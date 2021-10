Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist in Rostock stark zurückgegangen. Deshalb will der größte Anbieter in der Hansestadt zunächst ab Montag keine kostenpflichtigen Bürgertests anbieten. Das könnte auch das Aus für weitere Teststationen bedeuten. Wovon die Entscheidung abhängig ist und wo es die Abstriche trotzdem gibt.