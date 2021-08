Rostock

Laufen kann jeder, heißt es immer – einfach Schuhe an und los geht’s. Weil es so schön unkompliziert ist, gehört Laufen zu den beliebtesten Sportarten überhaupt. Doch Lauftrainer Erik Schoob hat den Mitgliedern des OZ-Firmenlauf-Teams gezeigt, dass es auch auf Details ankommt. Die richtige Fußstellung, eine gute Armhaltung – all das sind Dinge, auf die Läufer achten sollten, wenn sie sich verbessern wollen.

OZ-Leser und -Redakteure wollen am 8. September gemeinsam beim Rostocker Firmenlauf antreten. Am Mittwoch haben sie sich im Rostocker Leichtathletikstadion getroffen, um gemeinsam zu trainieren. Unterstützt wurden sie dabei neben Erik Schoob, einem der besten Läufer der Stadt, von den jungen Talenten Aliena Seemann und Lene Themann (beide 16), sowie Alinas Vater Jan Seemann, der ebenfalls Lauftrainer ist.

Beim Training vorbeigeschaut hat außerdem Roman Klawun, Chef der Agentur Pro Event, der den Firmenlauf und viele andere Laufveranstaltungen in der Region organsiert. Klawun hatte auch gleich einen Tipp für das anstehende Rennen parat: „Nicht so schnell loslaufen und dann in der zweiten Hälfte alle einholen.“ Guter Plan!

Aliena Seemann: „Ich träume von Olympia“

Nach der Begrüßung aller Teilnehmer durch Alexander Loew, leitender Redakteur der OZ, ging es auf eine lockere Runde durch den Barnstorfer Wald. Vier Kilometer in leichtem Tempo, so dass sich alle noch gut unterhalten konnten. Alina Seemann fuhr mit dem Fahrrad neben der Gruppe und beantwortete Fragen. Worauf kommt es an, um Topniveau zu erreichen? „Talent gehört auf jeden Fall dazu. Aber ohne harte Arbeit geht es nicht“, sagte die Schülerin. Sie trainiert etwa viermal pro Woche für ihren großen Traum: einmal eine olympische Medaille zu gewinnen. Wie weit sie dafür gehen würde? „Das Wichtigste ist, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Gesundheit geht immer vor.“ Trainingspausen gehören deswegen zwingend dazu, auch wenn Aliena nur ungern auf das Laufen verzichten mag.

Verletzungen vorbeugen – mit diesem Ziel ging es für die OZ-Läufer anschließend weiter auf den Rasen des Leichtathletikstadions zum Lauf-Abc. Ziel ist es, Sehnen und Gelenke auf die einseitigen Belastungen des Laufens einzustellen. Trainer Erik Schoob erklärte, dass er die Übungen vor jeder intensiven Einheit macht, etwa vor Intervallen. Ist das Training etwas lockerer, macht er das Lauf-Abc danach. Für die Frauen und Männer des OZ-Teams hieß es nun; Tippelschitte, Fersenlauf und Knie heben. Auch hier achteten die Trainer auf Details: Sind die Füße auch gerade? Werden die Knie wirklich durchgedrückt? „Wer schneller werden will, muss auf einen sauberen Still achten und daran arbeiten“, betonte Jan Seemann.

Vorfreude auf den Rostocker Firmenlauf

Genau darauf kam es auch in der letzten Übung an. Sogenannte technische Läufe. Auf einer Strecke von 60 Metern auf der Laufbahn sollten die Trainingsteilnehmer sechs Mal zügig laufen und dabei auf besonders akkurate Bewegungen achten. Aliena Seemann und Lene Themann standen an der Ziellinie und gaben ein direktes Feedback. OZ-Redakteur Alexander Loew etwa gaben sie den Tipp, mit den Armen so zu schwingen, dass er davon Energie zurückgewinnen kann.

Die Leser waren begeistert über die vielen wertvollen Hinweise: „Toll, solche Tipps und Einblicke von den Profis zu bekommen. Sowas bräuchte man viel öfter“, sagte Susi Rust (36) aus Marlow. Gerlind Michaelis (59) aus Rostock meinte: „Wirklich ein spannendes Programm. Gerade die koordinativen Übungen waren eine Herausforderung, bringen aber sicher was.“ Robert Arndt (46) aus Rostock fasst den Abend gut zusammen: „Es hat riesigen Spaß gemacht, im Team zu trainieren. Ich freue mich schon auf den Firmenlauf.“

So läuft die Aktion Das OZ-Team bereitet sich gemeinsam auf den Rostocker Firmenlauf am 8. September um 18.30 Uhr im Rostocker Stadthafen vor. Die Teilnehmer (Leser und Reporter) starten immer in Vierer-Staffeln für die OZ über die Strecke von je 3,5 Kilometern. Erik Schoob (22), Coach und Spitzenläufer aus Rostock, betreut das Team. Er hat einen Trainingsplan erstellt und das Team am Mittwoch mit den Top-Lauf-Talenten Aliena Seemann und Lene Themann im Rostocker Leichtathletikstadion trainiert. Ebenfalls dabei sein sollte eigentlich Nachwuchsläuferin Maiken Göcke. Sie war leider unfreiwillig verhindert. Schoob, Fünfter der Deutschen U-23-Meisterschaften über 5000 Meter, wird selbst beim Firmenlauf für die OZ starten.

