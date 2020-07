Rostock

Noch darf in der Ospa-Arena im Hansaviertel gespielt, trainiert und gejubelt werden. Doch wie lange die Halle noch dem Sport zur Verfügung steht, ist offen: Der Eigentümer schmiedet andere Pläne für den Standort, die Vereine sind in Sorge – und sehen nun die Stadt in der Pflicht: Das Rathaus müsse schnellst möglich Pläne für eine neue Spielstätte mit Zuschauerrängen vorlegen, fordert jetzt der Vorsitzende des HC Empor, Tobias Woitendorf.

Ob kompletter Neubau einer Arena oder Ausbau einer bestehenden Halle – egal. Hauptsache es geht schnell: „Wenn die Ospa-Arena schließt, hat der Sport in der Hansestadt ein echtes Problem.“

Wohin mit dem Sport?

Pläne für eine neue Arena gibt es bereits: Die Ostsee-Sparkasse will den Spitzenclubs in der Stadt – Empor, den Seawolves, den Volleyballern aus Warnemünde und auch den Handball-Frauen – einen neuen Sporttempel zwischen Stadthalle und Hauptbahnhof bauen. Doch: „Noch ist das Grundstück nicht mal an die Ospa verkauft“, sagt Empor-Chef Woitendorf. Ergo könne es noch Jahre dauern, bis diese Halle fertig ist.

Ein Drittel der Heimspiele bereiten die Spitzen-Handballer von der Warnow schon jetzt in der Stadthalle: „Doch die ist eigentlich zu groß, die bisherige Ospa-Arena zu klein.“ In die Halle im Hansaviertel passen maximal 750 Zuschauer, in die Stadthalle über 3000. „1500 bis 2500 wären für uns ideal“, so Woitendorf. Die Hansemesse komme ebenfalls nicht infrage: „Sie wurde nicht für Sportveranstaltung ausgelegt. Aus meiner Sicht ein Fehler bei den damaligen Planungen.“

„ Rostock will Sportstadt sein?“

Wenn die Ospa-Arena ausfällt – Empor hat dann ein Problem: „Uns, aber auch vielen anderen Vereinen, droht dann ein echter Kapazitätsengpass“, so Woitendorf. Und das könne in den größten Stadt des Landes nicht angehen. In anderen Städte besitze die Kommunen zumindest eine einzige geeignete Arena mit Zuschauerrängen. „Sport mit Fans ist wichtig für die Identität einer Stadt, für die Sportförderungen und die Nachwuchsarbeit, für den sozialen Zusammenhalt.“

Der Empor-Chef nimmt das Rathaus in die Pflicht: Dort hat jüngst Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sich selbst die Verantwortung für den Sport übertragen. „Wir reden über so viele Projekte in der Stadt. Der Sport aber ist kein Thema.“ Er fordert Antworten von der Stadtspitze: „Wie reagiert das Rathaus auf die drohenden Probleme? Was tun wir, um wirklich Sportstadt zu sein und zu bleiben?“ Woitendorfs düsteres Szenario: „Ohne die Ospa-Arena oder eine vergleichbare Spielstätte wird es für viele Clubs auch finanziell eng.“ Deshalb müsse ein Neubau her. Oder: „Die Stadt könnte ‚unsere‘ Halle in Marienehe, die Fieter-Reder-Halle, ausbauen.“

„Die Stadt ist am Zug“

Noch heftiger als Empor würde ein Aus für die Ospa-Arena den mitgliederstärksten Breitensport-Verein der Hansestadt, den PSV Rostock, treffen. 1500 Sportler wären dann betroffen, sagt Geschäftsführer Marko Zülske. Kampfräume, Fitnessräume, Trainingshallen – „wir wüssten nicht, wohin damit“. Vor allem die Sportkurse für Kinder unter sechs Jahren seien schon jetzt ausgebucht, stadtweit fehlen bereits massiv Hallenkapazitäten. „Sport wird immer wichtiger. Auch für den sozialen Zusammenhalt“, so Zülske.

Ja, Rostock habe viel Geld investiert, um bestehende Anlagen und Hallen fit für die Zukunft zu machen. „Aber die Stadt wächst, wir haben so viele Kinder wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, sagt der PSV-Chef. „Wir brauchen neue Hallen. Die Stadt ist jetzt am Zug.“

Politik macht Druck

Der Sportausschuss der Bürgerschaft hat sich der Sache längst angenommen: „Wir haben schon Mitte Juni den OB und neuen Sportsenator aufgefordert, uns Lösungen aufzuzeigen“, so der Ausschussvorsitzende Karsten Kolbe (Linke). „Wir kennen und teilen die Sorgen der Vereine. Bis zum Herbst soll das Rathaus Ideen präsentieren. Und ja: Ein Neubau könne auch eine Lösung sein. „Wir müssen schnell handeln“, so Kolbe.

Übrigens: Ob überhaupt und wenn ja zu welchem Zeitpunkt, die Arena geschlossen wird, sei noch offen. Das sagt Andreas Häse, Geschäftsführer des Hallenbetreibers I.C.E. Marketing. „Die nächste Saison können sowohl Empor als auch alle anderen Vereine mit der Ospa-Arena planen“, so Häse. Im Klartext: „In den nächsten zwölf Monaten passiert da gar nichts.“ Eine Entscheidung über die Zukunft der Halle falle frühestens im August.

