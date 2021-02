Rostock

Lässt die Hansestadt ihre Kursleiter für die Volkshochschule im Stich? Aus bis zu 900 Kursen können Rostocker in der Regel an der Volkshochschule (VHS) wählen. Vor der Corona-Krise haben tausende Hansestädter dieses Angebot jährlich genutzt. Seit Pandemiebeginn sind die Kurs- und Teilnehmerzahlen dramatisch eingebrochen. Nur wenige Veranstaltungen fanden oder finden überhaupt online statt. Kritik dazu gibt es von Kursleitern: Denn sie haben weder Ausfallhonorare von der städtischen VHS noch die Möglichkeit für Online-Kurse bekommen.

Ein Konzept dazu, wie den Kursleitern geholfen werden kann, sollte die Stadt laut Bürgerschaftsbeschluss vom 9. September bis November vorlegen. Damals verkündete Sozial- und Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) in einer Stellungnahme zumindest, dass die Verwaltung dem Anliegen grundsätzlich offen gegenüberstehe. „Es handelt sich jedoch ohne Zweifel um eine freiwillige zusätzliche Leistung, die ohne Beschluss der Bürgerschaft nicht erbracht werden kann. Da die Dozenten (unverschuldet) keine Leistungen erbringen konnten, ist die Vergütung nur schwer zu begründen“, hieß es damals in dem Papier. Getragen wurde der Bürgerschaftsbeschluss damals von CDU/UFR, Grünen, Linken und der SPD zusammen.

Stadt erklärt: Keine Rechtsgrundlage für Zahlung von Ausfallhonoraren

Fast ein Jahr nach Pandemiebeginn erklärt die Stadt nun: „Es gibt rechtliche Bedenken zur Zahlung von Ausfallhonoraren durch die Stadtverwaltung, da es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Auch sind Anfragen auf Hilfen eher ans Land MV oder den Bund zu richten. Nach Programmen für die Fördermonate Juni bis August 2020 mit der sogenannten Überbrückungshilfe I wurde klar, dass Soloselbstständige nicht bedacht wurden.“

Die Volkshochschule Rostock habe selbst durch die Schließung im März einen dramatischen finanziellen Einbruch erlitten. „Über 10 000 Unterrichtseinheiten konnten nicht gegeben werden im Jahr 2020. Der gesamte Ganztagsbereich mit einem geplanten Budget von 130 000 Euro konnte nicht gestartet werden. Die ganzen vorgeplanten Projekte mit Bundesförderung konnten nicht beantragt werden“, heißt es aus der Verwaltung. Wie hoch der Einnahmeverlust für die Volkshochschule wirklich ist, könne allerdings erst mit dem Haushaltsabschluss am 5. März eingeschätzt werden.

Nur wenige Online-Kurse laufen weiter

Derzeit sind aufgrund der Corona-Landesverordnung fast alle Kurse ausgesetzt. Lediglich sieben Kurse zum Erwerb des Schulabschlusses laufen derzeit als Präsenzunterricht, weitere drei als Distanzunterricht. Weitere Präsenzkurse sind aktuell durch die Corona-Landesverordnung untersagt. Online laufen zurzeit ein Dänisch-Kurs und einige Abendvorträge. Ab März sind weitere Online-Kurse geplant, darunter Sprach-, Buchhaltungs- und Kunstkurse.

„Uns wurden alle Kurse gestrichen. Ich hätte gern online weitergemacht, aber es gibt dafür keine Konzepte.“ Petra Emus-Wegner, VHS-Kursleiterin für Yoga-Kurse Quelle: Patrizia Huber

Petra Emus-Wegner ist seit vielen Jahren Dozentin an der Volkshochschule und fühlt sich von Stadt und VHS im Stich gelassen. „Uns wurden alle Kurse gestrichen. Ich hätte gern online weitergemacht, aber es gibt dafür keine Konzepte“, sagt die erfahrene Yoga-Trainerin, die in jedem Semester mehrere Kurse pro Woche über die VHS angeboten hat. Den Dozenten seien aus ihrer Sicht vonseiten der Stadt nur Steine in den Weg gelegt worden.

