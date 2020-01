Rostocks größter Kleiderschrank: Diese Theaterkostüme können Sie jetzt kaufen

Rostock

Hinter einer grauen Stahltür bricht der textile Wahnsinn aus: In einer Lagerhalle, am Rande von Rostocks Fischereihafen, versteckt sich der wohl größte und skurrilste Kleiderschrank der Stadt – der Kostümfundus des Volkstheaters. Im Labyrinth aus überbordenden Garderobenständern staffieren sich Märchenprinzen, Fabelwesen und Engel aus. Die Klamottenauswahl ist üppig: Rund 25 000 Teile – vom Wikingerhelm bis zum Reifrock – warten hier auf ihren nächsten Auftritt im Rampenlicht.

Mittendrin kämpft die Herrin über dieses Sammelsurium mit dem Trennungsschmerz: Jenny-Ellen Fischer, seit 2003 Chefin der Kostümabteilung am Theater, sortiert mit Hilfe ihrer Kollegin Ameli Ziegler Kleidungsstücke aus. „Das fällt mir schwer, muss aber sein, sonst platzen wir hier aus allen Nähten.“ Was sie auf Kleiderstangen hängen, soll am Freitag einen neuen Besitzer finden. Dann findet im Großen Haus des Volkstheaters der Fundusverkauf statt.

Fischflossen und Bärentatzen, Fliegenpilzköpfe und Mäusepelzchen – der Märchenfundus im zweiten Stock ist bis unter die Decke voll mit Kuriositäten. Dazwischen funkelt jener Stoff, aus dem Kleinmädchenträume sind: güldene Prinzessinnenkleider und mit Edelsteinen verzierte Glitzerroben. In diesem Zimmer kleiden sich auch schrille Vögel ein: Der Kamm vom Frau-Holle-Hahn baumelt an einer Kleiderstange, schräg gegenüber hängt Papagenos knallbuntes Federkleid auf einem Bügel. Auch hier hat Jenny-Ellen Fischer ausgemistet: Heringskostüm, Burgfräuleindress & Co. könnten nach glanzvollen Auftritten auf der Theaterbühne bald die Stars auf Faschingsfesten sein.

Beinkleider aus dem Mittelalter, Bundfaltenhose aus den 50ern, daneben moderne Jeans – um sich im Kleiderdickicht zurechtzufinden, hat Jenny-Ellen Fischer die meisten Kostüme nach Epochen einsortiert. Das meiste, was hier hängt, gibt es in mehrfachen Ausführungen, in unterschiedlichsten Farben und Mustern. Wie Bademäntel, die sich zu Dutzenden auf einer Stange aneinanderkuscheln. Bei vielen Stücken weiß die Funduschefin genau, wann diese zuletzt das Theaterpublikum verzückten. Anderen steht dieser Moment erst noch bevor.

Kuschlige Muskeln und watteweiche Popos

Im Schummerlicht einer Hallenecke gibt es nackte Tatsachen zu bestaunen: Ein kugelrunder Frauenpo quetscht sich an ausladende Hüften, aus einem Ringelshirt lugen muskelbepackte Oberarme und ein Waschbrettbauch hervor. „Das sind Wattons für unser neustes Stück“, erklärt Jenny-Ellen Fischer. „Im Theater kann man von jetzt auf gleich dick und im nächsten Moment wieder schlank sein. Im echten Leben geht das nicht so leicht“, scherzt sie. Die watteweichen Fatsuits werden sich die Darsteller von „Der Vetter aus Dingsda“ überstreifen. Die Verwechslungskomödie feiert am 1. Februar Premiere.

Premiere Eine der zugleich witzigsten und feinsten Operetten der Zwanzigerjahre, Eduard Künnekes „Der Vetter aus Dingsda“, steht als Neuinszenierung ab dem 1. Februar auf dem Spielplan des Volkstheaters. Premiere feiert die Verwechslungskomödie, die große Melodien, eine aberwitzige Handlung und eine Prise Anarchie vereint, am Sonnabend um 19.30 Uhr im Großen Haus. Karten sind ab 25 Euro unter anderem an der Theaterkasse sowie im Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG ( Richard-Wagner-Straße 1a) zu haben.

Andere Teile habe den Fundus hingegen schon seit Jahren nicht mehr verlassen. Wie etwa jene Kleidchen, die zuletzt schmale Körper umhüllten, als es am Volkstheater noch das klassische Ballett gab. Ein Teil davon wird jetzt verkauft. Auch um Platz für Neues zu schaffen. Wird der Kostümbildner einer Inszenierung im Fundus nicht fündig, lassen im Großen Haus zwei Gewandmeister und ihre Maßschneider die Nähmaschinen rattern, um Passendes zu kreieren.

Mode für Exzentriker und Mauerblümchen

Beim Fundusverkauf werden nicht nur Exzentriker und Faschingsfans fündig, auch Alltagsmode in nahezu allen Konfektionsgrößen sucht neue Besitzer. Klassische Sakkos und Sommerkleider zum Beispiel. Jenny-Ellen Fischer zupft einen Blouson mit Schwarz-Weiß-Print heraus. „Solche Teile werden in Berliner Second-Hand-Läden für teures Geld verkauft.“ Am Freitag im Großen Haus sind sie dagegen preiswert zu haben: Die rund 1500 angebotenen Stücke kosten zwischen 50 Cent und 100 Euro.

Billigware ist das dennoch nicht. Weil die Textilien auf der Bühne auch actionreiche Showeinlagen aushalten müssen, werde bei Stoffauswahl und Verarbeitung auf Qualität geachtet, erklärt Jenny-Ellen Fischer. Dennoch wird sie selbst nichts davon kaufen. „Mein privater Kleiderschrank ist ziemlich voll. Aber wie es immer so ist: Ich hab’ trotzdem nie was anzuziehen“, gesteht die Kostümfachfrau und fügt lachend hinzu, „Schuhe habe ich übrigens auch keine, auch wenn mein Mann das sicher anders sieht.“

Einzelstücke für Exzentriker Die Kostümabteilung des Volkstheaters will beim Fundusverkauf am 31. Januar zwischen 15 und 18 Uhr bislang ungehobene Schätze unter die Leute zu bringen. Für rund 1500 Einzelstücke aus den Aufführungen vergangener Jahre werden im Kleinen Foyer des Großen Hauses neue Besitzer gesucht, damit das Lager nicht aus allen Nähten platzt. Eine gute Gelegenheit, sich für kleines Geld extraordinär einzukleiden, die Teile kosten zwischen 50 Cent und 100 Euro. Der Eintritt ist frei und nur über den Eingang in der Doberaner Straße möglich. Die Garderobe ist geöffnet. Kartenzahlung ist nicht möglich.

Von Antje Bernstein