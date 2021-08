Rostock

David und Anne Zink sitzen auf gepackten Kisten. Das Rostocker Ehepaar gehört zu den ersten Mietern, die Anfang September in den sanierten Lokschuppen einziehen. „Für uns passt hier einfach alles“, sagt der Familienvater. „Wer kann schon behaupten, dass er in einem Denkmal wohnt? Und das ganz modern und noch dazu in Innenstadtlage“, nennt er Gründe, die für einen Umzug gesprochen haben. „Und es gibt ein größeres Zimmer fürs Kind“, ergänzt Anne Zink voller Vorfreude.

Bauherr und Investor Karsten Jantzen ist glücklich über die positiven Rückmeldungen seiner künftigen Mieter. Erst vor wenigen Wochen seien die Wohnungen für Interessenten freigegeben worden. „Bei so einer aufwendigen Sanierung eines Denkmals gibt es ja immer wieder Überraschungen. Deshalb wollten wir den Termin für den Einzug erst festlegen, wenn wir sicher sind, dass wir ihn halten können“, so Jantzen.

Vor dem Einzug: Noch fehlt der Gasanschluss

Dennoch gibt es auch auf den letzten Metern noch Herausforderungen. „Obwohl wir mit entsprechendem Vorlauf alles beantragt haben, warten wir immer noch auf den Gasanschluss“, ärgert sich der Bauherr. Bei der Stadtverwaltung hätte sich aus Krankheitsgründen beziehungsweise Personalmangel die Genehmigung für die notwendigen Bauarbeiten verzögert.

Was sonst noch fehlt, ist der Rasen für den künftigen Garten. Auch an den Stellflächen für die Autos wird gerade gearbeitet. Im Inneren des alten Lokschuppens ist dagegen bereits fast alles fertig. „Und wir sind nach der kurzen Zeit schon zu 70 Prozent vermietet“, erklärt der Eigentümer.

Mehr größere Wohnungen geschaffen

Insgesamt sind auf jeweils zwei Etagen 18 Wohnungen entstanden – alle mit Balkon beziehungsweise Terrasse, dazugehörigem Stellplatz sowie ebenerdigem Kellerraum auf dem Grundstück. Ursprünglich waren die Planungen mal auf 21 Wohnungen ausgelegt. „Aber wir haben die Aufteilung dann nochmals verändert, weil es so eine starke Nachfrage nach größeren Wohnungen im Innenstadtbereich gibt“, erzählt Jantzen.

Die Größen der entstandenen Ein- bis Fünfraumwohnungen schwanken zwischen 41 und 119 Quadratmetern. Die Energiekosten seien niedrig, „da wir es geschafft haben, das Denkmal in ein Energie-Effizienz-Haus nach KfW-Standard zu verwandeln“, so der Bauherr. Und das obwohl die ehemalige Kalthalle des Lokschuppens, die der Reparatur der Bahnen diente, einst ohne Dämmung und Heizung gebaut wurde.

Für das besondere Wohnen im Denkmal müssen die künftigen Mieter allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen – die Kaltmiete liegt pro Quadratmeter über zehn Euro. „Anders ist es bei den Baukosten nicht zu machen“, erklärt der Investor. 4,5 Millionen Euro hätte er allein in den Bau gesteckt, dazu kommen die Anschaffungskosten für den Lokschuppen, die Jantzen nicht genauer beziffern will.

Sanierung der Drehscheibe für 2022 geplant

Er ist bereits der zweite Investor, der sich des Denkmals annimmt – und der erste, der die Sanierung erfolgreich zu Ende bringt. Drei Jahre hat die Instandsetzung des historischen Lokschuppens gedauert. Das Denkmalamt der Hansestadt war stets eng beteiligt. So kommt es, dass der Bau heute noch seine Geschichte erahnen lässt, auch wenn im Inneren modernes Wohnen geschaffen wurde. „Allein die Fassade besteht zu mehr als 80 Prozent aus alten Steinen aus den 1860er Jahren“, erzählt Karsten Jantzen.

Investor Karsten Jantzen Quelle: Ove Arscholl

Für die Trennwände zwischen den Balkonen und Terrassen seien die alten Torflügel des Lokschuppens aufbereitet worden. „Dort sind auch noch die Original-Beschläge dran“, nennt Jantzen, der selbst Zimmerer ist, ein weiteres Detail. Um dem Charakter des Bauwerkes weiter zu entsprechen, wurde bei den Umrandungen der Wege der gleiche Schotter verwendet wie er sich sonst im Gleisbett von Bahnanlagen befindet.

Der historische Ringlokschuppen lag und liegt den Rostocker Denkmalpflegern besonders am Herzen – er galt bis zu seiner Fertigstellung als eines der letzten und größten unsanierten Einzeldenkmäler der Hansestadt. Nun erstrahlt er in neuem Glanz.

Zur Historie des Ringlokschuppens Im Jahr 1850 wurde der Friedrich-Franz-Bahnhof gebaut. Mit dem Bau des heutigen Hauptbahnhofs wurde dort 1905 der Personen- und 1996 der Güterverkehr eingestellt. Das alte Bahnhofsgebäude ist heute eine Seniorenresidenz. Im Jahr 1998 kaufte die Wohnpark-Gesellschaft das Areal. Fast alle Bahnanlagen sind inzwischen verschwunden. Die früheren Güterabfertigungshallen wurden zu Wohnraum umgebaut. Im Jahr 2012 gab es Streit zwischen der Wohnpark-Gesellschaft, die das technische Denkmal abreißen wollte, und der Denkmalpflege der Hansestadt, die das Gebäude unbedingt erhalten wollte. Das Rostocker Amt setzte sich durch. Der seltene Ringlokschuppen mit der vorgelagerten Drehscheibe sei ein wichtiges Zeugnis der Rostocker Industriegeschichte, argumentierte die Denkmalpflege. Beim Kauf des Grundstücks durch die Investoren von der Deutschen Bahn war auch der Erhalt der historischen Bausubstanz festgeschrieben worden. Nach dem Streit verkaufte die Wohnpark-Gesellschaft den Lokschuppen an den derzeitigen Besitzer, Karsten Jantzen, und die Südstadt Wohnprojekt und Erschließungsträger GmbH.

Für Investor Jantzen ist die Rückansicht des Hauses „die Schokoladenseite“. Dort will er kommendes Jahr auch noch die Sanierung der vorgelagerten historischen Drehscheibe aus dem Jahr 1853 in Angriff nehmen. „Danach brauche ich aber erst mal eine Pause von der Denkmal-Sanierung“, sagt Jantzen augenzwinkernd. Nach dem ehemaligen Theater in der Eselföterstraße war der Lokschuppen das zweite historische Sanierungsprojekt innerhalb kurzer Zeit. Jetzt sei es Zeit für Bauvorhaben, die etwas weniger Überraschungen bieten, erklärt der Zimmermann.

Von Claudia Labude-Gericke