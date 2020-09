Ob Planung der Buga oder Küstenputztag – bei etlichen Gelegenheiten wird deutlich, dass vielen Rostockern die Natur am Herzen liegt. Doch was kreucht und fleucht am Fluss eigentlich? Echte Schön- und Seltenheiten. Die OZ verrät, wie Sie sie schützen können – beispielsweise beim Küstenputztag.