Rostock

Erst werden die Gegner gegrillt, anschließend Steaks und Bratwürste: Bei Rostocks erstem „ Tobetag“ geht’s heiß her. Was klingt wie die Verabredung von Sandkastenkumpels, ist eine Herausforderung an alle Rostocker, die Lust auf einen ungewöhnlichen Wettkampf haben. In Manier der TV-Show „Schlag den Raab“ können sie bei mehreren Spielrunden Kraft, Köpfchen und Biss beweisen.

Die Idee dazu haben Grigory Vilner, Andy Friedrich und Lukas Geu vom Modelabel „Tobe Hose“ zusammen mit Stefan Pistol, Chef von Pistol Prime BBQ, ausgeheckt. Mit der Aktion wollen sie Rostock nach dem Corona-Lockdown wieder in Bewegung bringen. „Uns ist lange genug zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen“, sagt Lukas Geu. Der „ Tobetag“ biete das Kontrastprogramm mit viel Action unter freiem Himmel. Fahrradparcours, Fleisch-Quiz und Co. – die Kandidaten treten in unterschiedlichsten Kategorien gegeneinander an.

Querfeldein mit heißem Finale

Der Wettbewerb soll den ganzen Tag lang laufen. Sorgen, sich dabei komplett kaputt zu machen, brauche aber niemand zu haben, sagt Lukas Geu. „Hauptsächlich geht’s darum, zusammen einen geilen Tag zu haben. Es wird kein Iron Man.“ Anstrengen aber lohnt sich schon: Die Sieger werden von „Tobe Hose“ mit neuer Streetware eingekleidet. Belohnt werden jedoch auch diejenigen, die es nicht aufs Treppchen schaffen: „Der krönende Abschluss des Tages wird ein Barbecue sein“, verspricht Geu.

Stattfinden soll das Ganze bei Pistol Prime BBQ in Roggentin. Von dort aus wird es aber auch in Wald und Flur gehen. Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort für die Aktion bewerben. Möglich ist das per Mail an stefan@primebbq.de oder über die Instagramkanäle von „Tobe Hose“ und Pistol Prime BBQ. Unter allen Bewerbern wählen die Veranstalter 16 Kandidaten aus. Die haben dann noch etwas Zeit, um Muskeln und Grips zu trainieren: Rostocks erster „ Tobetag“ steigt am 9. August.

Von Antje Bernstein