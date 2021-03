Rostock

Tino Krüger wirft Geld in den Automaten, drückt eine Zahl und schon geht es los: Eine Art Lift fährt nach oben, schnappt sich eine Packung Eier und bringt sie behutsam nach unten zur Ausgabeluke. Stolz blickt der Junglandwirt auf das Produkt seiner Hennen: „Frisch und regional.“

Wir befinden uns an der Total-Tankstelle an der Rostocker Stadtautobahn aus Richtung Warnemünde kommend. Hier steht seit rund einer Woche der erste Eierautomat der Hansestadt – befüllt mit 1000 Eiern. Die kommen vom landwirtschaftlichen Familienbetrieb Krüger in Nevern, einem Ortsteil von Neukloster (Nordwestmecklenburg).

5000 Hühner legen 4500 Eier täglich

„Wir haben eine Gemüse- und Pflanzenproduktion sowie eine kleine Mutterkuhhaltung. Unser Hauptgeschäft sind aber die Hühner“, erzählt Tino Krüger. 5000 Legehennen befinden sich auf dem Hof. Alle in Freilandhaltung. „Vor vier Wochen haben wir gerade neue Hühner bekommen. Alle eineinhalb Jahre tauschen wir die Tiere nämlich aus. Dann sind sie zu alt und bringen nicht mehr die nötige Legeleistung“, erklärt der Junglandwirt. Die alten werden privat verkauft.

4500 Eier kommen so täglich zusammen. Die vermarktet der Familienbetrieb überwiegend direkt, beliefert Wiederverkäufer und Hotels – wenn möglich – und verkauft sie auf den Wochenmärkten in Lütten Klein, Lichtenhagen und Warnemünde. Und nun eben auch über den Eierautomaten. „Wir haben bereits seit einem Jahr einen in Triwalk bei Wismar stehen, der gut läuft“, erzählt Tino Krüger, der die Idee dazu hatte.

Lange war er nun auf der Suche nach einem weiteren Standort und wurde schließlich an den Geschäftsführer der Total-Tankstelle verwiesen. „Der war sofort begeistert von dem Automaten. Immerhin verspricht auch er sich davon mehr Kundenverkehr“, meint der 31-Jährige und fügt hinzu: „Ich bin übrigens auch weiterhin auf Standortsuche.“

Stolz präsentiert Junglandwirt Tino Krüger die Eier aus seinem ersten Eierautomaten in Rostock. Ein weiterer steht in Triwalk bei Wismar. Quelle: Maria Baumgärtel

Sechser- und Zehnerpackungen im Automaten

Vollgefüllt werde der Automat je nach Bedarf. Alle drei Tage kommt Tino Krüger selbst vorbei und schaut nach. „Am Sonntag gingen bereits 200 Eier raus. Das war für den Anfang schon sehr gut. Ich hoffe aber natürlich, dass ich ihn irgendwann jeden Tag befüllen muss“, sagt er.

Sechser- oder Zehnerpackungen können die Kunden dort zu jeder Tages- und Nachtzeit kaufen. Die kosten jeweils zwei beziehungsweise drei Euro. Bezahlen kann man mit Kleingeld oder Scheinen bis 20 Euro. „Wechselgeld gibt der Automat natürlich zurück“, merkt Tino Krüger an. Und sollte es doch einmal ein Problem geben, steht seine Handynummer am Ausgabegerät.

Besuch des Familienbetriebes Krüger möglich

In den kommenden Tagen möchte er noch ein Schild an der Stadtautobahn aufstellen, das auf den Eierautomaten verweist. „Ich denke, er wird gut angenommen werden. Immer mehr Leute legen schließlich Wert auf Regionalität“, meint der Junglandwirt. So wie auch er und seine Familie: „Weiter als 45 Minuten kommen unsere Erzeugnisse nicht vom Hof weg. Wir wollen auf die Umwelt achten und es ist ja auch schön zu wissen, wo das Produkt herkommt“, sagt er. Wer wolle, könne sogar den Hof in Nevern mit all seinen Hühnern besuchen.

Von Maria Baumgärtel