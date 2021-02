Rostock

Personalwechsel im Aufsichtsrat des FC Hansa Rostock: Chris Müller-von Wrycz Rekowski hat am Mittwoch seinen Sitz im Kontrollgremium des Fußball-Drittligisten geräumt. „Diese Entscheidung ist mir schwer gefallen. Aber es geht nicht anders“, sagt der 52-Jährige.

Grund für seinen Rückzug sei sein Interessenkonflikt bei der geplanten Rückübertragung des Ostseestadions an die Hansestadt Rostock. „Ich kann nicht Vertreter der Stadt sein und gleichzeitig in Arbeitsgruppen als Vertreter des Aufsichtsrates des FC Hansa über die Rückübertragung des Stadions an die Stadt diskutieren. Ich fühle mich befangen im verwaltungsrechtlichen Sinn und möchte den geplanten Prozess rund um das Stadion nicht belasten“, benennt Rostocks Vize-Oberbürgermeister und Finanzsenator die Gründe für seine Entscheidung.

Anzeige

Hansa kann in dritter Liga mit eigenem Stadion nicht überleben

Der Verein und die Hansestadt sprechen bereits seit September über eine mögliche Rückgabe des Stadions. Der Klub ist hoch verschuldet und die Arena des Fußball-Drittligisten stark sanierungsbedürftig. Unter Drittliga-Bedingungen sei der Verein dauerhaft nicht überlebensfähig, wenn er das Stadion weiter unterhalten müsste, betont wie alle seine Amtsvorgänger nach dem Zweitligaabstieg 2010 auch der aktuelle Vorstandsvorsitzende Robert Marien immer wieder.

Kommentar: Rostocks Senator Müller- von Wrycz Rekowski tritt bei Hansa zurück – das war überfällig

Im Gespräch ist eine Rückübertragung der Immobilie und der Grundstücke für einen Kaufpreis von 15 Millionen Euro. Hansa würde künftig Miete an die Kommune zahlen – die Rede ist von bis zu 500 000 Euro jährlich in der 3. Liga. In der Vergangenheit war ein anteiliger Wiedereinstieg der Stadt beim Ostseestadion des öfteren angedacht worden, kam aber nie zustande. Der derzeitige Verwaltungschef, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), zeigt sich offen für einen Rückkauf der kostenträchtigen Immobilie. „Hansa hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt. Wir wollen helfen – aber nicht allein“, sagt der Däne.

Große Investitionen ins Ostseestadion nötig

Auch das Land hat signalisiert, sich unter bestimmten Bedingungen an den Sanierungskosten zu beteiligen. Der Finanzbedarf ist groß: Ein von Hansa selbst vorgelegter Investitionsplan sieht bis 2025 notwendige Ausgaben in einer Höhe von 14 Millionen Euro für die in die Jahre gekommene Arena vor. Kosten, die der sportlich im Aufwind befindliche Drittligist trotz Rekordumsatzzahlen nicht stemmen kann. Modernisiert oder ausgetauscht werden müssen unter anderem die Flutlichtmasten, Sitze auf den Tribünen, Trainerbänke im Stadion sowie Kassenhäuschen auf dem noch vereinseigenen Areal an der Kopernikusstraße.

„Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski möchte künftig nur noch seiner hauptamtlichen Tätigkeit und Funktion als Vertreter der Stadt Rostock nachkommen – auch mit Blick auf die sich nun veränderte Situation im Zusammenhang mit den Gesprächen zwischen Hansa, der Stadt und dem Land zum Thema Ostseestadion. Stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat möchte ich mich bei ihm für die gute Zusammenarbeit und sein Engagement bedanken“, wird Hansas Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Lemmer in einer Klubmitteilung zitiert.

Mehrere mögliche Nachfolger im Rennen

Als Nachrückkandidaten waren bei der Mitgliederversammlung im November 2016 in dieser Reihenfolge Frank Schollenberger, Christian Daudert, Torsten Jakob und Georg Mambrey gewählt worden. Schollenberger war durch das Ausscheiden von Günter Fett, der seit Sommer 2020 dem dreiköpfigen Hansa-Vorstand angehört, bereits in das siebenköpfige Gremium nachgerückt. Man werde nun Gespräche mit den Kandidaten führen und prüfen, wer bis „zur turnusmäßigen Neuwahl des Aufsichtsrates in das Gremium aufschließen kann“, teilte Hansa mit.

Neben Lemmer und Schollenberger gehören Martin Ohde, Henryk Bogdanow, Sebastian Eggert und Christian Stapel dem Aufsichtsrat an. Wann das Kontrollgremium neu gewählt wird, ist noch offen. Nach der coronabedingten Absage der Mitgliederversammlung im November 2020 ist die Veranstaltung für dieses Frühjahr geplant. Ob der Termin gehalten werden kann, ist angesichts der andauernden Pandemie unklar.

Jurist Chris Müller-von Wrycz Rekowski ist seit November 2016 Aufsichtsratsmitglied beim Drittligisten. In einer der schwersten Führungskrisen der Vereinsgeschichte war der SPD-Politiker nach dem Skandal-umwitterten Rücktritt von Michael Dahlmann interimsweise als Hansa-Vorstandschef eingesprungen. Nach sechswöchiger Amtszeit übergab er im November 2015 die Geschäfte an Markus Kompp.

Von Christian Lüsch und Sönke Fröbe