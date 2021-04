Rostock

Kurz den Hahn aufdrehen – und schon sprudelt sauberes, klares Wasser aus dem Rostocker Trinkwassernetz. Damit das in der Hansestadt und den 28 Umlandgemeinden auch in Zukunft so einfach funktioniert, müssen der Versorger Nordwasser und der Warnow-Wasser- und -Abwasserverband (WWAV) mehr Geld denn je in die Trink- und Abwassernetze der Region investieren – insgesamt knapp eine Milliarde Euro.

Bis 2040 soll die gigantische Summe von 785 Millionen Euro in neue Leitungen, einen Ausbau des Wasserwerks sowie neue Sicherheits- und Reinigungstechnik investiert werden. Zahlen muss die Wasserzeche die Stadtkasse – und jeder Rostocker: WWAV und Nordwasser wollen die Gebühren für das Abwasser um zehn Prozent erhöhen. Pro Kubikmeter werden ab 2022 2,80 Euro fällig – statt 2,54 Euro wie bisher.

Warnow bleibt Hauptquelle – aber wie lange?

„Ver- und Entsorgungskonzept 2040“ nennt sich die mehr als 500 Seiten starken Zukunftsplanung für Rostocks Wasser. „Wir haben so detailliert wie noch nie eine Strategie für die kommenden fast 20 Jahre entwickelt“, sagt WWAV-Chefin Katja Gödke. Die wichtigste Frage dabei: Wo soll das Wasser künftig herkommen?

Auch angesichts der vergangenen Dürrejahre war die bisherige Hauptquelle – die Warnow – zuletzt wieder infrage gestellt worden. Reicht der Fluss? Muss Rostock neue Quellen erschließen? „Müssen wir nicht“, sagt jetzt Nordwasser-Technikchef Altmann. „Jedenfalls aktuell nicht.“

Gut 50 000 Kubikmeter Wasser – etwa eine halbe Million volle Badewannen – pumpt das Rostocker Wasserwerk pro Tag aus dem Fluss. Kein Problem für die Warnow. Auch nicht in trockenen Jahren. Und die „günstigste“ Variante ist das Flusswasser auch: Rund 67 Millionen Euro würde ein neues, hochmodernes Wasserwerk am Fluss kosten. „Die Produktionskosten je Kubikmeter wären mit 57 Cent je Kubikmeter Trinkwasser nicht höher als jetzt“, rechnet Gödke vor.

Die Warnow bleibt die erste Wahl für Rostocks Wasser. Aber eine finale Entscheidung soll erst nach 2025 fallen: „Wir wollen in den kommenden Jahren nochmals genau analysieren lassen, wie sich der Klimawandel auf den Fluss auswirken wird“, so Gödke.

Rostocker Wasser von der Müritz?

Alternativen zum Fluss hat Nordwasser bereits prüfen lassen – unter anderem zwei mögliche Standorte für Meerwasserentsalzungsanlagen an der Ostsee. Die Baukosten lägen in der teuersten Variante bei mehr als 100 Millionen Euro. Und statt 0,57 Euro würde jeder Kubikmeter Trinkwasser in der Produktion stolze 1,68 Euro kosten.

„Unser Plan B wäre deshalb die Müritz“, sagt Altmann. Denn dort gibt es nicht nur in den Seen, sondern auch unter der Erde die größten Wasservorkommen im Land. An acht Standorten zwischen Waren, Karow und Dobbertin sollen Brunnen angezapft oder neu gebaut werden, über eine „Fernwasserleitung“ käme das kühle Nass dann nach Rostock. „Bremen wird beispielsweise aus dem Harz versorgt“, sagt Gödke. Baukosten für die 129 Kilometer lang Fernleitung: rund 350 Millionen Euro. Das Wasser wäre immer noch doppelt so teuer wie aus der Warnow.

