigt sich das Unterhaltungshaus seit April 2018 in komplett neuem Gewand und bietet nun Platz für bis zu 6600 Besucher – die zum Teil von weit her für Konzerte anreisen.

Die Stadthalle wurde 2018 umfassend saniert und erweitert. Heute bietet der große Saal Platz für fast 7000 Zuschauer und ist das Zuhause zahlreicher hochrangiger Konzerte und Sportveranstaltungen. Quelle: Moritz Naumann

„Palast der Gesundheit“

Prägend für den Stadtteil war und ist das heutige Klinikum Südstadt. Als Bezirkskrankenhaus Rostock öffnete die Klinik am 11. Dezember 1965 ihre Pforten – als erster Krankenhaus-Neubau in der damaligen DDR.

Das Rostocker Südstadtklinikum. Quelle: Ove Arscholl

Auf der Internetseite des Klinikums heißt es: „Das Bezirkskrankenhaus (BKH) Rostock – unser heutiges Klinikum Südstadt – präsentierte sich damals als Einrichtung mit beinah revolutionären Neuerungen im medizinischen Bereich.

Es wurde von der lokalen Presse als ,Palast der Gesundheit’ ( Ostsee-Zeitung vom 10.12.1965) gefeiert und auf nationaler Ebene mit Anerkennung betrachtet.“ Generationen von Rostockern haben hier schon das Licht der Welt erblickt – und sind damit alle auch so etwas wie geborene Südstädter.

Von Anna-Katharina Fischer und Kira Müller