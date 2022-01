Rostock

Freundschaft auf den ersten Blick: So könnte man die Geschichte von Luise, Martha und Rieke zusammenfassen. Die drei Mädels fanden ursprünglich völlig unabhängig voneinander für das Studium ihren Weg nach Rostock: Luise 2014, Martha 2016 und schließlich Rieke 2019. Doch schon bald sollten sich ihre Wege kreuzen und sie einander finden – in Rostock-Stadtmitte.

Dort war zunächst nur Martha untergekommen, damals noch in einer anderen WG-Konstellation. Die angehende Handelsfachwirtin wurde dann auf ihre beiden Mitbewohnerinnen über das Internet-Portal „WG gesucht“ aufmerksam. Nach einer Reihe von WG-Castings holte sie sich zunächst Rieke 2019 mit ins Boot, die an der Universität Rostock Wirtschaftspädagogik studiert. Ein Jahr später kam dann Luise, Lehramtsstudentin für Französisch, Deutsch und Musikpädagogik, nach einem erfolgreichen WG-Casting dazu. „Die Positivität der beiden hat mich einfach überzeugt“, sagt Martha zu ihrer Mitbewohnerinnen-Wahl. Die drei merkten schnell: „Wir sind uns sehr ähnlich.“

Zusammenhalt und Küchenpartys

Schnell wurde aus dem Zusammenwohnen schon fast eine eheähnliche Konstellation: Nebenbei verdienten Martha und Luise noch ihr Geld im Weinhandel, so dass gemeinsam arbeiten und die Woche bei Weinabenden ausklingen zu lassen bald zum Programm gehörten. „Wie in so ’ner Ehe“, scherzt Luise. Aber auch gemeinsam Sport treiben, Serienmarathons inklusive Snacks und auch Wochenendausflüge, beispielsweise nach Hamburg, stehen in der WG auf dem Programm.

Die Sonntage zelebrieren die Mädels mit einem ausgedehnten WG-Brunch in ihrer geräumigen Küche. Für die eine oder andere Dekoration sorgt recycelter Sperrmüll: Hier eine Naschkiste und dort in der Küche ein Weingut-Gemälde. Die WG-Küche ist ohnehin das Herzstück der Wohnung: Hier kommen alle zusammen, hier wird gemeinsam gekocht, erzählt und gelacht. Die WG-Leibgerichte: Ofengemüse und Kürbissuppe.

„Man sitzt gerade am Schreibtisch, um die Aufgaben für die Uni zu machen und hört jemanden in der Küche und schon findet man sich selbst dort wieder zum Schnacken“, verrät Rieke. „Irgendwer ist immer da zum Schnacken und Gemeinsam-Aufregen-über-Stress“, bestätigt Martha. Die Küche als umfunktionierter Gemeinschaftsraum ist der Ort, wo sich auf spontanen WG-Partys, die laut den Mädels sowieso immer die besten Partys sind, auch die Freunde untereinander vernetzen, so dass die Kreise sich überschneiden. „Sogar andere Leute oder auch Freunde würden gerne bei uns einziehen“, sagt Martha stolz.

Kein Platz für „bad vibes“ – eine WG mit Wohlfühlgarantie

Ihr WG-Alltag besteht aus gegenseitigem Geben und Nehmen und gegenseitigem Support bei angespannter Lernstimmung. „Bei uns gab es tatsächlich noch nie Streit. Das habe ich in einem WG-Leben bisher noch nie erlebt“, merkt Luise an. „Nur die quietschende Badtür nervt, sonst tatsächlich nichts“, lacht sie. Ein weiteres Highlight im Mädels-WG-Alltag: Wenn der Paketbote kommt und die drei mit ihren Onlinebestellungen ausstattet.

Fragt man die drei, was ihr WG-Leben ausmacht, sind die Antworten ganz individuell und doch ähnlich: Martha Zeumer liebt die Offenheit, die in der WG herrscht: „Wir können wirklich über alles reden und therapieren uns quasi gegenseitig.“ Rieke von Horsten schätzt das gegenseitige Harmoniebedürfnis ihrer Mitbewohnerinnen sehr. „Hier wird viel gelacht, außer vielleicht in der Prüfungszeit“, fasst Luise Eberlein ihr WG-Leben zusammen. Die drei betonen, dass jeder Willkommen ist und immer gute Laune herrscht. So ein stressfreies WG-Leben ist nicht selbstverständlich und das wissen die drei auch.

Als WG zusammengekommen, um Freunde zu bleiben

Die Zutaten für das Rezept der coolsten WG geben sie gerne weiter: Offenheit, Kommunikation, Gelächter und Spaß. „Man sollte sich selbst und die anderen nie zu ernst nehmen“, rät Rieke. Auch wenn die drei jungen Frauen noch nicht wissen, wohin ihre Wege sie zukünftig führen werden, ist eines ganz sicher: Sie fanden als WG zueinander und werden als Freunde bestehen bleiben. „Sobald sich unsere Wege trennen, werden wir immer noch Kontakt halten, weil wir gute Freunde geworden sind“, sind alle drei sich einig.

Von Caroline Bothe