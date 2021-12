Rostock

Gute Nachrichten für Glühwein- und Mutzen-Freunde: Der Rostocker Weihnachtsmarkt – er bleibt mindestens noch bis Mittwochabend geöffnet. Obwohl die Hansestadt seit mehr als sieben Tagen und auch weiterhin sowohl bei der Zahl der Neuinfektionen als auch bei der Auslastung der Intensivstationen im tiefroten Bereich liegt, wird das Rathaus die Corona-Regeln vorerst nicht verschärfen. Das sagte am Montagabend Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) der OZ.

Rot statt Rot plus

„In der Hansestadt gelten bis auf Weiteres die Maßnahmen der Stufe ,Rot‘. Wir haben uns nach intensiven Beratungen entschieden, dass ein Wechsel auf ,Rot plus‘ noch nicht nötig ist“, so Bockhahn. Heißt: Der Weihnachtsmarkt darf weiter öffnen. Um an Glühwein, Mutzen oder Bratwurst zu kommen, müssen die Besucher aber ein Bändchen vorweisen – und das gibt es selbst für Geimpfte und Genesene nur mit tagesaktuellem Schnelltest (2G plus).

Einschränkungen gelten weiterhin für den Handel. Dort gilt 2G – Ausnahme sind Supermärkte, Apotheken, Reform- und Babyfachmärkte, Drogerien, Apotheken und ähnliche Verkaufsstellen für „Waren des täglichen Bedarfs“. Bei Veranstaltungen im Innen- und im Außenbereich gilt in Rostock weiterhin die 2G-plus-Regel. Zudem hat die Hansestadt weiterhin Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte verfügt: Private Treffen sind mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten gestattet. Außen dürfen es bis zu zehn Personen sein.

Neue Regeln ab Donnerstag?

„Gehen wir rein nach den Zahlen, wäre der Wechsel auf ,Rot plus‘ sicher gerechtfertigt. Aber die Zahlen sind nur eines der Kriterien für diese weitreichende Entscheidung“, sagt Senator Bockhahn. Denn damit die Stadt sich gezwungen sieht, noch stärkere Einschränkungen für Veranstaltungen, den Jugend- und Freizeitsport und weitere Bereich zu verhängen, müsse eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen. „Und die droht in Rostock nicht“, so Bockhahn.

Am Freitag und auch am Montag habe sich die Stadt sowohl mit der Universitätsmedizin als auch dem Klinikum Südstadt beraten. „Beide haben uns versichert, dass akut keine Überlastung droht. Das kann sich aber jeden Tag ändern“, sagt Bockhahn. Am Donnerstag soll eine neue, verschärfte Landesverordnung zu den Corona-Regeln in Kraft treten. „Die werden wir abwarten. Das heißt: Bis einschließlich Mittwoch wird sich in Rostock zunächst nichts ändern.“

Von Andreas Meyer