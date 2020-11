Rostock-Lütten Klein

„Der Ausblick ist unbezahlbar“, schwärmt Ethel Ohm. „Ich sage abends dem Bastorfer Leuchtturm gute Nacht.“ Die 83-Jährige lebt in einem gepflegten Elfgeschosser in der Ahlbecker Straße in Rostock-Lütten Klein. Ihr Balkon mit der weiten Aussicht ist einer ihrer Lieblingsplätze.

Auf ihren Spaziergängen genießt sie den Trubel des Boulevards oder die Ruhe der Gartenanlagen, die sich wie ein grüner Gürtel an Lütten Klein schmiegen. In Rostocks Innenstadt ziehe es sie heute fast gar nicht mehr: „Wir haben doch alles hier vor Ort.“ Lütten Klein sei wie eine kleine Stadt in der Stadt. Und seit der Anbindung ans Rostocker Straßenbahnnetz komme man überall schnell hin.

Komfort im Neubau

Ethel Ohm, die ein ausgewiesener Theaterfan ist und als Rundfunksprecherin und Sprecherzieherin an der heutigen Hochschule für Musik und Theater Rostock tätig war, erklärt: „Ich würde immer wieder nach Lütten Klein ziehen.“ Geboren im polnischen Lauban, nach dem Krieg in Sachsen gelandet, kam sie wegen des Berufes 1963 nach Rostock.

1970 zog sie mit Mann und zwei kleinen Kindern in die „Platte“ in die Kopenhagener Straße. Überall wurde noch gebaut. Lütten Klein fing gerade an zu erwachen. Ethel Ohm: „Wir wohnten in der Innenstadt. Mir fiel es nicht leicht, in den Neubau zu wechseln, aber dort gab’s Komfort, zm Beispiel eine Badewanne. Das lockte.“

Ihr Mann starb 1984, die Kinder sind lange erwachsen, Urenkel gibt es auch schon. Der Umzug in die kleinere Wohnung in der Ahlbecker Straße war „irgendwann ein Muss“. Klar war: „Ich ziehe nur innerhalb Lütten Kleins um.“ Auch, um dem Fischerdorf nah zu bleiben. Durch die idyllische Parkanlage führte einst ihre Nordic-Walking-Strecke.

Das Rote Haus

Im Roten Haus, dem Lütter Kleiner Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft des Vereins In Via Rostock e.V. in der Danziger Straße, engagiert sich Ethel Ohm seit Jahren ehrenamtlich. Sie ist Initiatorin der „Kleinen Konzerte“. Bis zu 180 Konzertbesucher kamen in normalen Zeiten. Wegen Corona fanden alle Aktivitäten im Roten Haus jedoch eingeschränkt statt oder mussten mit dem 2. November für die nächsten Wochen ganz abgesagt werden.

Attraktiver Lebensort

„Die Infrastruktur in Lütten Klein ist sehr gut“, sagt Katy Volgmann, Leiterin des Roten Hauses. Supermärkte, Physiotherapie, Ärztehaus, die Mehrzweckhalle – ein Hyparschalenbau wie der Warnemünder Teepott, Pflegeeinrichtungen, das Einkaufszentrum Warnowpark, der Boulevard mit Geschäften, Wochenmarkt, Kino, Kitas, Schulen – all das macht Lütten Klein als Lebensort attraktiv. „Seit zwei Jahren wandelt sich der Stadtteil, ziehen wieder mehr junge Leute und Familien mit Kindern hierher“, so die Hausleiterin.

Zur Ostseewoche im Juli 1968 besuchten der damalige Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, und seine Ehefrau Lotte in Lütten Klein die neue Mehrzweckhalle. Quelle: Rainer Schulz

