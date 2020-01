Rostocks Wohnungsmarkt in der Trendwende: Leerstand bei Wohnungen nimmt zu

Rostock

Sind das die Vorboten einer Entspannung auf dem Rostocker Mietmarkt? Bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro, dem mit rund 32 500 Mietwohnungen größten Anbieter in der Hansestadt, ist der Leerstand von 1,25 Prozent im Vorjahr auf nun 1,4 Prozent gestiegen. „Es ist schon spürbar, dass überall gebaut wird“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Noch wichtiger als der Leerstand sei aber die sogenannte Fluktuationsquote, sprich, wie häufig innerhalb eines Wohnungsbestandes umgezogen wird. „Diese Rate beträgt in Rostock rund zehn Prozent. Sie ist immens hoch und in den vergangenen Jahren nicht signifikant gesunken“, betont Klehn. Die Wiro weist daher immer wieder die Behauptung zurück, in der Hansestadt herrsche Wohnungsnot.

Im Frühjahr sorgte bereits das Internetportal Immowelt mit der Nachricht für Aufsehen, dass die Mieten in Rostock um zehn Prozent gesunken seien – und damit bundesweit am stärksten. Im Oktober sprach dann auch das Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut Empirica vom baldigen Ende des seit zehn Jahren währenden Anstiegs der Wohnungsmieten in den Großstädten.

Familien haben es noch immer schwer

Also alles auf dem richtigen Weg? Mitnichten, heißt es beim Deutschen Mieterbund. „Die Auswertung von Immowelt erfasst zum Beispiel nur einen kleinen Ausschnitt des Mietmarktes und bezieht sich ausschließlich auf angebotene Mietpreise auf der Internetseite“, sagt Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Rostocker Mietervereins. Auch der Anstieg der Leerstandsquote bei der Wiro habe nichts zu bedeuten. „Die wohnungswirtschaftlich gebotene Fluktuationsreserve von mindestens vier Prozent wird noch immer deutlich unterschritten“, so Glause.

Bei den Rostocker Wohnungsgenossenschaften ist die Leerstandsquote noch geringer als bei der Wiro: Bei den etwa 9800 Wohnungen der WG Schiffahrt Hafen liegt sie bei unter einem Prozent. Die WG Warnow berichtet sogar von unter 0,5 Prozent bei knapp 3600 Wohnungen. Vor allem Familien hätten weiter enorme Schwierigkeiten, große Wohnungen mit bezahlbaren Mieten zu finden, sagt Glause. „Einige haben sich daher für ein Eigenheim im Umland entschieden.“ Generell entstünde noch immer zu wenig Wohnraum in der Hansestadt – das hat auch der Planungsverband der Region Rostock zuletzt bemängelt.

Mieterverein : Wohnungsbau erfolgt nicht bedarfsgerecht

Michael Klaschik von der WG Warnow bestätigt: „Wer eine Fünf-Raum-Wohnung in der Innenstadt für einen moderaten Mietpreis sucht, wird es in Rostock derzeit sehr schwer haben.“ Ähnlich sei es in der KTV oder in Reutershagen. In den Ortsbeiräten kommt daher immer wieder Kritik auf, dass beim Wohnungsbau in der Hansestadt aktuell hauptsächlich Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen entstünden. So zum Beispiel beim Vorhaben der WG Schiffahrt Hafen am Rosengarten. Vorstand Roland Blank hält dagegen: „Wir haben immer einen Mix aus mehreren Angeboten, darunter auch kleinere Wohnungen, die anders geschnitten sind. Das funktioniert gut.“ Blank ist überzeugt: „Wir entwickeln bedarfsgerechten Wohnraum.“ Auch die WG Warnow und die Wiro geben an, an verschiedenen Standorten in der Stadt größere Wohnungen zu schaffen.

Aus Sicht des Mietervereins reicht das aber nicht. „Von einem nachfragegerechten Wohnungsangebot kann in Rostock keine Rede sein“, sagt Glause. So suchten nach Angaben des Studentenwerks zu Beginn des Wintersemesters im Oktober 1300 Studenten noch eine Bleibe. Einigen Studenten konnte das Studentenwerk Wohnheimplätze in Wismar anbieten. „Aber das kann ja nicht ,im Sinne des Erfinders’ sein“, sagt Glause. Vielfach würden Studenten in großen Wohnungen Wohngemeinschaften gründen, wodurch Familien verdrängt werden. „Auch das Angebot an altersgerechten Wohnungen hinkt der Nachfrage erheblich hinterher“, so Glause.

Die unausgewogene Gesamtsituation wird aus Sicht des Deutschen Mieterbundes unverändert zu höheren Mieten führen. Nach Vereinsangaben stieg die ortsübliche Vergleichsmiete in Rostock von 2015 bis 2018 um insgesamt etwa sieben Prozent. „Diese Entwicklung wird in den Jahren 2019 bis 2022 vermutlich nicht geringer ausfallen“, sagt Glause.

Genossenschaften sprechen von stabilen Mieten

Die Durchschnittsmiete bei der Wiro ist zwischen Ende 2016 und Ende 2018 von 5,84 Euro auf 6,01 Euro pro Quadratmeter gestiegen. „Innerhalb von drei Jahren erhöhen wir die Miete pro Wohnung um nicht mehr als zehn Euro im Monat“, sagt Sprecher Klehn. Frei finanzierte neu gebaute Wohnungen könnten jedoch nicht unter 9,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden.

Die WG Warnow erhöht ihre Nutzungsgebühren jährlich zwischen ein und zwei Prozent. „Diese prozentuale Erhöhung ist größtenteils Auswirkung unserer moderaten Mietpreisanpassungen im Zuge einer Wiedervermietung“, sagt Michael Klaschik. Roland Blank von der WG Schiffahrt Hafen spricht ebenfalls von stabilen Mieten: „Wir erhöhen unsere Mieten nicht, das gehört zu unserer Philosophie als Genossenschaft.“ Nur bei Neuvermietungen müsse die WG wegen Instandhaltungskosten mehr Geld verlangen.

Immer häufiger Streit um Kautionen Der Mieterverein Rostock zählt mehr als 5200 Mitglieder. Im abgelaufenen Jahr traten 400 Haushalte bei – das sind insgesamt genauso viele, wie ausgetreten sind. Insgesamt gab es 2019 rund 4500 mietrechtliche Beratungen, fast 2000 davon via E-Mail und 1850 im persönlichen Gespräch. Knapp 950 Mal vertrat der Verein seine Mitglieder außergerichtlich. In mehr als 60 Prozentder Beratungen ging es um Betriebskosten. Das zweithäufigste Thema waren Streitigkeiten um Kautionen, die laut Verein zunehmen. Beratungsstellen des Rostocker Mietervereins gibt es außerdem auch in Bad Doberan, Kühlungsborn, Bützow, Güstrow, Bad Sülze, Barth und Ribnitz-Damgarten.

Lesen Sie auch:

Von André Horn