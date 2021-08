Der einstige Stolz der Rostocker Industrie liegt am Boden: Für die MV Werften gibt es bisher keine Perspektive, die Neptun Werft baut Stellen ab und Caterpillar will den Standort in der Hansestadt aufgeben. Die Hansestadt sieht all dem tatenlos zu, kritisiert die IG Metall. Stimmt nicht, heißt es aus dem Rathaus.