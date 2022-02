Rostock

Das „Löschwasser“ gibt es bei der Feuerwehr im Rostocker Stadtteil Groß Klein frei Haus – jedenfalls wenn es mal wieder stärker regnet. Dann läuft das Nass durch die Decken des Gerätehauses, tropft in Fahrzeughalle und Seminarräume. Aber das ist nur eines der Probleme, das die größte freiwillige Feuerwehr der Hansestadt mit ihrem Zuhause hat: „Im Winter wird es nicht mehr richtig warm. Wir müssen uns in der Fahrzeughalle umziehen, was eigentlich nicht erlaubt ist“, berichtet Wehrführer Thomas Ebeling.

Er und seine 106 Mitglieder kämpfen seit sechs Jahren um einen Neubau. Getan hat sich bisher nicht viel. Die Wehr hofft jetzt auf den Ordnungs- und Finanzsenator. Denn das Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) ein Herz für die Wehren hat, beweisen zwei andere Großprojekte. Die Planungen haben immerhin begonnen.

Gebäude ist fast 50 Jahre alt

Seit 15 Jahren ist die Wehr am Warnowenn zu Hause, direkt am Fluss und gegenüber dem Seehafen. „Damals ist die Berufsfeuerwehr aus- und in den Neubau in Lütten Klein eingezogen“, erzählt Hans Kukla. Er war schon zu DDR-Zeiten bei der Rostocker Berufsfeuerwehr, heute löscht er ehrenamtlich. Das Gebäude wurde 1978 errichtet. Er war sogar dabei, so der Veteran. Doch während Kukla immer noch fit ist, ist das Gebäude reif für die Rente – besser für den Abriss.

„Unsere Autos stehen in der ehemaligen Bootshalle der Wasserschutzpolizei“, erzählt er. Zwei Fahrzeuggaragen haben er und seine Kameraden von der Berufsfeuerwehr noch vor der Wende selbst gebaut – wenn gerade mal kein Einsatz war. Nässe, Kälte – „das ist alles nicht mehr zeitgemäß“, so Kukla. Alle Autos der Wehr teilen sich ein Garagentor. „Vorschriftsgemäß bräuchten wir aber acht Tore.“

100 Millionen Euro für die Wehren

Seit Jahren investiert Rostock kräftig in den Brandschutz: In Dierkow wird eine neue Feuerwache für den Nordosten errichtet – für knapp 30 Millionen Euro. In der Südstadt hat gerade der Um- und Erweiterungsbau für die Wache 1 begonnen. Knapp 70 Millionen Euro investiert Rostock hier in das modernste Brandschutz-, Rettungs- und Katastrophenschutzzentrum Europas. In Warnemünde, Hinrichsdorf und Gehlsdorf hat die Stadt bereits neue Gerätehäuser gebaut oder alte umfassend saniert. Jetzt ist Groß Klein dran.

Rostocks Feuerwehr-Senator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD, links) versichert: Die Wehr Groß Klein um Wehrführer Thomas Ebeling bekommt eine neue Wache. Quelle: Ove Arscholl/Andreas Meyer

Und auch das wird teuer: Ebeling schätzt die Kosten auf bis zu sechs Millionen Euro. „Wir müssen über Hochwasserschutz reden – und wir brauchen eine neue Erschließungsstraße nördlich des Dorfes“, erklärt er. Seitens der Stadt heißt es, die neue Straße soll auch die Anwohner entlasten. Sie wird – Stand jetzt – im Norden des Grundstücks in Richtung Laakkanal gebaut werden. „Die neue Straße wird die Verkehrssituation vor Ort nachhaltig verbessern“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Ein Zentrum für viele Behörden?

Der städtische Immobilienentwickler KOE verhandelt aktuell mit Bund und Land, ob die Bundespolizei (bisher in Hohe Düne) und die Wasserschutzpolizei des Landes nicht mit in den Neubau einziehen wollen, in eine Art „Maritimes Sicherheitszentrum“.

Auch Privatfirmen sollen sich einmieten. Schon jetzt liegen mehrere Schlepper und das Löschboot der Berufsfeuerwehr in Groß Klein. Vom KOE heißt es: „Das derzeit geplante Gebäude dient ausschließlich der Nutzung durch die freiwillige Feuerwehr.“ Wenn weitere Behörden an den Standort ziehen wollen, wird es wohl einen zweiten Neubau geben. „Das Projekt steckt aber noch in der Erkundungsphase.“

Fehlt das Geld?

Die große Sorge von Ebeling und den 60 Aktiven: „Die Stadt will die Buga ausrichten, das Ostseestadion und die Ospa-Arena kaufen, eine Schwimm- und Eishalle bauen. Wir haben Angst, dass irgendwann das Geld alle ist und wir wieder warten müssen.“

Doch der zuständige Senator versucht diese Bedenken zu zerstreuen: „Das ehrenamtliche Engagement der Kameraden aus den freiwilligen Feuerwehren ist für den Brand- und Katastrophenschutz in unserer Stadt unverzichtbar“, so Chris von Wrycz-Rekowski. „Trotz der wenig einladenden Gegebenheiten hat sich die Wehr Groß Klein in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Es ist höchste Zeit, die räumlichen Bedingungen deutlich zu verbessern. Wir kommen mit der Planung des Neubaus gut voran, können auch die Finanzierung schon darstellen.“ Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 sollen am Warnowenn die Bagger rollen.

Von Andreas Meyer