Rostock

Wasser ist sein Element. Deshalb lässt sich Hans Jensen auch nicht stören, wenn es von oben kommt. In einer neongelben Arbeitsjacke steht er am Strand des Iga-Parks und beobachtet Freunde und Mitarbeiter, die mit Wasserski und Wakeboard über die Rampen sausen. Erst Anfang März starteten die Bauarbeiten für die neue Attraktion, die von Jensen und zwei Partnern mit ihrer „Never stop playing“ GmbH betrieben wird. Noch hat allerdings niemand die offizielle Eröffnung des „Supieria“-Wasserparks verpasst, die für Pfingsten geplant ist.

Bei den Sprüngen handelt es sich um Tests für die Anlagen. Außerdem sollen die Geldgeber auch einmal live sehen, welches Projekt sie unterstützen. Am Dienstag schauten nämlich die Vorstände der Ostseesparkasse (Ospa) und Stefan Rudolph, Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, im Iga-Park vorbei. Während die Ospa den jungen Unternehmern beim Eigenkapital half und das rund dreieinhalb Millionen Euro teure Projekt finanziert, brachte der Ministeriumsvertreter einen Förderbescheid über 855 000 Euro.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warnowufer auch „Visitenkarte“ für Deutschland

Dass dieses Geld gut investiert ist, daran hat Stefan Rudolph keinen Zweifel: „Wenn man mit diesem kompetenten Kleeblatt aus den drei Unternehmern und Iga-Geschäftsführer Matthias Horn arbeitet, hat man keine Bedenken mehr“, so Rudolph. Bei einer Förderung mit Geld der Steuerzahler sei es eben auch wichtig, dass nicht nur die Rahmenbedingungen des Vorhabens passen, sondern auch die Macher. Und dass hier junge Menschen, die einst zum Studium nach Rostock kamen, nicht nur dort blieben, sondern jetzt auch die Stadt schöner und attraktiver machen, sei Rudolph zufolge ein echter Pluspunkt.

Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph (v. r.) überreicht Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern an Hans Jensen, Lars Pastoor und Alexander Seifert. Alle Beteiligten wurden vor dem Termin negativ auf Corona getestet. Quelle: Ove Arscholl

Zudem sei der Standort des Wasserparkes einmalig; „denn der Fluss gehört den Menschen“. Aber nicht nur Einheimische oder Touristen, die aus ganz Deutschland kommen, würden davon profitieren. „Wer von der Ostsee aus kommt, der fährt eben nicht nur nach Rostock ein, sondern auch nach MV und in die Bundesrepublik. Diese Visitenkarte sollten wir so schön wie möglich machen“, erklärte der Staatssekretär. Alleinstellungsmerkmale, wie eine solche Anlage, die sich auf dem Fluss – immerhin Bundeswasserstraße – befindet, könnten auch bei den Passagieren auf den Fähren für Staunen sorgen.

Madsen will für sich „Senioren-Training im Dunkeln“

Er habe jetzt schon Anrufe aus anderen Teilen der Republik bekommen, die sich nach dem Projekt erkundigen. „Sie sind noch nicht mal fertig und senden jetzt schon Signale in die Welt“, lobte Rudolph. Wenn dann erst die Profi-, Hobbysportler oder Laien den Park erobern, Bilder von der Anlage und der tollen maritimen Kulisse machen und in den sozialen Netzwerken teilen, „dann ist das eine positive Werbekampagne, die wir so niemals hätten finanzieren können“.

Ein ausrangierter Bus soll in diesem Jahr als Imbiss für die Besucher und Nutzer des Wasserparks aufgestellt werden. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte diesem Lob nicht mehr viel anzuschließen. „Es ist Rostocks Jahrzehnt – die Stadt ist über 800 Jahre alt, wird aber immer jünger.“ Und das auch dank junger Macher, die Mut haben, ihre Träume an der Warnow umzusetzen. „Rostock hat viel, das von Gott gegeben ist. Aber zum Glück auch viel, das von Menschen verbessert wurde. Der Iga-Park ist dafür das beste Beispiel“, sagte Madsen, der die Chance nutzte und für sich selbst bei den „Supieria“-Chefs schon einmal „Senioren-Trainingsstunden“ im Dunkeln reservierte.

