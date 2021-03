Rostock

Eine der wichtigsten Branchen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock leidet massiv unter den Corona-Maßnahmen: der Tourismus. Durch den Lockdown im Jahr 2020 verzeichneten die Hotelbetriebe einen Rückgang bei den Übernachtungszahlen um 33 Prozent – so schlecht stand die Branche seit 2010 nicht mehr da. Und auch für 2021 lässt sich in Anbetracht der aktuellen Situation keine Besserung erwarten.

Dass Großveranstaltungen wie das Turmleuchten – ein Garant für hohe Besucherzahlen im Ostseebad Warnemünde – in diesem Jahr nicht stattfinden können, trägt einen erheblichen Teil dazu bei. Doch wie steht es um die Hanse Sail, die Warnemünder Woche und die Zukunft des Rostock-Tourismus im Allgemeinen? Die OSTSEE-ZEITUNG hat Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm getroffen und genau über diese Themen mit ihm gesprochen.

Hallo Herr Fromm, wohin wird es Rostocks Tourismusdirektor als erstes verschlagen, sollten Urlaub und Reisen wieder möglich sein?

„Wir hatten in der Familie bereits im letzten Jahr eine Reise nach Madeira geplant. Die werden wir nachholen, sobald es möglich ist. Ich war bereits dort. Das ist eine traumhafte Insel, auf der man sich auch für den heimischen Tourismus gut inspirieren lassen kann.“

Wie beobachten Sie die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Inzidenz-Zahlen? Und wie arbeitet die Tourismuszentrale aktuell?

„Aktuell befinden wir uns mitten in der Vorbereitung für die Wiedereröffnung und stehen dafür den lokalen touristischen Leistungsträgern beratend zur Seite. Und ich schaue mir jeden Abend die Zahlen an, lasse mich hinsichtlich möglicher Öffnungen davon aber nicht beunruhigen. Denn wir haben neben den bewährten Hygienekonzepten und Schutzstandards mit Impfungen, Schnelltests und der digitalen Kontaktnachverfolgung zahlreiche neue Werkzeuge, die wir sehr gut für den Re-Start im Tourismus einsetzen können.“

In Rostock verwendet man die Luca-App zur digitalen Nachverfolgung im öffentlichen Raum. Knappe 30 Kilometer weiter, in Kühlungsborn, setzt man hingegen auf eine App namens „MyVisitPass“. Was halten sie davon?

„Das ist schade, denn das Land hat ja die Lizenz für Luca erworben. Entscheidet sich eine Region für ein anderes Produkt, hat das eventuell Auswirkungen auf die Akzeptanz. Irritationen beim Gast sind damit nicht ausgeschlossen. Denn wir haben ja Gästebewegungen. Der Urlauber aus Kühlungsborn kommt auch nach Warnemünde. Und hier sollten wir die Nutzung digitaler Instrumente für den Gast durch eine möglichst flächendeckende Einheitlichkeit erleichtern.“

Was glauben Sie? Wann werden in Rostocks Hotels wieder Urlauber einchecken?

„Zu Ostern. Das wäre jedenfalls mein Wunsch und in Anbetracht der prekären Situation in der Rostocker Tourismusbranche auch die Hoffnung der vielen Touristiker. Aber da sind wir natürlich abhängig von den politischen Entscheidungen. Nach fünf Monaten des Stillstands braucht die Branche aber dieses wichtige Signal.“

Wie geht es dem Tourismus denn aktuell? Gibt es gar Akteure, die nach Corona nicht mehr bestehen werden?

„Es wird Ihnen keiner sagen, dass er demnächst schließen muss. Aber Fakt ist: Es geht um Existenzen direkt vor unserer Haustür. Und damit meine ich nicht nur Hoteliers. Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche von der Gastronomen, Einzelhändler, Veranstaltungskaufleute oder auch die Fahrgastschifffahrt leben. Finanzhilfen sind wichtig, aber die Unternehmer und Unternehmerinnen müssen dringend wieder in die Lage versetzt werden, ihrem Geschäft nachgehen und ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Wenn es jetzt nicht zu einem Kurswechsel kommt, werden die Schäden irreparabel sein und uns um viele Jahre zurückwerfen.“

Rostocks Tourismusbilanz 2020 Die Corona-Krise sorgte nach den beiden Jahren 2018 und 2019 mit jeweils über 2 Millionen Übernachtungen für einen drastischen Absturz in der Bilanz. Den fast 2,3 Millionen Übernachtungen 2019 stehen 1,5 Millionen im Jahr 2020 gegenüber. Das ist ein Rückgang um knapp 33 Prozent. Über die Hälfte der Übernachtungen entfielen auf das Ostseebad Warnemünde. Besonders herbe Einbrüche hat es bei den Zahlen der Auslandsgäste gegeben. Waren es 2019 noch rund 168 000 internationale Gäste, zählte man 2020 nur noch ca. 65 000, was einen Rückgang um 60 Prozent bedeutet.

In den vergangenen Tagen gab es Aufruhr rund um die Strandoase des Unternehmers Matthias Treichel. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) hat den Aufbau am Warnemünder Strand untersagt, weil die nötige Baugenehmigung fehlt. Wie geht die Tourismuszentrale mit dieser Entscheidung um?

„Wir brauchen in Warnemünde mehr als nur Sonne, Strand und Meer. Es braucht am Wasser Qualitätsangebote für alle Zielgruppen. Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit den zuständigen Ämtern und Behörden, um für die Unternehmer Planungssicherheit zu schaffen. Denn die Gefahr, dass die Entscheidung gegen die Strandoase auch andere treffen kann, ist durchaus gegeben. Eine Strandbewirtschaftung, wie wir sie in Warnemünde kennen, wäre damit zukünftig ausgeschlossen. Dies hätte empfindliche Auswirkungen auf die touristische Attraktivität unseres Seebades.“

Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie für den Tourismus in Warnemünde?

„Neben dem dringend benötigten B-Plan Strand ist die Mittelmole ein wichtiges Puzzlestück für den Tourismus. Mit der geplanten Ausrichtung rund um Wohnen, Freiflächen und Gewerbe bieten sich hier künftig Möglichkeiten an, maritime Veranstaltungen durchzuführen und neue touristische Höhepunkte zu schaffen. Außerdem gibt es Potenziale in der Lenkung der Besucherströme, vor allem wenn die Kreuzfahrtgäste wieder nach Warnemünde kommen. Hier erhoffen wir uns Fortschritte durch das neue Struktur- und Mobilitätskonzept. Aktuell formulieren wir aber auch ein neues Tourismuskonzept, das Rostock als grüne Destination und Gesundheitsregion noch mal stärker hervorheben soll.“

Abschließend: Wie steht es aktuell um die beiden Großveranstaltungen Hanse Sail und Warnemünder Woche?

„Wir befinden uns mitten in der Planung und sind hoch motiviert, den Rostockern und den Besuchern der Stadt beide Veranstaltungen präsentieren zu können. Wir müssen aber auch realistisch sein. Beide Veranstaltungen werden ein anderes Gesicht haben. Es wird kleinere und deutlicher abgegrenzte Erlebnisbereiche geben, in denen wir Kontakte besser nachverfolgen und Besucherströme lenken können. Die Genehmigungsfähigkeit und die Gesundheit der Beteiligten stehen immer im Zentrum unserer Überlegungen. Wir planen aktuell noch mit hohen Auflagen. Am Ende fällt es leichter zu lockern als zu verschärfen.“

Von Moritz Naumann