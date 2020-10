Stadtmitte

Nach dem Wirtschaftsausschuss hat nun auch der Finanzausschuss der Rostocker Bürgerschaft den Antrag der Linken abgelehnt, die geplante Fahrpreiserhöhung bei der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) durch einen Zuschuss von zwei Millionen Euro zu verhindern. Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) bezeichnete den Vorstoß zudem als unseriös. Denn die Linken haben nicht ausgeführt, woher das Geld im Haushalt kommen soll.

Müller-von Wrycz Rekowski: „Die Ressource Geld ist endlich. Wir können die Fahrpreise stabil halten, müssen dann aber auch gemeinschaftlich gucken, was wir dafür nicht machen.“ Andernfalls müsse die Stadt Kredite aufnehmen, was der Senator kritisch sieht. „Dann sind die Menschen gefahren, aber die Schulden sind noch da.“

Anzeige

Alle zwei Jahre Fahrpreiserhöhung

Hintergrund: Alle zwei Jahre werden die Fahrpreise im Verkehrsverbund Warnow (VVW) erhöht, um die steigenden Kosten auszugleichen. Neben der RSAG gehören Rebus, Molli, Weiße Flotte und die Bahn zum Verbund. „Wir versuchen bei den Tarifverhandlungen stets, eine Lösung für alle Verkehrsunternehmen zu finden“, sagt VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer. Es gebe viele unterschiedliche Beteiligte. Auch seien vertragliche Verpflichtungen zu berücksichtigen, so Wiedmer.

Der VVW-Chef betont zugleich, dass die anstehende Erhöhung nicht durch die Corona-Pandemie beeinflusst sei. „Wir sind guten Mutes, dass wir die Ausfälle durch den Rettungsschirm von Bund und Land aufgefangen bekommen.“ Grundsätzlich müsse sich die Politik jedoch ein langfristiges Konzept überlegen. „Wie gewinnen wir Fahrgäste zurück? Wie erreichen wir Leute, stärker den ÖPNV zu nutzen?“, so Wiedmer.

Monatskarte soll vier Euro teurer werden

Die Genehmigung der geplanten Tariferhöhung zum 1. Februar steht laut VVW kurz vor dem Abschluss. Nach OZ-Informationen soll die Monatskarte dann 62 Euro statt 58 Euro kosten. Der Preis für eine Tageskarte soll um 30 Cent auf 6,30 Euro steigen. Fährtickets, Einzelfahrkarten und Kurzstreckentickets sollen jeweils 10 Cent mehr kosten, der Preis für die Wochenkarte steigt um zwei Euro auf 22 Euro.

Aus Sicht von Finanzausschussmitglied Jutta Reinders (Linke) können die Rostocker die Fahrpreispolitik langsam nicht mehr verstehen. „Die Bürger werden angefüttert mit einem kostenlosen ÖPNV-Angebot am Wochenende, was sehr gut angenommen wird. Dann soll noch die Innenstadt autofrei werden und nach wie vor ungeklärt ist auch die Sachlage, wie neue Straßenbahnen beschafft werden sollen“, so Reinders. Deshalb müsse darüber diskutiert und die Fahrpreiserhöhung durch den Zuschuss gestoppt werden.

FDP : Geld fehlt dann für neue Straßenbahnen

Ausschussmitglied Thoralf Sens ( SPD) warf der Linken puren Populismus vor. „Der Antrag ist grob rechtswidrig und dürfte wegen der fehlenden Deckungsquelle gar nicht auf die Tagesordnung gestellt werden“, so Sens. Grundsätzlich könne er den Wunsch jedoch teilen. „Das jetzige Vorgehen schadet dem Anliegen jedoch. Die Menschen werden enttäuscht sein.“

Christoph Eisfeld (FPD) sieht es ähnlich: „Der Zuschuss fließt nicht in die Qualität, nicht in den Ausbau und nicht in die Anschaffung. Es wären zwei Millionen Euro, die uns in jedem Jahr fehlen würden, um neue Straßenbahnen kaufen“, so Eisfeld.

Von André Horn