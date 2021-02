Rostock

Endlich schüttelt Frau Holle auch über der Hansestadt die Kissen aus: Seit dem Wochenende können in Rostock endlich die Schlitten aus den hintersten Ecken der Keller geholt und von der Staubschicht befreit werden. Doch wo kann man jauchzend einen Hang hinuntergleiten? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört. An folgenden Stellen der Hansestadt und drumherum gibt es bei Schneefall auch garantiert Rodelspaß:

Jetzt, wo endlich Schnee fällt, können sich Jung und Alt an zahlreichen Stellen in und um Rostock mit dem Schlitten vergnügen. Quelle: Benjamin Barz

Innenstadt/Altstadt

Zu den bekanntesten – und schnell auch vollsten – Rostocker Rodelbergen zählen die Wallanlagen. Dort waren schon am vergangenen Wochenende zahlreiche Familien unterwegs. Der Vorteil: Die Grünanlage bietet sowohl eine längere Piste als auch, an den Seiten, steilere kleine Hügel. Zudem gibt es rundherum Parkhäuser mit Stellflächen. Und wenn die Blase drückt, stehen unter anderem im Untergeschoss des Kröpeliner-Tor-Centers Toiletten bereit. Dafür aber 50 Cent in die Tasche der Schneehose stecken. Außerdem gibt es im KTC noch Supermarkt und Drogerie, falls Proviant oder Pflaster gebraucht werden. Allerdings gilt im ganzen Center die Pflicht für chirurgische oder FFP2-Masken, also auch diese nicht vergessen.

Der Rodelhang in Rostocks Wallanlagen ist am Mittwochvormittag noch herrlich leer. Nachmittags und an den Wochenenden sieht das anders aus. Quelle: Ove Arscholl

Wer den Adrenalinkick sucht, der kann auch am nahe gelegenen Kanonsberg rodeln. Auch dort werden in diesen Tagen immer wieder Wagemutige mit Holz- oder Plastikschlitten gesichtet. Aber Vorsicht: Auf diesem Hang sollte man das Gerät schon beherrschen und auch wissen, wie man damit bremst. Schließlich wird der Kanonsberg von zwei stark befahrenen Straßen Rostocks begrenzt. Auch eine Steinmauer am Fuß der Anlage könnte bei Anfängern für Verletzungsgefahr sorgen. Dafür gibt es auch hier zahlreiche Parkplätze in der Nähe – und zum WC im KTC oder der öffentlichen Toilette auf der Fischerbastion ist es ebenfalls nicht weit.

Auch auf beiden Seiten des Kanonsbergs lässt es sich gut rodeln. Hier sollte man aber das Bremsen beherrschen. Quelle: Ove Arscholl

Entlang der Stadtmauer – nahe der Petrikirche – gibt es ebenfalls Rodelmöglichkeiten. Wer mit dem Auto dorthin fährt, kann es auf dem Parkplatz an der Slüterstraße abstellen. Dort befindet sich auch eine öffentliche Toilette.

Die Hänge unterhalb der Stadtmauer sind zwar nicht hoch – dafür muss man den Schlitten aber auch nicht so weit wieder hochziehen. Quelle: Ove Arscholl

Südstadt

In der Rostocker Südstadt ist der Name Programm: Schließlich heißt schon die Straße „Am Rodelberg“ – damit ist die Sackgasse in der Nähe des Kringelgrabenparkplatzes sogar per Navi gut zu finden. Durch die Lage in einem Wohngebiet sieht es allerdings mit Toiletten sowie Parkplätzen schlecht aus. Allerdings gibt es in die Südstadt Straßenbahn- und Bus-Verbindungen in die Nobel- sowie Lomonossowstraße und damit in die Nähe des Kringelgrabenparks. Das Ziel ist dann aber noch einen etwa zehnminütigen Fußmarsch entfernt.

Bei Südstadt-Kindern, wie dem 9-jährigen Henry, ist der Berg im Kringelgrabenpark sehr beliebt. Quelle: Ove Arscholl

Reutershagen

Der Schwanenteich ist bei jedem Wetter ein lohnendes Ausflugsziel. In der Parkanlage hinter dem Teich gibt es einen Rodelberg mit mehreren Pisten. Parkplätze gibt es unter anderem an der Kunsthalle sowie in den Straßen der umliegenden Wohngebiete. Allerdings sieht es auch im Schwanenteichpark mit der Versorgung sowie Austrittsmöglichkeiten schlecht aus. Bus- und Bahnhaltestellen befinden sich in der Hamburger Straße sowie Kuphalstraße.