„Aber wenn die Warnow nicht mehr als Quelle infrage kommen sollte, haben wir einen Plan B. Nur bis wir den umsetzen können, brauchen wir mindestens zehn Jahre“, so Altmann.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch mehr Baustellen beim Wasser

Und die Liste der Herausforderungen, vor denen Rostocks Versorger Nordwasser steht, ist noch länger: Die Pandemie zum Beispiel habe allen Verantwortlichen nochmals gezeigt, wie wichtig Notfallpläne für Krisenzeiten sind. Nordwasser will deshalb aufrüsten – mit eigenen Notstromsystemen und mit neuen Ringleitungen.

Noch dringender: Das Wasserwerk braucht eine weitere Klärstufe, viele Leitungen in Rostock und dem Umland sind schon 70 Jahre alt oder sogar noch älter. So muss zum Beispiel die Hauptleitung zwischen dem Wasserwerk und Warnemünde saniert werden. Die ist bereits 70 Jahre alt, das Metall von schlechter Qualität. Allein das kostet 20 Millionen Euro.

„Außerdem rechnen wir damit, dass der Verbrauch künftig steigen wird – um immerhin zwei Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr“, sagt Ulf Altmann, technischer Geschäftsführer bei Nordwasser. Mit 95 Litern pro Tag und Einwohner sind die Rostocker zwar im Bundesschnitt ziemlich sparsam (zu DDR-Zeiten waren es noch gut 200 Liter), aber bis 2040 werden laut Nordwasser-Berechnungen Wirtschaft und und Bevölkerungszahl um mindestens 1,5 Prozent wachsen. Das heißt, auch der Verbrauch – aktuell rund 14 Millionen Kubikmeter pro Jahr – wird steigen.

Wasser-Preise im Vergleich Die Gebühren für Trink- und Abwasser in MV lassen sich schwer vergleichen. Denn neben den Kosten für jeden Kubikmeter Frisch- und Abwasser fallen je nach Region unterschiedliche Grund- oder Anschlussgebühren an. Geht es aber rein um die Kubikmeter-Preise ist Rostocks Wasser aber nicht das teuerste im Land. Ein Vergleich – jeweils pro Kubikmeter: Rostock Trinkwasser: 1,39 EuroAbwasser: 2,54 Euro Bad Doberan, Kühlungsborn Trinkwasser: 1,18 EuroAbwasser: 1,90 Euro Greifswald Trinkwasser: 1,96 EuroAbwasser: 2,53 Euro Wismar Trinkwasser: 1,44 EuroAbwasser: 2,61 Euro Rügen Trinkwasser: 1,94 EuroAbwasser: 2,99 Euro

39 Millionen Euro pro Jahr

2013 wurden rund 25 Millionen Euro in Rostocks Wasserversorgung investiert, künftig sollen es knapp 40 Millionen Euro sein – pro Jahr, bis 2040. „Das ist nötig, um die Versorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten“, sagt Gödke.

Und zahlen sollen alle – die Verbraucher und die Stadtkasse. Gödke schlägt der Bürgerschaft vor, dass die Hansestadt statt knappen zwölf Millionen Euro Gewinn aus dem Wassergeschäft künftig nur noch etwas mehr als als acht Millionen Euro bekommen soll. An den Gebühren für das Trinkwasser wird nicht gedreht, aber an denen für das Abwasser: „Das ist der Beitrag der Verbraucher an den Kosten für sauberes, sicheres Wasser“, so Gödke.

Als die Wasserversorgung 2018 wieder in kommunale Hand genommen wurde, der private Betreiber Eurawasser abgelöst wurde, der Stadt Millionen Gewinne und den Verbrauchern sinkende Preise versprochen wurden, seien diese enormen Investitionskosten noch absehbar gewesen. „Nicht in dieser Höhe“, so Gödke. Ex-OB Roland Methling habe damals Millionen aus der WWAV-Rücklage zur Entschuldung der Stadtkasse eingefordert. „Hätten wir das Geld noch, hätten wir jetzt keine Probleme“, sagt Gödke. Und: „Wir sind immer noch günstiger als zu Eurawasser-Zeiten.“

Von Andreas Meyer