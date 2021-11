Rostocks größter Skatepark gesperrt: Was sagen Stadt und Szene dazu?

Rostock

An der August-Bebel-Straße leuchtet eine rote Grabkerze. Daneben eine Rose. Zeichen der Trauer – nicht um einen geliebten Menschen, sondern um einen geliebten Ort. Denn der wohl wichtigste Treffpunkt der Rostocker Skateboard-, Scooter- und BMX-Szene – er ist verschwunden, hinter Bauzäunen. 

Wegen akuter Mängel hat die Hansestadt den Skatepark zwischen Wallanlagen und Bebel-Straße mit sofortiger Wirkung gesperrt. In der Skaterszene ist das Entsetzen groß. Wie es weitergeht mit dem Platz – noch offen. Das Amt für Stadtgrün – zuständig auch für Spielplätze und Skateanlagen – kündigt aber bereits an, dass die Sperrung kein Dauerzustand sein soll.

Heimat der Szene

„Der Skatepark war immer Dreh- und Angelpunkt der Rostocker Szene“, sagt einer, der sich auskennt: Erik Gross. Der Porträt- und Reportagefotograf ist in Rostock geboren, skatet seit mehr als 20 Jahren. Vor allem an der Bebel-Straße. Anfang der 2000er Jahre wurde der Platz eingeweiht. „Für viele in der Szene ist er ein Stück Heimat. Da hängt viel Herzblut dran.“ Über Jahre wurden die Bahnen und Parcours liebevoll mit Graffiti verschönert. Sogar Musikfestivals fanden hier schon statt.

Dass der Park nun quasi über Nacht gesperrt wurde – das habe viele Skater überrascht. „Aber es ist nachvollziehbar“, so Gross. Die Stadt habe, so sein Eindruck, über Jahre ihr Möglichstes getan, um den Platz stets in einem guten Zustand zu halten. „Aber Teile waren schon arg beschädigt. Dass das nicht auf Dauer gut gehen würde, war klar.“

Demoliert und abgenutzt

„Eine Funbox war so stark demoliert worden, dass wir sperren mussten“, erklärt Christine Kursawe, Teamleiterin Spielplätze im Grünamt und auch zuständig für die Skateanlagen. Eine Funbox – das sei ein Sportgerät für Skater. „Mit verschiedenen Rampen, in verschiedenen Höhen.“ Erstens sei die Funbox verschlissen gewesen und zweitens hätten sich in den vergangenen Wochen auch noch Unbekannte daran zu schaffen gemacht. „Die Box wurde mutwillig beschädigt.“

Die Unfallgefahr sei enorm gewesen. „Als Stadt haben wir die Pflicht, dass der Skatepark verkehrssicher ist. Wenn wir fürchten müssen, dass die Anlagen so marode sind, dass Nutzer stürzen und sich schwer verletzen könnten, müssen wir sperren“, so Kursawe. Das sei nun der Fall gewesen.

Neubau oder Austausch?

Kursawe versichert, den Platz schnellstmöglich wieder freigegeben zu wollen: „Wir sind in Kontakt mit einer Straßenbaufirma. Sie soll die Stellen, die problematisch sind, ausbessern.“ Wann das möglich ist, kann sie aber nicht sagen. Und: Kursawe und das Amt bekennen sich klar zum Skatepark. „Wir wissen, wie wichtig er für die Szene ist.“ Kaum eine Anlage in der Stadt werde so gut, so häufig genutzt.

„Wir werden für den nächsten Haushalt Geld beantragen – zumindest, um eine neue Funbox aufbauen zu können“, so die Teamleiterin. Um die 60 000 Euro kostet das Gerät. „Nach 20 Jahren wäre es aber an der Zeit, den ganzen Platz mal anzugehen: Ist er noch zeitgemäß? Was wünschen sich die Skater? Haben sie neue Ideen?“ Das Amt wolle mit den Nutzern ins Gespräch kommen, schon nächste Woche sei ein erster Termin angesetzt. „Dann sehen wir weiter.“ Fest steht: Ein komplett neuer Platz wird mindestens eine sechsstellige Summe kosten.

Skaten wieder im Kommen

Dass Skaten wieder in ist – Erik Gross hat dafür den besten Beleg: „Wir haben einen neuen Verein gegründet, organisieren uns wieder. Der Zulauf von Jüngeren ist enorm.“ Skateboards seien wieder im Kommen, der Trend ist zurück. Früher gab es schon mal einen Klub, sogar Ideen für eine Skatehalle in der Stadt.

Mit „Rostocker Skateboard“, so der Name des Vereins, soll nun neuer Schwung in die alten Pläne kommen. Die Sperrung an der Bebel-Straße, so Gross, treffe vor allem die Jüngeren: „Die wissen plötzlich nicht mehr wohin in ihrer Freizeit.“

Von Andreas Meyer