Es ist die erste Messe in Rostock nach sieben Monaten coronabedingter Pause: Tausende Besucher werden zur 30. Robau vom 25. bis 27. September in der Hansemesse im Stadtteil Schmarl erwartet. Doch wie läuft so eine Messe in Zeiten von Corona ab?

Die OSTSEE-ZEITUNG nennt die sechs wichtigsten Punkte, auf die sich Besucher einstellen müssen.

1. Registrierung aller Besucher

Das Hansemesse-Team muss von allen Besucher den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer erfassen. „Das ist eine große Herausforderung für uns“, sagt Robau-Projektleiter Marco Haase. Die Hansemesse nutzt dafür „Die BesucherApp“ der Firma Zoom7 GmbH, über die sich die Besucher vorab über ihre Smartphones registrieren. Auch gibt es einen Online-Ticket-Shop. „Auf diese Weise wollen wir eine Schlangenbildung am Eingang verhindern“, betont Haase.

Wer über kein Smartphone verfügt, kann sich auch noch am Tag des Besuches am Eingang registrieren lassen. „Wir geben die Daten dann via iPad in die App ein“, sagt Mitarbeiter Kuno Wegner. Datenschutzprobleme gebe es nicht. „Wir verwenden einen verschlüsselten Server, auf dem die Daten hinterlegt werden“, so Wegner.

Nach vier Wochen werden die Daten wieder gelöscht. „Wir werden die Daten in dieser Zeit nicht anfassen“, sagt Wegner. Die Speicherung diene lediglich der Sicherheit, damit das Gesundheitsamt später im Falle einer Infektion die Kontakte nachverfolgen könne.

2. Maske tragen und Abstand halten

Alle Besucher müssen sich an Grundregeln halten: „Es gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter, es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und die Hände desinfiziert werden“, sagt Marco Haase. Insgesamt werden in der Halle zwölf Desinfektionsanlagen aufgestellt. Zusätzlich sind alle Aussteller angehalten, Desinfektionsmittel bereitzustellen. Auch sind Nies-Schutzwände aus Plexiglas installiert worden.

3. Wege-Leitsystem folgen

Eingang und Ausgang werden bei der Robau konsequent getrennt. „Wir nutzen auch keine Drehtüren, weil diese zu eng sind und angefasst werden müssen“, sagt Haase. Dafür stünden aber die anderen Türen stets offen.

In der Messehalle werden die Besucherströme über ein Aufklebersystem auf dem Boden durch die Ausstellung geleitet. „Wir wenden dabei das Autobahn-Prinzip an: Auf der einen Spur geht es hoch, auf der anderen runter“, sagt Haase.

Die Wege zwischen den Ständen sind dafür von drei auf sechs Meter vergrößert worden. Nach einem halben Meter Abstand zu den Ausstellern beginnt eine zwei Meter breite Teppich-Spur, dann ist wieder ein halber Meter frei, ehe die andere zwei Meter breite Teppich-Spur für die Gegenrichtung anfängt. Dann kommt wieder ein halber Meter Abstand zu den Ständen.

4. Ausstellungsfläche vergrößert

Damit die Besucher ausreichend Abstand halten können, ist die Ausstellungsfläche der Robau von 7000 auf 10 000 Quadratmeter erhöht worden. Bei der Rassehunde-Messe werden sogar 43 000 Quadratmeter statt bisher 10 600 angeboten. „Wir wollen die Ausstellungen im bisherigen Umfang durchführen. Uns kommt dabei sehr entgegen, dass wir über eine so große Außenfläche rund um die Hansemesse verfügen“, sagt Kathrin Schiemann, Projektleiterin der Rassehunde-Messe.

Hier gibt es Tickets Zur 30. Robau werden vom 25. bis 27. September etwa 150 Aussteller aus dem In- und Ausland erwartet. Sie zeigen die ganze Palette rund um den privaten Hausbau, Immobilien, Modernisierung und Energieeinsparung. Die Hansemesse wird für die Robau täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Eintrittskarten können vorab online im Ticketshop der Hansemesse (www.inrostock.de/messen/robau-rostocker-baumesse) oder am Tag des Besuches erworben werden. Eine Tageskarte kostet acht Euro. Behinderte, Schüler, Studenten und Senioren ab 65 Jahren zahlen gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises sechs Euro. Auch Inhaber der OZ-Abo-Plus-Card und der Rostocker Ehrenamtskarte zahlen sechs Euro. Die nächste Messe ist die Rasse-Hunde-Ausstellung am 3. und 4. Oktober. Es folgt die Jobfactory am 16. und 17. Oktober.

Auch die Höhe der Halle mit 21,5 Metern und das Belüftungssystem kommen den Organisatoren entgegen. „Die Aerosol-Belastung ist dadurch sehr gering“, sagt Marco Haase. Durch die Belüftungsanlage werde ständig Frischluft zugeführt. „Und wir können sogar die Fenster öffnen. Das hat nicht jede Messehalle“, betont Kathrin Schiemann.

5. Mehr Personal und ein Corona-Büro

Um die gesundheitliche Sicherheit zu erhöhen, ist das Personal um 20 Prozent aufgestockt worden. Nach Angaben der Organisatoren sind fast doppelt so viele Reinigungskräfte im Einsatz. „Es gibt Mitarbeiter, die den ganzen Tag nur damit beschäftigt sein werden, Kontaktflächen zu reinigen und zu desinfizieren“, sagt Haase. Auch werde es mehr Einlass-Kräfte geben.

Als zentrale Anlaufstelle wird ein Corona-Büro eingerichtet. „Hier werden Fragen beantwortet und es gibt Desinfektionsmittel oder auch Masken, falls jemand mal keine dabei hat“, so Haase. Generell werden überall in der Halle Informationstafeln angebracht. „Wir wollen die Besucher nicht alleine lassen.“

6. Keine höheren Kosten

Trotz des höheren Aufwandes für die Hansemesse müssen weder Besucher noch Aussteller mehr zahlen. „Das wäre in dieser Zeit ein falsches Signal“, sagt Kuno Wegner. Zumal viele Besucher und Aussteller Stammgäste sind.

Zum Parken auf dem Gelände sollten Besucher Bargeld mitbringen. An den Schranken werden Kassierer stehen. Eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

Von André Horn