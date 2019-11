Rostocks größter Brettspiel-Sammler gibt Tipps: Diese Spiele lohnen sich

Rostock

Bis unter die Decke stapeln sich in Carsten Opitz’ (31) WG-Zimmer die Bretter, die die Welt bedeuten. Wohin das Auge auch blickt: überall Gesellschaftsspiele. Rund 450 Stück umfasst die Sammlung des Rostockers und dürfte somit das Angebot der meisten Spielwarenläden spielend in den Schatten stellen. „Ich liebe Brettspiele. Mit Freunden an einem Tisch sitzen und gemeinsam Spaß haben – das ist wie Kino, nur viel schöner“, sagt Opitz und lacht.

Das Freizeitvergnügen teilt er mit Millionen. Brettspiele boomen – aller PC- und Konsolengames zum Trotz. Haben früher vor allem Kinderspiele der Branche gute Gewinne beschert, so sind es heute Gesellschaftsspiele für Jugendliche und Erwachsene, die bei Verlagen die Kassen klingeln lassen. Im vergangenen Jahr wurden allein in Deutschland 50 Millionen Spiele verkauft. Besonders beliebt sind Party-, Kommunikations- und Denkspiele, sogenannte Brainteaser. An Nachschub für Zocker, Bluffer und Strategen mangelt’s nicht: Pro Jahr kommen hierzulande mehr als 1000 Spiele auf den Markt.

Brandneues liegt noch originalverpackt in Carsten Opitz’ Regal und wartet darauf, ausprobiert zu werden: Auf der weltgrößten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, der „Spiel“ in Essen, hat sich der Rostocker vor wenigen Tagen mit Nachschub für künftige Spieleabende eingedeckt. „Wenn mir ein Spiel gefällt, muss ich es haben.“

Das ging ihm schon als Teenie so. „Seit ich 13 war, hab’ ich mir jedes Jahr das ‚Spiel des Jahres‘ gewünscht“, erzählt er. 2019 ging der Kritikpreis an das kooperative Begriffe-Rate-Spiel „Just One“ – und selbstverständlich hat Carsten Opitz auch das im Schrank. Welche Spiele sich zu kaufen lohnen und was man lieber im Laden lässt, recherchiert er auf Messen und online. In Blogs und auf Social-Media-Kanälen diskutieren die Profis der Szene und sprechen Kaufempfehlungen aus.

Treffs für Brettspiel-Fans

Zu diesen Cracks zählt Carsten Opitz längst selbst. Auf Facebook stellt der sympathische Rostocker seinen Followern Neuerscheinungen vor. Lieber noch begeistert er andere analog: Neben seinem Studium jobbt Opitz in einem von Rostocks beliebtesten Spielzeugläden – im „Wupatki“. Und weil Brettspiele mehr Spaß machen, wenn viele Leute mit von der Partie sind, bittet Opitz hin und wieder in großer Runde zu Tisch: Im Rostocker Peter-Weiss-Haus richtete er bereits sechs Brettspiel-Tage aus. Der nächste steht am 30. November an. Wer zwischen 12 und 22 Uhr vorbeikommt, kann kostenlos rund 200 Spiele ausprobieren.

Opitz’ kolossale Kollektion kann sich buchstäblich sehen lassen: Einen Platz im Regal räumt er nur Spielen ein, die Spaß versprechen und optisch was hermachen. Mit Billig-Brettern gibt sich der Sammler nicht zufrieden. Er schätzt Qualität. „Wenn das Artwork gut gemacht ist, ist es schon ein tolles Gefühl, das Regelheft in Händen zu halten“, schwärmt er.

Interaktiv und gut erzählt

Auch die Spielmechanik muss stimmen. Für Carsten Opitz macht ein Spiel erst richtig Laune, wenn jeder am Tisch so eingebunden wird, dass keine Langeweile aufkommen kann. Besonders reizen ihn deshalb die Spiele, die eine Geschichte erzählen und bei denen die Mitspieler interagieren müssen. Klassikern, wie „Mensch ärgere dich nicht“, kann er dagegen wenig abgewinnen. „Dabei schiebt jeder für sich seine Figuren übers Brett. Viel mehr passiert da nicht.“

Bei einem seiner Favoriten eröffnet sich dagegen eine kolossale Fantasywelt: „Gloomhaven“ wird rund um den Globus gehypt und führt die Top Ten der Strategiespiele an. „Profis sagen, es sei das beste Spiel der Welt und das stimmt“, sagte Carsten Opitz, „Es ist in jeder Hinsicht extrem.“ Das fängt schon beim Gewicht an: Knapp zehn Kilo bringt der opulent bestückte Karton auf die Waage. Allein eine von x möglichen Partien dauert rund zwei Stunden. Davon merke man aber nichts, sagt Opitz. „Weil es einen so fesselt.“

Der Spaß kostet: 150 Euro muss man für den Klopper hinlegen. „‚Gloomhaven‘ lohnt sich für diejenigen, die Zeit und Geld haben“, meint Opitz. Spaß sei aber auch günstiger zu haben. „Für ein gutes Brettspiel sollte man um die 30 Euro einplanen“, rät er.

Ein Ende des Brettspiel-Booms ist nicht in Sicht, auch weil sich die Branche dem Zeitgeist anpasst. Komponenten wie Apps nehmen zu. Zeitgleich wächst bei vielen der Wunsch, statt immer nur allein am Smartphone mal in geselliger Runde zu zocken. Das Gemeinschaftserlebnis ist es, das Carsten Opitz am meisten an Brettspielen liebt. Deshalb wird seine Sammlung weiter wachsen – Zug um Zug.

Von Antje Bernstein