Rostock

Rostocks Traditionsschiff soll in bestimmten Bereichen zurückgebaut werden, das zumindest fordert der Verein der Seeleute. Der Grund: Das Tradi ist längst nicht mehr so traditionell, wie sein Name es vermuten lässt. „Leider erinnert kaum noch etwas an die historische Vergangenheit des Schiffes. Die meisten Teile wurden bereits ausgetauscht. Sie befinden sich nicht mehr im Originalzustand“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Mathy.

Elf Jahre ist MS Dresden für die Deutsche Seerederei auf den Weltmeeren unterwegs gewesen – reiste nach Afrika, Ostasien sowie nach Indien, Lateinamerika und Indonesien. Dabei legte der Frachter eine Strecke zurück, die in etwa der 32-fachen Umrundung der Erde entspricht.

Anzeige

Aufgrund einer defekten Maschinenanlage musste das auf der Warnowwerft gebaute Schiff im Jahr 1969 außer Dienst gestellt werden, bevor es ein Jahr später im Rostocker Stadtteil Schmarl der Öffentlichkeit übergeben wurde. Seitdem haben mehr als eine Million Besucher das Traditionsschiff besichtigt.

Umnutzung erforderte Umbauten

Doch schon bei der Übergabe soll sich MS Dresden nicht mehr im Originalzustand befunden haben. „Als das Schiff zum Kultur- und Museumsschiff auserkoren wurde, musste es für die neue Nutzung umgebaut werden“, berichtet Kathrin Möller, Leiterin des Schifffahrtsmuseums Rostock. Die Veränderungen betrafen nicht nur die ehemals großen Laderäume, sondern auch die meisten kleineren Räumlichkeiten im Inneren und in den Decksaufbauten.

Im Schiffsbauch seien auf drei Decks unter anderem das Schiffbaumuseum, eine Sporthalle und ein Restaurant geschaffen worden. Die ehemaligen Kammern der Besatzung wurden zum einen durch Mitarbeiter der Schiffsverwaltung und zum anderen als Internatsunterkünfte – später durch eine Jugendherberge – genutzt. „In 50 Jahren Nutzung hat das Schiff allerlei Veränderungen erfahren“, sagt Möller.

Alltag der Seeleute besser nachvollziehen

Veränderungen, welche die maritime Vergangenheit des Schiffes erheblich in den Schatten gestellt haben, findet Mathy. „Das Tradi ist das letzte Relikt einer Zeit, in der die Möglichkeiten für solch einen Bau sehr begrenzt waren. Das Schiff ist ein Zeugnis unserer maritimen Entwicklung“, betont der Leiter des Vereins der Seeleute Rostock. Daher sei es für den Kaufmann umso wichtiger, dass der Frachter wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werde.

„Wie man mit dem Denkmal in Zukunft umgehen möchte und welche temporären Einbauten hinsichtlich der musealen Nutzung möglich sind, wird eine denkmalpflegerische Zielstellung umreißen, die mit Unterstützung des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen in den nächsten Monaten entsteht“, heißt es vonseiten des Schifffahrtsmuseums. Darin sollen auch Bereiche definiert werden, die wieder zum Originalzustand rückbaubar sind. „Unser Ziel ist es, dass die Besucher den Alltag der Seeleute noch besser nachvollziehen können“, erklärt Möller.

Hochseilgarten geplant

Erste bauliche Veränderungen wurden bereits vorgenommen und sollen am 17. Dezember präsentiert werden. So wurden der Eingangsbereich und der Konferenzraum modernisiert. Im Zuge der Arbeiten wurden außerdem die Bullaugen wieder sichtbar gemacht und die Bordwände mit Holzbrettern verkleidet. „Das war damals für ein Frachtschiff üblich, denn die Bretter schützten die Außenwände vor der Ladung“, erklärt das Schifffahrtsmuseum.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im Frühjahr 2021 soll zudem ein neues Angebot an Deck des Traditionsschiffes geschaffen werden: ein maritimer Hochseilgarten, in dem die Gäste – wie schon die Decksmatrosen vor ihnen – die Masten des Schiffes entern können. „Dadurch können die Besucher hautnah erleben, wie sich ein Matrose zu damaligen Zeiten gefühlt haben muss und welchen Blick er gehabt hat“, so Möller. Aktuell seien zwei Industriekletterer damit beschäftigt, das Vorhaben zu planen.

Während die Leiterin des Schifffahrtsmuseums überzeugt davon ist, dass der Hochseilgarten eine Bereicherung darstelle, mag Hans-Jürgen Mathy nicht so recht daran glauben. „Mit solch einem Vorhaben wird der Denkmalschutz mit Füßen getreten. Wir als Verein sehen uns in der Pflicht, das Traditionsschiff auch Kindern nahezubringen, aber bestimmt nicht in Form eines überdimensionalen Spielplatzes. Das wäre völlig entgegen der Bestimmung des Schiffs als Denkmal.“

Von Susanne Gidzinski