Kursleiterin: „Ohne meinen Mann hätte ich nicht gewusst, wie ich das finanziell überleben soll“

Ihre Teilnehmer hätten Kursentgelte teilweise zurückbekommen. Die Lehrkräfte an der VHS stehen jedoch weiter ohne Entschädigung dar. Petra Emus-Wegner hat für sich zwar einen Weg gefunden – sie gibt inzwischen selbst ohne die VHS Online-Kurse. Dennoch hofft sie, dass für sie und andere Dozenten, die größtenteils von den Einnahmen der Volkshochschulkurse leben, doch noch ein Weg gefunden werden kann. Denn sie berichtet: „Ohne meinen Mann hätte ich nicht gewusst, wie ich das finanziell überleben soll.“ Die Honorare der Kursleiter gibt die VHS in einer Spanne von 16 bis 41 Euro an – je nach Förderung durch Bund, Land, Kommune.

„Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Stadt den Bürgerschaftsbeschluss nicht umsetzt und die Bürgerschaft darüber nicht einmal aktiv informiert. Viele andere Städte haben Ausfallhonorare für ihre freiberuflichen Dozentinnen und Dozenten gezahlt.“ Sören Grümmer (Grüne), Mitglied im Schulausschuss und Vorsitzender des VHS-Beirats Quelle: Timo Roth

Kritik am Umgang der Stadt mit den Dozenten kommt auch von der Grünen-Bürgerschaftsfraktion: „Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Stadt den Bürgerschaftsbeschluss nicht umsetzt und die Bürgerschaft darüber nicht einmal aktiv informiert. Viele andere Städte haben Ausfallhonorare für ihre freiberuflichen Dozentinnen und Dozenten gezahlt“, sagt Sören Grümmer, Mitglied im Schulausschuss und Vorsitzender des VHS-Beirats. Als Beispiele dafür führt er die Städte Erlangen, Bremen und Köln an. Die haben zumindest zum ersten Lockdown Ausfälle entschädigt. Die rechtlichen Möglichkeiten bestehen aus Grümmers Sicht also. „Es ist im Prinzip auch ein ganz normales Verfahren, dass Honorarkräfte für unverschuldet abgesagte Aufträge entschädigt werden“, so Grümmer.

Grüne: „Es steht unserer Stadt nicht gut zu Gesicht“

Für den zweiten Lockdown seit Oktober gibt es zwar Bundeshilfen, doch nur ein Teil der Betroffenen sei hier überhaupt antragsberechtigt, kritisieren die Grünen. „Andere Volkshochschulen haben einen großen Teil ihrer Veranstaltungen auf Online-Kurse umgestellt. Davon profitieren Lehrkräfte und Bildungsinteressierte gleichermaßen. In Rostock gibt es bisher nur ein kleines Online-Angebot, so dass viele Dozentinnen und Dozenten weiterhin erhebliche finanzielle Einbußen haben“, so Grümmer. Und weiter: „Es steht unserer Stadt nicht gut zu Gesicht, ihre freiberuflichen Lehrkräfte, mit denen wir oft schon viele Jahre zusammenarbeiten, nun komplett im Regen stehen zu lassen. Ich erwarte, dass die Stadt hier noch einmal nacharbeitet. Köln hat sich beim Ausfallhonorar an der Höhe der Sätze für Kurzarbeit orientiert. Das könnte auch für Rostock ein geeigneter Kompromiss sein.“

Posten der VHS-Leitung ist weiter vakant

Die Volkshochschule beschäftigt zudem ein weiteres Problem: Der Posten an der Spitze der Bildungseinrichtung ist bereits seit dem Jahreswechsel vakant, weil die frühere Leiterin, Dr. Marion Vogel, zum Januar in den vorzeitigen Ruhestand ging. Geführt wird die VHS seitdem kommissarisch von Jörg Otto Czimczik. Ob er dauerhaft bleibt: unklar. Bislang habe es laut Rathaussprecher Ulrich Kunze noch keine Vorstellungstermine gegeben. „Mit einer Besetzung der Stelle ist – abhängig von den Terminen der Vorstellungsgespräche und von etwaigen Kündigungsfristen der Bewerberinnen und Bewerber – voraussichtlich Ende des zweiten Quartals beziehungsweise im dritten Quartal 2021 zu rechnen.“

