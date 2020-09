Rostock

Mit Zoo-Maskottchen Otto hat Udo Nagel den wohl größten Teddy Rostocks. Der liebenswerte Eisbär überragt sogar den Zoo-Direktor. Doch in seiner Kindheit hatte er einen anderen, pelzigen Liebling und mit diesem verbotene Ausflüge unternommen. Passend zum Tag des Teddybären am 9. September hat Udo Nagel der OZ davon erzählt.

„Als Kind war Teddy mein bester Freund“, erinnert sich Udo Nagel. Kein Tag, den der damals Vierjährige nicht mir seinem Kuschelbraunbären verbrachte. Zusammen wagten sie selbst, was eigentlich streng verboten war. „Ich bin in Wismar aufgewachsen. In der Nachbarschaft gab’s die Ruine von St. Georgen. Dort durfte man auf keinen Fall spielen. Teddy und ich haben’s trotzdem gemacht.“

Schluss mit lustig

Das Abenteuer endet mit Tränen: „ Teddy sollte das Lager bewachen, während ich in der Ruine umherströperte“, erzählt Udo Nagel. Als ihn die Mama zum Abendbrot rief, habe er seinen Holzwolle gefüllten Plüschgefährten glatt vergessen. Er habe geweint und gestehen müssen, wo Teddy steckt. „So ist mein Geheimnis aufgeflogen. Das Spielen in der Ruine war fortan vorbei.“ Glück im Unglück: Teddy saß am nächsten Morgen noch da, wo ihn Udo Nagel hatte sitzen lassen. „Er war nass vom Raureif, aber die Wiedersehensfreude war groß.“

Eines überdauert die Freundschaft aber nicht: die Einschulung. „Da ist unser Verhältnis schlagartig abgekühlt“, gesteht Udo Nagel und lacht. Als Jugendlicher habe er Teddy noch einmal in einem Karton entdeckt. Heute habe er ihn nicht mehr. „Aber die Erinnerung bleibt.“

Von Antje Bernstein