Noch ein bisschen geheim, weil nicht per Auto erreichbar, ist der Hügel am Ende des Reutershäger Alpenweges. Der macht zwar seinem Namen nicht ganz Ehre – aber für den Schlitten reicht es in jedem Fall.

Lotta (7) und Nico (6) aus Reutershagen rodeln gern im Barnstorfer Wald vom Platz der Jugend in die Tiefe. Quelle: Ove Arscholl

Hansaviertel

Der Barnstorfer Wald bietet Rodelspaß für jede Mut-Gruppe. Kleine Kinder können in der Anlage ganz normal per Schlitten über Wege und Wiesen gezogen werden. Vom Platz der Jugend geht es dagegen mit dem Schlitten in die Tiefe.

Wer nicht zu Fuß anspaziert kommt: Einige Gratis-Parkplätze finden sich in der Tiergartenallee nahe des LT-Clubs. Kostenpflichtige Stellflächen gibt es zudem an der Schillingallee.

Nordwesten

Im Nordwesten der Hansestadt gibt es gleich mehrere Rodelpisten: Unter anderem im Fischerdorf zwischen Lütten Klein und Evershagen. In diesem Stadtteil gibt es sogar noch weitere gute Plätze zum Schlittenfahren: Einmal nahe der German Fight Company an der Messestraße sowie in der Carl-von-Linné-Straße.

Die Lichtenhäger gehen zum Rodeln in ihren Park nahe der Kleingartenanlage. Einheimische empfehlen aber, für den Weg dorthin lieber auf das Auto zu verzichten, denn Parkplätze gibt es keine. Die Straßenbahnlinien 1 und 5 bringen aber alle Rodler gut ans Ziel – und zwar nach einem kurzen Fußmarsch von der Haltestelle Eutiner Straße.

Umland

Die Papendorfer Rodelfans müssen gar nicht weit fahren – sie haben in ihrer Gemeinde einen eigenen Hang: Mit den Schlitten geht es für Jung und Alt den Schulberg, auch Pfannkuchenberg genannt, hinab. Der liegt an der Obstwiese der Schule.

Wer noch etwas weiter ins Umland fahren möchte, findet auch dort Möglichkeiten, den Schlitten zu nutzen: zum Beispiel auf dem Doberaner Münstergelände, auf einer Koppel am Kreisverkehr in Wittenbeck oder auf dem Blocksberg im Kühlungsborner Stadtwald.

Ulf Herrmann aus der Rostocker Innenstadt fährt mit Sohn Willy (3) den Kösterbecker Berg hinab. Quelle: Ove Arscholl

Zu den beliebtesten Rodelplätzen im direkten Umland von Rostock zählen aber schon seit Generationen die Hänge in Kösterbeck. Sobald Schnee fällt, setzen sich Massen dorthin in Bewegung. Deshalb mussten schon am Wochenende die Zufahrten gesperrt werden. Und das nicht vordergründig aus Gründen des Infektionsschutzes, sondern weil die meisten Besucher die Wege blockierten, sodass im Ernstfall Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchgekommen wären. Wer nach Kösterbeck fährt, sollte entweder Stoßzeiten meiden oder muss einen längeren Fußweg in Kauf nehmen. Denn vor Ort gibt es nur einen kleinen Parkplatz für maximal 30 Fahrzeuge, der schnell voll ist. Sollte beim stundenlangen Schneespaß die Blase drücken, bleibt allerdings nur der Gang in den Wald. Schließlich handelt es sich um ein Naturschutzgebiet – Gastronomie oder WCs sucht man deshalb vergeblich.

Weil die Rostocker so lange auf Schnee warten mussten, sind derzeit immer viele Menschen an den Hängen unterwegs: Deshalb gilt natürlich, dass trotz aller Vorfreude auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet werden sollte. Damit es - mit Abstand - der beste Rodelausflug des noch jungen Jahres wird.

Von Claudia Labude-Gericke