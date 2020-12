Rostock

Zuckerkristalle verschmelzen und hüllen wie ein klebrig-süßer Mantel dutzende Kerne ein. Aus dem Kupferkessel steigt ein verführerischer Duft: gebrannte Mandeln. „Die Leute lieben sie. Ein Stück Weihnachten“, sagt Patricia Hamberger und lacht. Die Rostockerin ist umringt von Leckereien, mit denen sie anderen die Adventszeit versüßt. Kandierte Nüsse, Liebesäpfel und Schokofruchtspieße liegen dicht an dicht in der Auslage. Lebkuchenherzen hängen von der Decke, Zuckerstangen-Sträuße stehen auf dem Tresen und mit Zuckerwatte gefüllte Behälter türmen sich zu Pyramiden auf. Patricia Hambergers Verkaufsstand ist ein Schlaraffenland auf Rädern und die Produktionsstätte eines zuckersüßen Onlineshops.

Eigentlich würde die Schaustellerin jetzt in der beliebten Weihnachtspyramide am Rostocker Hof Glühwein ausschenken oder an ihrem Stand auf dem Neuen Markt Kinder mit Naschereien erfreuen. Stattdessen steht ihr Mobil vor dem Warnowpark in Lütten Klein. „Wir haben großes Glück, dass wir hier sein dürfen“, sagt Patricia Hamberger. Das sehen auch andere so. Immer wieder machen Kunden auf dem Weg ins Einkaufszentrum halt bei ihr, um sich zumindest eine Kostprobe dessen zu sichern, was in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden darf: der Rostocker Weihnachtsmarkt. Den liefern Patricia Hamberger und ihr Mann Jens jedem, der ihn sich wünscht, nach Hause. Die Schausteller haben einen Lieferdienst für Weihnachtsmarkt-Leckereien eröffnet.

Lieferservice für Leckereien

So funktioniert’s: Auf ihrer Facebookseite präsentieren die Hambergers ihr Sortiment in bunten Bildern. Wer beim Anblick der Zuckerwaren Appetit bekommt, gibt per Whatsapp, SMS oder Anruf unter der Telefonnummer 0171/296 1348 seine Bestellung auf und bekommt seinen Einkauf auf Wunsch bis an die Haustür geliefert, per Post geschickt oder kann ihn sich vor dem Warnowpark abholen. „Die Resonanz ist super“, freut sich Patricia Hamberger.

Schokofruchtspieße, gebrannte Mandeln, Lebkuchen – mit solchen Leckereien bringen die Hambergers ihren Kunden ein Stück Rostocker Weihnachtsmarkt nach Hause. Quelle: privat

Den Onlineservice haben die Hambergers aus der Not heraus eröffnet. Als sich im Frühjahr abzeichnete, dass Volksfeste in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden werden, suchten die Rostocker eine Alternative. Und fanden sie im Internet. Ob für Hochzeiten, Geburtstage oder für als Firmenpräsente – für viele Gelegenheiten haben sie seither große Naschplatten oder süße Präsente produziert. „Für uns eine Möglichkeit, trotz Pandemie und Lockdown zu überleben. Außerdem wollten wir anderen in dieser schweren Zeit Freude bringen und uns selbst ablenken“, sagt Patricia Hamberger.

Premiere: Advent allein zu Haus

Während ihre Kunden kandierte Früchte vernaschen, müssen die Hambergers in den sauren Apfel beißen. Denn der große Rummel, den sie so gern gehabt hätten, er fällt aus in diesem Jahr. Hanse Sail, Hamburger Hafengeburtstag, jetzt der Rostocker Weihnachtsmarkt – nichts davon konnte stattfinden im Corona-Jahr.

„Wir haben sehr gelitten, nicht nur finanziell“, sagt Patricia Hamberger. Immer auf Achse, quer durch Deutschland touren und da haltmachen, wo Volksfeste toben – das sei ihr Leben. „Wir führen den Betrieb in sechster Generation. Ich liebe das, ich brauche das.“ Ihre Mitarbeiter seien mehr als Angestellte. „Sie sind Familie.“ Umso schmerzlicher sei der erste Advent gewesen. „Den haben wir zum ersten Mal zu zweit zu Hause verbracht. Ein komisches Gefühl“, sagt Jens Hamberger. Bedrückend sei der 23. November gewesen, erinnert sich seine Frau. „An dem Tag hätte der Weihnachtsmarkt eröffnet werden sollen.“

Weihnachtsmarkt im Onlineshop

In solchen Momenten greift Patricia Hamberger in die eigene Auslage. „Gebrannte Mandeln oder eine Schokobanane – Nervennahrung“, sagt sie und lacht. Kalorienarme Stimmungsaufheller kann sie vor ihrem Verkaufstresen erleben: Sobald sie einem Kunden Süßes überreicht, schenkt dieser ihr ein Lächeln. Aufmunterung können die Schausteller gebrauchen, denn wirtschaftlich wird sich so schnell nichts bessern. „Gerade wurde der Hamburger Hafengeburtstag für 2021 abgesagt. Das ist bitter“, sagt Patricia Hamberger. Unterkriegen wollen sie und ihr Mann sich davon aber nicht. „Dafür lieben wir unseren Job viel zu sehr.“

Online können sich Fans des Rostocker Weihnachtsmarktes auch mit anderen Dingen eindecken, die Erinnerungen an unbeschwerte Bummel über den Rummel wecken: Glühwein in der Flasche oder als Gewürzset zum Selbstanmischen, Schokoschlecklöffel, Seife mit Adventsduft, Aufkleber mit Weihnachtsmann und Märchentante oder die beliebte Weihnachtsmarkt-Tasse – viele Wünsche werden per Mausklick auf www.rostocker-weihnachtsmarkt.de erfüllt. Ebenfalls zu haben: ein Gutscheinheft – ein Stück Vorfreude auf Rostocks Weihnachtsmarkt 2021.

Infos unter: www.facebook.com/EventgastronomieHamberger/

Von Antje Bernstein