Der Fall Harvey Weinstein hat nicht nur Hollywood, sondern die ganze Welt schockiert: Hunderte Frauen soll der US-amerikanische Filmproduzent sexuell missbraucht haben – darunter Schauspielerinnen, wie Rose McGowan und Ashley Judd. Ende Februar ist er Vergewaltigung und sexueller Nötigung für schuldig befunden und zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Skandal hat die #MeToo-Bewegung ausgelöst. Nun wird er auch an der Rostocker Uni zum Thema.

Als Teil eines internationalen Forschungsprojektes will Elizabeth Prommer, Leiterin des Instituts für Medienforschung, zusammen mit Wissenschaftlern aus Kanada und England beweisen, dass sexuelle Übergriffe, wie sie Weinstein in den USA jahrzehntelang ungestraft ausüben konnte, auch international in der Film- und Fernsehindustrie üblich sind. Zum Beispiel in Deutschland. Ihre These: Die #MeToo-Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs.

Statistische Daten von vier Filmuniversitäten auswerten

Filmproduzenten, die Schauspielerinnen bedrängen und Regisseure, die Rollen auf dem Besetzungs-Sofa vergeben: Die internationale Filmindustrie hat sich in den letzten Jahren von ihrer miserablen Seite gezeigt. Die Mitglieder des Forschungsprojektes vermuten ein intransparentes Geflecht aus verdeckten Abhängigkeiten, unfairer Entlohnung und Kungelgruppen, die um Fördergelder konkurrieren. Sie meinen: In der Filmindustrie geht es ungerecht und unfair zu. Das sei in der Branche zwar ein offenes Geheimnis, doch Genaues sei bisher nicht bekannt.

Elizabeth Prommer, Professorin am Institut für Medienforschung der Uni Rostock, will Licht ins Dunkel der Filmindustrie bringen. Quelle: OZ

Licht ins Dunkel will Elizabeth Prommer bringen: Die Professorin wird mit weiteren Wissenschaftlern der Filmuniversität Babelsberg, Glasgow/ Großbritannien, Edmonton/ Kanada und Melbourne/ Australien statistische Daten zu Arbeitsplätzen und Finanzen zusammentragen. Darüber hinaus wollen sie persönliche Beziehungen der Filmschaffenden untereinander messen, ihre sozialen Netzwerke analysieren und kulturelle Kontexte der Beteiligten rekonstruieren.

Soziale Beziehungen im Zusammenhang mit Wirtschaftsdaten

Die so gesammelten Informationen werden in einer Big-Data-Datenbank zusammengeführt, die anschließend mit den neuesten mathematischen Methoden multifaktoriell durch schnelle Rechner tranchiert und visuell aufbereitet wird. Erstmalig in der Medienforschung sollen dabei qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten sowie die sozialen Beziehungen der Branche mit Wirtschafts- und Finanzdaten kombiniert werden. Damit wird ein umfassendes Bild des Feldes ermöglicht.

Das Forschungsprojekt soll zu mehr Transparenz und Fairness in der Film-Branche sowie zu einer gerechteren Vergabe von Fördermitteln beitragen. Es ist auf drei Jahre angelegt und wird mit insgesamt 1,47 Millionen Euro gefördert.

