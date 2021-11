Rostock

Nach 60 Jahren in einem Biestower Vorgarten, hat Rostocks diesjähriger Weihnachtsbaum seinen neuen Standplatz am Kröpeliner Tor gefunden. Der Transport auf einem Spezialfahrzeug durch die Stadt wurde von der Polizei begleitet. Die etwa 20 Meter große Nordmanntanne hat mit den unteren Zweigen einen Durchmesser von zehn Metern und wiegt etwa sechs Tonnen, wie der Rostocker Großmarkt als Veranstalter mitteilt.

Der Baum stammt von der Familie Dau im Stadtteil Biestow, die sich nach den vielen Jahrzehnten schweren Herzens von der Tanne trennte, weil sie zu groß geworden ist. Der Baum wurde am Mittwoch unter den Augen vieler Nachbarn mit schwerer Technik abgesägt und von einem Kran aus dem Garten gehoben. In all der Zeit in Biestow hat die Tanne nie eine Lichterkette getragen, das wird sich nun ändern. Auf dem Weihnachtsmarkt soll sie dann in hell erleuchtet werden.

Der Weihnachtsmarkt wird am 22. November eröffnet und dauert bis zum 22. Dezember. Der Aufbau weiche in diesem Jahr coronabedingt vom Aufbau vergangener Jahre ab, es wurden auf dem Gelände Freiflächen geschaffen, um den Besuchern und Besucherinnen den Aufenthalt auch unter dem geltenden Abstandsgebot zu ermöglichen. Die gesamte Veranstaltungsfläche werde durch eine geringere Anzahl von Ständen entzerrt. Im vergangenen Jahr war der Markt wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Von Joachim Mangler/Virginie Wolfram