Kleiner Ahornort Rostocks Stadtteile Lütten Klein und Groß Klein basieren beide auf dem mittelalterlichen Ort „klene“ – „Ahornort“. Dieser wurde erstmals 1345 urkundlich erwähnt. Es war eine Siedlung, in der Slawen und Deutsche lebten – jedoch getrennt voneinander. Lütten Klein, das kleine „wendeske klene“ (wendischer Ahornort), war Rückzugsort für slawische, also wendische Siedler. Man findet heute noch eine kleine Ahorn-Allee hinter dem Parkplatz an der Rigaer Straße. Am 8. März 1934 wurde Lütten Klein eingemeindet. Lütten Klein in heutiger Form entstand zwischen 1964 und 1975 als erster Stadtbereich im Rostocker Nordwesten in industrieller Großplattenbauweise. Bekannt sind die vier Windmühlen-Hochhäuser (Rigaer und Ahlbecker Straße) mit jeweils 18 Geschossen und die Mehrzweckhalle in Schalenbauweise, die Ulrich Müther konstruierte. Das Fischerdorf eine Parkanlage mit Rodelberg und Teich, reicht bis nach Evershagen. Lütten Kleins Straßen tragen Namen von Hafenstädten im Ostseeraum. Ende 1981 wohnten in Lütten Klein fast 30 000 Einwohner. Diese Zahl reduzierte sich in den 80er-Jahren, als weitere Stadtteile im Nordwesten entstanden. Heute leben in Lütten Klein 16 973 Einwohner. Damit gehört Lütten Klein zu den größten Rostocker Stadtbereichen. Das Durchschnittsalter liegt bei 50,7 Jahren, um 5,5 Jahre über dem der Hansestadt insgesamt. Jeder vierte Lütten Kleiner ist 75 Jahre und älter. Es gibt in Lütten Klein 40 Ein- und Zweifamilienhäuser, alles andere sind Mehrfamilienhäuser. Der Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren ist mit 8,8 Prozent überdurchschnittlich hoch. In Lütten Klein gibt es im Vergleich zu anderen Stadtteilen den geringsten Bestand an privaten Pkw. Das hohe Durchschnittsalter ist einer der Gründe dafür. 2001 erfolgte der Ausbau des Rostocker Straßenbahnnetzes bis nach Lütten Klein. Ein zentraler Treffpunkt ist das Rote Haus, das Mehrgenerationenhaus Lütten Klein, mit umfangreichen Angeboten für Jung und Alt: invia-rostock.de. (Quellen: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“ Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de; OZ)

„Es gibt in Lütten Klein keinen Wohnungsleerstand“, ergänzt Anke Bülow vom In-Via-Projekt „Älter werden in Lütten Klein“, über das ein gleichnamiger Wegweiser für Senioren herausgegeben wurde. „Wir hören oft: Wenn schon ,Platte’, dann Lütten Klein.“ Eine Umfrage des Vereins in 2015 ergab eine hohe Wohnzufriedenheit der Lütten Kleiner. Beim Zustand der Gehwege in manchen Straßen sei aber noch Luft nach oben, so Bülow. Hier setze sich der Seniorenbeirat Lütten Klein kräftig ein. Ethel Ohm indes ärgert sich über einige „Müllecken“: „Aber sonst lebt es sich hier wunderbar.“

Alt und Jung zusammen

Haupt- und Ehrenamtliche wirken Hand in Hand im Roten Haus. Angefangen bei der Stadtteilsprechstunde von Senioren für Senioren und der Alltagshilfe bis zu Tanztee und Gymnastik. Anke Bülow sagt: „Wir sind trotz Verjüngung immer noch ein älterer Stadtteil. Darum ist das Projekt ,Älter werden in Lütten Klein’ so wichtig.“

Stellenwert haben auch die Offerten des Mehrgenerationenhauses für Kinder, junge Leute oder Familien, zum Beispiel die Krabbelgruppe, der offene Kinder- und Jugendtreff oder die Hausaufgabenhilfe. Schulsozialarbeit und die Unterstützung von Menschen mit Migrationsgeschichte gehören zur Stadtteilarbeit von In Via. Veranstaltungen wie der Apfelmarkt im Oktober bringen die Generationen im Roten Haus zusammen.

Tobias Matusall ist Lütten Kleiner aus Überzeugung. Und engagiert sich im Mehrgenerationenhaus. Hier gab's Stockbrot für Ferienkinder. Quelle: TM

Ehrenamtlich ist auch Tobias Matusall (21) dort unterwegs. Als kleiner Junge kam er in den Kinder- und Jugendtreff, war Mitglied im Kinderortsbeirat. Heute hilft er beim Tanztee, spielt auch schon mal „den Osterhasen für die Kleinsten“ oder bäckt Stockbrot mit Ferienkindern.

Lütten Kleiner aus Überzeugung

Tobias wurde in Ostfriesland geboren. „Als ich zwei Jahre alt war, zogen wir nach Rostock, die Geburtsstadt meiner Eltern, zurück. Nach Lütten Klein.“ Hier wohnt er heute in der eigenen Wohnung.

Woanders zu leben, kommt für ihn nicht in Frage: „Ich bin mit Leib und Seele Lütten Kleiner, habe hier alles, was ich brauche.“ Selbst Bowling sei drin. Eine Disko fehlt aber? „Wenn wir uns mal im Club treffen wollen, dann geht’s halt ins ,ST’ in der Südstadt“, meint er.

Tobias arbeitet als Kita- und Hort-Erzieher – in seinem Stadtteil. Er sagt: „Jung und Älter leben in Lütten Klein gut zusammen.“ Damit bestätigt er Ethel Ohm. „Und all’ die anderen Lütten Kleiner, die hier sehr gern zu Hause sind“, so Anke Bülow.

Von Bea Schwarz