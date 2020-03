Rostocks Touristiker: 2019 erfolgreich, Auswirkungen des Coronavirus noch offen

Rostock

Mehr Übernachtungen und Besucher aus aller Welt: Die Hanse- und Universitätsstadt und die lokale Tourismusbranche blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Den Trend wolle man 2020 fortsetzen, doch auch in der Rostocker Tourismusbranche ist die Coronaangst omnipräsent. Denn nicht nur für Rostocks Großveranstaltungen, sondern auch für die Werften seien die Konsequenzen der drohenden Pandemie noch nicht abzusehen.

Das Doppeljubiläum der Hanse- und Universitätsstadt habe dem Image von Rostock neuen Glanz verliehen, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen im Rahmen der Pressekonferenz zur touristischen Bilanz des Jahres 2019. Insgesamt haben die Hotels und Beherbergungsstätten 2 288 907 Übernachtungen gezählt – ein Plus von knapp sieben Prozent zum Vorjahr. Knapp 60 Prozent der Übernachtungen entfallen allein auf das Seebad Warnemünde.

Stärkere Nebensaison und ein erfolgreiches Netzwerk

Erfreulich für die Touristiker: Die erfahrungsgemäß schwache Nebensaison erfreut sich immer größerer Beliebtheit. So habe es in den Monaten Januar bis April 2019 den größten Zuwachs an Besuchern und Übernachtungen gegeben – allen voran der April war stark und habe mit acht Prozent mehr Ankünften und knapp 18 Prozent mehr Übernachtungen zugelegt. Auch bei den ausländischen Gästen konnte Rostock punkten: So begrüßte man 18,5 Prozent mehr internationale Gäste als im Vorjahr.

Das Erfolgsrezept? „Ein starkes Branchennetzwerk unter dem Dach von Rostock Marketing“, betont Tourismusdirektor Matthias Fromm. Diesem Netzwerk gehören heute rund 400 Partner aus der gesamten Tourismusbranche an, die mit einer freiwilligen Marketingumlage die Vermarktung der Stadt unterstützen. „Bei so einer Freiwilligkeit ist es wichtig, dass auch möglichst alle mitmachen“, ermutigt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Akteure, die sich diesem Netzwerk bisher noch nicht angeschlossen haben. „Wenn das auf Dauer nicht funktioniert, müssen wir behördlich andere Mittel finden.“

Strahlkraft der Großveranstaltungen erhöhen

Diese könnten in der Erhebung einer Bettensteuer münden. So weit solle es jedoch nicht kommen. „Das Konzept der freiwilligen Umlage ist deutschlandweit einzigartig, gerade weil es die Profiteure des Urlaubsstandorts freiwillig in die Finanzierung der Vermarktung einbezieht“, betont Matthias Fromm. Ruth Ramberger, Direktorin des Vienna Haus Sonne, ist ebenso von dem Modell überzeugt: „Wir profitieren jeden Tag von dem Netzwerk, unsere Teams werden in Strategien und Konzepte einbezogen und können immer Ideen zur Vermarktung einbringen.“

Künftig wolle man sich noch mehr auf ausländische Touristen konzentrieren, vor allem aus den skandinavischen Ländern, Österreich und der Schweiz. Dafür sei es wichtig, die Strahlkraft der Großveranstaltungen wie die Hanse Sail zu erhöhen. „Das Fest ist regional schon eine feste Größe, doch wenn sie in skandinavischen Ländern danach fragen, fragen die zurück, ob das die Kieler Woche sei“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Rostock sei demnach über die Ländergrenzen hinaus viel mehr für seinen Weihnachtsmarkt bekannt.

Wie wirkt sich der Coronavirus auf die Großveranstaltungen aus?

Als Höhepunkt des touristischen Jahres 2020 hebt man dennoch das 30-Jahre-Jubiläum der Hanse Sail hervor. Darüber hinaus bringe die Warnemünder Woche mit ihren internationalen Segelregatten die Stadt in den internationalen Fokus. Auch das Rostock-Cruise-Festival im Zeichen des Kreuzfahrttourismus birgt die Chance, die Stadt auf der Weltbühne zu repräsentieren.

Unklar sei jedoch, wie sich der Coronavirus auf Rostock und damit auch auf den Tourismus auswirke. „Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung. Es wird Auswirkungen geben. Menschen werden sich anders verhalten“, prophezeit Madsen. Das könne sich nicht nur auf die Übernachtungen in Hotels und Großveranstaltungen wie die Hanse Sail beziehen, sondern auch auf die Wirtschaft. „Wenn die Menschen nicht mehr mit Kreuzfahrtschiffen fahren, kann sich das damit auch auf unsere Werften auswirken“, sagt Madsen.

Abwarten und Vernunft walten lassen

Dennoch appelliert der Oberbürgermeister an die Vernunft: „Wir haben aktualisierte Pandemiepläne. Entscheidungen für die Großveranstaltungen werden wir erst dann fällen, wenn es konkret wird.“ Demnach sei die Hanse Sail noch zu weit weg, um bereits jetzt vorherzusehen, wie man mit solchen Veranstaltungen umgehen wird. Wie der Oberbürgermeister die Forderung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes zu staatlichen Unterstützung aufgrund von Hotelstornierungen sieht? „Das finde ich frech. Man sollte erstmal abwarten und nicht im Vorfeld schon Entschädigungen fordern.“

