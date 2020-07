Rostocks Wiro: Warum der größte Vermieter in MV „grün“ werden will

Rostock

In roten Umschlägen hat die größte Wohnungsgesellschaft des Landes jüngst ihren Geschäftsbericht verschickt. Passender aber wäre Grün gewesen. Denn die Rostocker Wiro baut so viel wie noch nie in ihrer Geschichte – und sie baut so grün wie nie.

Im OZ-Interview verrät Wiro-Chef Ralf Zimlich, warum das Unternehmen diesen Kurs fährt und aus welche Grund das städtische Wohnungsunternehmen gut durch die Corona-Krise kommen wird.

Anzeige

Herr Zimlich, an der Thierfelderstraße rollen bereits die Bagger. Für das Werftdreieck, die Möllner Straße, die Ziolkowskistraße laufen die Vorbereitungen. Die Wiro ist im Bau-Fieber. Wieso?

Weitere OZ+ Artikel

Zimlich: Wir haben Jahr für Jahr immer konsequent neu gekauft oder gebaut. Zum Beispiel 180 Wohnungen auf der Holzhalbinsel. Aber ja, aktuell stoßen wir da in neue Dimensionen vor, haben 1500 Wohnungen vor der Brust. Das ist auch für uns eine riesige Hausnummer.

Aber so viel hat die Wiro noch nie gebaut …

Das ist eindeutig so. Aber Rostock ist jahrelang auch geschrumpft. Da war es nicht so wichtig, neue Wohnungen zu schaffen. Seit Längerem haben wir eine gegenläufige Entwicklung: Rostock wächst, wenn auch nicht mehr so stark wie noch vor einigen Jahren. Aber wir müssen Sorge tragen, dass jeder eine Wohnung bekommt.

Zuletzt war die Leerstandsquote auch bei der Wiro gestiegen – von 1,25 Prozent in 2018 auf 1,4 Prozent in 2019 und mittlerweile gut 1,6 Prozent. Ist das ein Grund zur Sorge?

Nein, gar nicht. Wir haben einen leichten Anstieg. Das stimmt, ist aber für den Markt gar nicht verkehrt. Wir können etwas mehr Auswahl an Wohnungen bieten, nehmen etwas Druck vom Wohnungsmarkt.

Ralf Zimlich ist Vorsitzender der Wiro-Geschäftsführung – und er will das größte Wohnungsunternehmen in MV grün machen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Woran liegt dieser Anstieg beim Leerstand?

Das hat viele Gründe. Erstens bauen nicht nur wir viele neue Wohnungen, sondern auch die Genossenschaften und private Vermieter, wie etwa die Firma Semmelhack. Es kann aber auch sein, dass während der Corona-Krise viele Studenten zu Hause geblieben sind und in Rostock keine Wohnung mehr brauchten. Und auch insgesamt sinkt die Zahl der Studenten. Das sind aber nur einige mögliche Erklärungen.

Wie wird sich die Corona-Krise auswirken?

Das ist noch nicht ganz klar. Wir müssen abwarten, was wirklich passiert. Ja, es wird in vielen Bereichen und Wirtschaftszweigen große Probleme geben – und die werden länger anhalten, als wir es uns heute vorstellen mögen. Aber wir haben auch klar gesagt: Wir werfen keinen Mieter und auch keinen Gewerbekunden raus. Wir machen möglich, was möglich ist, um Menschen in wirtschaftlicher Not in dieser Krise zu helfen.

Knapp 30 Millionen Euro Gewinn hat die Wiro 2019 gemacht. Die Stadt bekommt wieder 14 Millionen Euro davon ab. Ist das 2020 noch so machbar?

Ja, die Stadt bekommt ihr Geld. So viel ist sicher.

Aufstockungen in der Südstadt, Werftdreieck, Thierfelderstraße: Konzentriert sich die Wiro eigentlich nur auf die Innenstadt und „zentrumsnahe“ Viertel?

Der Trend zur Innenstadt ist ungebrochen. Und die vielen neuen Wohnungen, die rund um das Zentrum entstehen, werden Rostock guttun.

Aber was ist mit den großen Neubau-Gebieten – im Nordwesten etwa?

Die dürfen wir keinesfalls aus den Augen verlieren. Deshalb bauen wir ja auch an der Möllner Straße. Diese Stadtteile sind für Rostock enorm wichtig, und sie haben großes Potenzial. Die Edeka-Gruppe zum Beispiel hat ihre größte eigene Investition zuletzt in Lütten Klein umgesetzt – im Warnow-Park. Und Edeka weiß sehr genau, wo Potenzial ist. Dort gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten, das Kino. Es lässt sich dort gut leben. Und das erkennen auch mehr und mehr junge Menschen. Die Altersstruktur dort verändert sich ganz sichtbar.

Die Wiro in Zahlen 30 Prozent der Rostocker leben in Wiro-Wohnungen, insgesamt knapp 70 000 Menschen. 35 000 Wohnungen gehören dem größten Vermieter im Land. 6,09 Euro pro Quadratmeter und Monat betrug 2019 die Durchschnittsmiete der Wiro – acht Cent mehr als noch 2018. 250 Millionen Euro investiert die Wiro allein am Werftdreieck.

Stichwort Werftdreieck: Das ist Ihr größtes Einzelvorhaben – und Sie wollen dort Maßstäbe setzen. Auch was die Energietechnik angeht. Was hat die Wiro vor?

Wir bauen eine CO2-freie Energieversorgung, setzen unter anderem auf Fotovoltaik und eine Eisspeicher-Heizung. Wir wollen 750 Wohnungen nicht „nur“ CO2-neutral, sondern komplett CO2-frei mit Wärme versorgen. Das ist keine Mogelpackung, sondern echt eine tolle Technik.

Diese neue Energietechnik ist aber teuer.

In der Anschaffung! Ja, das stimmt. Acht Millionen investieren wir in die Energietechnik am Werftdreieck.

Wieso? Was haben die Mieter davon?

Das Thema Klimaschutz ist auch für Rostock enorm wichtig. Davor darf sich kein Unternehmen verschließen. Aber die Technik hat noch viele andere Vorteile: Sie ist im Betrieb extrem günstig und äußerst wartungsarm. Wir bauen für 60 Jahre eine verlässliche, günstige und saubere Energieversorgung. Und das spüren die Mieter dann direkt im Geldbeutel: Denn auf Jahrzehnte können wir ihnen niedrige Energiekosten bieten. Und die Nebenkosten, die sogenannte „zweite Miete“, sind nun mal mittlerweile ein echter Wettbewerbsfaktor.

Die Wiro wird also grün?

Nein, wir sind bereits grün. In Groß Klein haben wir in einem Objekt seit mehr als fünf Jahren einen Eisspeicher, auf der Holzhalbinsel nutzen wir Erdwärme und wir betreiben 62 Fotovoltaik-Anlagen. In Kürze wollen wir an der Bremer Straße ein Quartier auch auf Geothermie umrüsten, bohren im Innenhof über 98 Sonden 116 Meter tief in die Erde dafür. Dann versorgen wir 253 Wohnungen aus den 1930er Jahren mindestens 60 Jahre lang mit sauberer Energie. Und übrigens: Am Kiefernweg, dem neuen Baugebiet, das wir erschließen, wird es keine Gas- und Fernwärmeleitungen geben. Alle neuen Einfamilienhäuser haben dort Wärmepumpen. Wir meinen das wirklich ernst mit dem Klimaschutz.

Von Andreas Meyer