Zweieinhalb Jahre von Idee bis Eröffnung

Die Macher hinter dem Wasserpark sind schon seit 15 Jahren in Rostock aktiv. Bisher war Hans Jensen mit seiner Firma „Supreme Surf“ aber – wie der Name schon sagt – vor allem im Surfsportbereich tätig. Am neuen Standort erfolgt nun auch die Ausweitung auf Wasserski und Wakeboard.

Supiera: Wasserspaß soll Pfingsten starten Je nach den geltenden Corona-Regelungen wollen die Macher des neuen Supieria-Wasserparks im Iga-Park schon ab Pfingsten, spätestens aber Anfang Juni starten. In diesem Jahr sind neben Stand up Paddling (SUP) und SUP-Yoga erst einmal die Wasserskianlage und der Aquapark mit den Hüpfburgen in der Warnow geöffnet. Der Strand des Iga-Parks mit Blick auf das Tradi und den Überseehafen bleibt samt Spielplatz gratis zugänglich. Zahlen muss nur, wer die Funsport- und Spaßangebote nutzt. Los geht es bei 8 Euro pro Stunde für den Wasserpark und 20 Euro für eine Stunde Wasserski oder Wakeboard. Material kann vor Ort geliehen werden. Auch ein gastronomisches Angebot wird eingerichtet. Geöffnet ist ab Juni täglich von 10 bis 21 Uhr. Interessenten können sich im Vorfeld Termine buchen oder vor dem spontanen Vorbeikommen vorher online nachschauen, welche Zeitfenster noch frei sind. Kommendes Jahr soll der Supieria-Park noch um eine große Rutschenanlage sowie ein Klettergarten auf dem Wasser und Gebäude auf der Pier erweitert werden.

„Das Projekt verbindet unsere Leidenschaft fürs Wasser mit der Vision, wundervolle Orte für mehr Lebensqualität zu schaffen. Und das mitten in der Stadt, das ist einmalig“, freut sich der Unternehmer, der sich auch bei den zuständigen Behörden bedankte. Dass es nur zweieinhalb Jahre von der Idee bis zur Eröffnung dauerte, sei ein Zeichen, „dass ganz viel möglich ist, wenn alle wollen und anpacken“.

Wasserski im Iga-Park vor der Kulisse des Überseehafens Quelle: Ove Arscholl

Damit der Spaß am Sport nicht vom Geldbeutel abhängt, wollen die Betreiber auch Stipendien anbieten. Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene, die schon Talent oder besonderen Spaß am Wasserski oder Wakeboarden haben, sollen gefördert werden. „Wir stellen ihnen dann Trainer und Zeiten, das Material, schicken sie zu Wettbewerben und helfen beim Vernetzen in der Szene“, blickt Jensen voraus. Schließlich sei es Teil der Firmen-DNA, Träume erfüllen zu wollen.

Start zu Pfingsten geplant

Kommenden Montag soll der Tüv die Wasserski-Anlage abnehmen. Alle Hoffnungen liegen darauf, zu Pfingsten, spätestens aber Anfang Juni öffnen zu können. „Wir haben zwar damals nicht an die Pandemie gedacht, aber den Ablauf für unsere Gäste von Anfang an so geplant, dass er quasi kontaktlos funktioniert“, sagt Jensen. Wer aufs Wasser will, könne sich online oder vor Ort registrieren und dann ein Zeitfenster buchen.

Lesen Sie mehr: Baustart im Nebel: Rostocks neuer Wasser-Spaßpark – das soll er bieten

Auf speziellen Armbändern werden dann die entsprechenden Daten gespeichert. Dadurch und durch die Beachtung der Corona-Vorgaben hoffen die Betreiber, nach dem Lockdown schnellstmöglich starten zu können. Bis spätestens zu den Sommerferien sollen dann auch die Hüpfburgen aufgebaut und nutzbar sein. Und selbst wer nicht aufs Wasser will, könne vom Strand aus dem bunten Treiben zuschauen. Für passende Snacks und Getränke werden noch zwei umgebaute Busse aufgestellt, die in diesem Jahr als Gastro dienen.

Von Claudia Labude-Gericke