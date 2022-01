Rostock

Gegrilltes Fleisch und Krautsalat in geröstetem Fladenbrot, getoppt mit verschiedenen Saucen – allein beim Gedanken an Döner läuft vielen das Wasser im Mund zusammen. Auch in Rostock hat der Snack viele Fans. Doch: Schmeckt das Fast Food von Rostocks Dönerbuden auch einem echten Spitzenkoch?

Wir machen den Test mit Carsten Loll. In seinem Restaurant Carlo615 in Rostocks Stadthafen tischt er Gästen frisch zubereitete Speisen auf. Die OZ kehrt den Spieß um und bittet den Koch zu Tisch. Auf der Speisekarte: die drei Döner, die die Leserinnen und Leser 2021 zu den besten in der Hansestadt wählten.

Die beliebteste Dönerbude war damals der Best Kebap, auch bekannt als „Dobi-Döner“, dicht gefolgt vom Stern Grill in der Doberaner Straße und dem Dönerbiz am Rostocker Hauptbahnhof. Wie bewertet Carsten Loll die Leser-Lieblinge? Das soll eine Blindverkostung zeigen. Heißt: Loll weiß nicht, welchen Döner er gerade isst. So viel vorweg: Bestellt haben wir jeweils einen Döner mit allem.

Die Optik

Vor dem ersten Bissen nimmt Carsten Loll die Döner genau unter die Lupe. „Das Brot hat ein schönes Grillmuster, es sieht knusprig und ansprechend aus. Es ist schön dünn, fast wie Pita.“ Im Vergleich dazu kommen „Döbi-Döner“ und Stern-Grill-Kebap etwas blasser daher. „Da fehlen mir etwas Röstaromen.“

Bei der Füllung nehmen sich die drei nichts. „Bei allen ist das Verhältnis von Fleisch und Gemüse gut. Für das, was man bezahlt, bekommt man eine vollwertige Mahlzeit, die satt macht“, urteilt Loll. Eines fällt ihm dann aber doch auf: Beim Stern Grill hat’s der Dönermann offenbar besonders gut mit der Sauce gemeint. „Viele Kunden finden das bestimmt geil, weil Rohkost und Salat dadurch cremig sind und gut rutschen. Aber zu viel Dip nimmt Geschmack weg. Für mich ist weniger mehr.“ Das gelte generell auch für Zwiebeln, die mit ihrem dominanten Aroma alles überdecken können.

Carsten Loll nimmt die Döner genau unter die Lupe. Was er nicht weiß: Der Döner links im Bild stammt vom Dönerbiz, der mittlere ist der „Dobi-Döner“ und die Füllung des Stern-Grill-Kebap hat der Koch gerade auf der Gabel. Quelle: Ove Arscholl

Fleisch-Geschmack

Die Hauptkomponente, das Dönerfleisch, schmeckt dem Koch beim Dönerbiz-Kebap am besten. Grund: Im Gegensatz zu den Konkurrenten seien hier statt einheitlicher Masse Fleischfasern erkennbar. „Das Fleisch hat einen schönen Eigengeschmack. Bei Nummer zwei und drei [Best Kebap und Stern Grill, Anm. d. Red.] könnte das Fleisch saftiger sein.“

Gemüse und Saucen

Krautsalat, Tomaten und Co. seien bei allen drei Dönern frisch und lecker, so Loll. Ein My vorne liegt der „Dobi-Döner“. „Das Gemüse ist gut abgeschmeckt.“ Auch der Dip gefällt Loll beim Best-Kebap-Produkt besonders gut. „Die Saucen dürfen nicht zu scharf sein, weil sie sonst andere Geschmäcker überdecken.“ Ganz nach seinem Geschmack sind die Saucen vom Best Kebap. „Schmeckt fruchtig-tomatig, fast schon wie eine Vinaigrette.“ Auf Platz zwei setzt Loll den Dönerbiz. Die Stern-Grill-Sauce ist ihm dagegen einen Tick zu mayonnaise-lastig.

Drei Döner zur Blindverkostung: vom Dönerbiz am Hauptbahnhof, vom Best Kebap am Doberaner Platz und vom Stern Grill (Doberaner Straße) (von links). Quelle: Ove Arscholl

Apropos Sauce: Je mehr Zeit vergeht, desto stärker weichen Knobi-, Kräuter- und „Scharf“-Tunke das Brot auf. „Döner sollte man sofort essen und nicht mitnehmen. Dann schmeckt er am besten.“ Wenn’s aber nicht anders geht, dann empfiehlt er den Dönerteller. „Und vielleicht zu Hause dazu ein Fladenbrot auftoasten.“

Unter den Top 3 des OZ-Dönertests 2021 hat Carsten Loll einen Liebling: Der Kebap vom Dönerbiz schneidet beim Koch am besten ab. Er punkte mit drei Dingen: „Das Brot ist sehr gut gegrillt, die Sauce schmeckt und das Fleisch hat eine schöne Kräuternote.“ Platz zwei teilen sich „Döbi-Döner“ und Stern Grill. Letzterer ist übrigens Favorit bei Lolls Mitarbeitern. „Das liegt an der vielen Sauce“, sagt Loll und lacht. Geschmäcker sind eben auch beim Döner verschieden.

Lolls Döner-Ranking: Platz eins geht an Dönerbiz, Platz zwei teilen sich Best Kebap und Stern Grill (v.l.n.r.) Quelle: Ove Arscholl

Der günstigste gewinnt

Unsere drei Döner haben Carsten Loll mit Qualität und Geschmack überzeugt. Sein Favorit ist der günstigste im Test: Der klassische Dönerbiz-Döner kostet 5 Euro, die Konkurrenz nimmt je 50 Cent mehr. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei bei allen dreien top, findet Loll. Er sei zwar generell kein Fast-Food-Freund, aber wenn ein schneller Snack hersoll, dann würde er Rostocks Dönerbuden jederzeit den großen Burger- und Sandwichketten vorziehen.

Döner selber machen – mit Grill und Gewürzen

Das Döner-Erlebnis könne man auch zu Hause selbst hinbekommen, sagt Loll: Fleisch, etwa Schweinenacken, mit Gyrosgewürz abgeschmeckt im Ofen oder auf dem Grill zubereiten, fein aufschneiden und nach Lust und Laune den Lieblingsdöner zusammenstellen. „Wichtig: Das Brot muss gut sein, schön getoastet, und das Gemüse vielfältig und frisch. Das i-Tüpfelchen sind die Saucen.“ Hier rät er, Joghurt statt Mayonnaise zu nutzen. Von veganem Fleischersatz, wie Tofu, hält Loll eher wenig, von Döner ohne Fleisch dafür umso mehr. Sein Tipp: „Falafeln ins Fladenbrot“.

Döner ist ein schnelles Essen und wer Heißhunger hat, will schnell was in den Magen bekommen. Doch Geduld zahlt sich an der Döner-Bude manchmal aus. Denn wer anderen den Vortritt lässt, bekommt womöglich den frischeren Döner, erklärt Carsten Loll. Denn: Je länger nichts vom Drehspieß gesäbelt wurde und das Fleisch vor sich hinbrutzelte, desto trockener ist es. „Also mal anderen den Vortritt lassen“, erklärt er augenzwinkernd.

Von Antje Bernstein