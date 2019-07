Rostock

Ob in Toitenwinkel, der KTV, in Reutershagen, Lütten Klein oder Warnemünde: Bausenator Holger Matthäus (Grüne) ist derzeit auf der Suche nach Rostocks kaputtesten Gehwegen. Mit einem Schreiben hat sich sein Verkehrsamt kürzlich an die Ortsbeiräte gewandt. Die Stadtteil-Gremien sollen jeweils drei besonders marode Gehwege melden. Denn: Im Haushalt ist wieder Geld da, um die Stolperfallen zu beseitigen.

„Wir haben natürlich eine eigene Liste. Es reicht ja auch schon, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen, um zu sehen, wo wir anfangen müssen“, sagt Matthäus. Bei der Bitte um Mithilfe ginge es vielmehr darum, die Bürger einzubeziehen. „Uns ist wichtig, das Wissen und die Erfahrungen vor Ort zu nutzen, um Prioritäten zu setzen. Immerhin haben wir in Rostock über 500 Kilometer Gehwege und mehr als 100 Kilometer davon sind schadhaft“, so der Rostocker Bausenator. Das Amt würde diese Hinweise dann sammeln, sich vor Ort ein Bild machen und die Durchführbarkeit baulicher Maßnahmen prüfen.

Mittel für Gehwege wurden verdoppelt

Seit kurzer Zeit sei im Haushaltsplan der Stadtverwaltung eine eigene Haushaltsstelle nur für die Erneuerung von Gehwegen geschaffen worden, erklärt Matthäus. In den vergangenen zwei Jahren gab es jeweils 400 000 Euro für die Gehwege. In diesem Jahr sei es erstmals das Doppelte. „Das ist auch extrem wichtig und die Antwort auf den riesigen Sanierungsstau.“

Solche Schilder, die vor den kaputten Gehwegen warnen, gibt es mehrfach im Stadtgebiet. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Dass dadurch aber viele marode Gehwege ganz schnell verschwinden, kann er nicht versprechen. „Die Kapazitäten und Mittel der Stadtverwaltung sind nach wie vor begrenzt. Wie viele Maßnahmen wir schaffen, hängt auch von den Details ab – zum Beispiel der Länge des Gehweges“, sagt er.

Drei bis vier große Maßnahmen im Jahr

Nach derzeitigem Stand sei es möglich, mit den vorhandenen Mitteln drei bis vier Gehwege pro Jahr grundhaft zu erneuern. Allerdings nicht in jedem Stadtteil, sondern in gesamt Rostock.

Die aktuellen Mittel seien auch schon gebunden für Maßnahmen, die derzeit geplant werden oder kurz vor dem Bau stehen. Dazu gehört der Geh- und Radweg St.-Petersburger-Straße, aber auch der Neubau von 100 Metern Gehweg im Sievershäger Weg, um den Lückenschluss für das Quartier Evershagen Süd herzustellen.

Auch Gehwegerneuerungen zur Bushaltestelle in der Industriestraße stehen bereits auf dem Plan, genau wie der Gehweg am Kringelgraben vom Biestower Damm bis zur Einmündung Neue Reihe. Die Gehwegerneuerung der Ostseite der Ernst-Heydemann-Straße würde laut des Senators aus der Haushaltsstelle für Uni-Campus-Maßnahmen finanziert.

Fachfirma steht für kleine Reparaturen parat

„Erstmals haben wir auch eine Jahresausschreibung für die Vergabe von punktuellen Reparatur- und Instandhaltungsleistungen auf Gehwegen auf den Weg gebracht“, ergänzt Matthäus. Über die Reparaturen des Bauhofes hinaus sei eine Firma gebunden worden, die „auf Zuruf“ einzelne kleinere Aufträge abarbeitet. Dafür stünden für das gesamte Stadtgebiet circa 200 000 Euro zur Verfügung.

Baumgutachten vor Sanierung der Schillerstraße

Ein Gehweg, den niemand mehr melden müsste, sei der von der Warnemünder Schillerstraße. „In Vorbereitung der Planung für die grundhafte Erneuerung der Gehwege auf beiden Seiten ist für 18 000 Euro bereits ein Baumgutachten erstellt worden“, sagt Matthäus. Dazu würden auch Suchschachtungen für die Prüfung und Bewertung der Wurzelausbreitung sowie eine Vitalitätsbewertung der Bäume gehören, die derzeit ausgeführt würden.

Lütten Klein will Umfeld der Seniorenheime verbessern

Im Ortsbeirat Lütten Klein wurde für die Zuarbeit maroder Gehwege nicht lange gebraucht. „Darüber reden wir ja schon mindestens ein Jahr. Auch mit dem Seniorenbeirat, der extra für unseren Stadtteil eine eigene Liste angefertigt und bei der Stadt eingereicht hat“, sagt Vorsitzende Gabriele Bolz ( CDU). Zudem hätte es auch schon ein Vor-Ort-Treffen mit dem Senator gegeben.

„Es ist ja schön, dass es mehr Geld gibt und wir beteiligt werden. Ich fürchte nur, dass sich das nun wieder hinzieht, weil es in unserem Fall um altbekannte Stolperfallen geht“, sagt sie. Bei der Sitzung am Donnerstagabend hätte das Gremium die Helsinkier- und die Danziger- sowie die Binzer Straße zur Weitergabe an das Verkehrsamt ausgewählt.

„Vor allem die Binzer- und die Danziger Straße müssen dringend gemacht werden“, sagt Gabriele Bolz. „Dort sind Seniorenheime und die Bewohner kommen kaum vor die Tür, weil der Zustand der Gehwege so katastrophal ist und es teilweise nicht mal richtige Absenkungen gibt, was vor allem mit dem Rollator nicht zu machen ist“, erklärt sie den Zustand, der vor Ort schon lange ein Aufreger ist.

Claudia Labude-Gericke