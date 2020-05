Rostock

Das erste kleine Teilstück des ersten Rostocker Radschnellwegs ist fertig. Über 1100 Meter Asphalt können Radfahrer jetzt auf einer eigenen Trasse am Uni-Campus der Südstadt zwischen Satower und Erich-Schlesinger-Straße entlangfahren. Kreuzungen und Ampeln gibt es nicht, dafür aber LED-Laternen, die sich mittels Bewegungsmeldern nachts für 30 Sekunden einschalten, sobald sich ein Radler nähert.

Den ersten Nutzern gefällt’s: „Für uns ist das eine gute Abkürzung, wir wohnen in der Nähe“, sagte Rentner Rudi Nitz. In den vergangenen Tagen hat er die Strecke mit seiner Frau Heidelore schon öfter passiert. Am Freitag mussten sie ihre Fahrt unterbrechen, weil die kleine Eröffnungsfeier mit Politikern, Rathausmitarbeitern und Anwohnern den Weg versperrte.

Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne), Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) und weitere Anwesende radelten die Strecke nach dem obligatorischem Band-Durchschneiden zum Teil auf bereitgestellten Rädern ab. In den Bau der Strecke flossen 820 000 Euro aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung.

Prof. Wolfgang Schareck (v.l.), Christian Pegel und Holger Matthäus bei der Eröffnung des ersten Abschnitt des Rostocker Radschnellwegs. Quelle: Martin Börner

Mit drei Metern Breite eher schmal

Mit drei Metern fällt die Trasse für einen Schnellweg nicht allzu breit aus. Beim Überholen und nebeneinander Fahren dürfte es zumindest in der Rushhour schon mal eng werden. Um Fußgänger und Radfahrer sicher zu trennen, wurden 80 Meter des Gehwegs an der Satower Straße neu gepflastert. In der Anfangszeit könnte es durchaus ein Problem werden, Fußgängern klarzumachen, dass sie diesen Weg nicht nutzen dürfen, heißt es in der Stadtverwaltung.

Mehr als drei Meter Breite war nicht möglich, sagt Michael Loba vom Amt für Verkehrsanlagen. Die Grundstücke rechts und links gehören Bahn und Universität, und die wollten oder konnten nichts abgeben. Dem ersten Abschnitt sollen bis 2030 weitere 27 Kilometer folgen, die in einer Gabelung von Warnemünde über zwei Routen nach Dierkow und zum Hauptbahnhof führen (siehe Karte). Die anderen Schnellwege werden breiter als drei Meter. Als Nächstes wird ein Abschnitt im Dr.-Lorenz-Weg gebaut.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos, v.l.), Uni-Rektor Prof. Wolfgang Schareck, Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) und Holger Matthäus (Grüne), Senator für Infrastruktur in Rostock, eröffnen am Universitäts-Campus Albert-Einstein-Straße den ersten Radschnellweg in der Hansestadt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Warnowtunnel für Fahrräder

Fahrrad-Fan und Oberbürgermeister Madsen bringt unterdessen noch weitergehende Vorschläge für einen zweiradgerechten Stadtumbau ins Spiel. Im Rahmen der Planungen für die Bundesgartenschau 2025 lässt er zurzeit durch ein Ingenieurbüro prüfen, ob auch ein Teil der Stadtautobahn und des Warnowtunnels zu Fahrrad-Expresslinien umgewidmet werden können. „Vielleicht kommt dabei ja auch heraus, dass es nicht klappt“, sagte Madsen am Rande der Radweg-Eröffnung in der Südstadt. Aber es gehe ihm darum, eine Diskussion anzustoßen. Für andere Vorschläge sei er offen.

Stadtautobahn nicht nur für Autos

Seiner Meinung nach könnte die Stadt eine halbe oder eine komplette Röhre des Warnowtunnels übernehmen und für den Radverkehr nutzen. „Die Betreiber können dann in der anderen Röhre immer noch ihr Geld mit den Autos verdienen“, meint Madsen. Auf der Stadtautobahn hält er jeweils zwei Spuren für Autos und Fahrräder für sinnvoll.

Nach der Eröffnung: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) fährt mit anderen auf der neuen Trasse. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Denkbar wären etwa auch intelligente Steuerungssysteme, die einzelne Spuren je nach Bedarf für Fahrräder oder Autos freigeben. Verkehrspolitisch wäre so eine radikal klingende Maßnahme richtig, so der Rathauschef: „Wir haben die Chance, bevölkerungsreiche Stadtteile und das größte Industriegebiet zu verbinden.“ Derzeit sei es praktisch unmöglich, in angemessener Zeit per Rad von Schmarl oder Lütten Klein in den Seehafen zu kommen.

Mit der zur Buga geplanten Brücke über den Stadthafen hätte Rostock dann zwei Warnow-Querungen für Radfahrer. Solche Konzepte seien längst nichts Besonderes mehr, erklärt Madsen, und verweist auf das traditionell vom Auto dominierte Ruhrgebiet, wo auf einer ehemaligen Autobahntrasse der 100 Kilometer lange Radschnellweg Ruhr entsteht. Die ersten fünf Kilometer sind schon fertig. Bundesweit gibt es Dutzende ähnliche Vorhaben.

Von Gerald Kleine Wördemann